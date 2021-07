Da Fast & Furious 9 a No Time To Die, dagli horror e ai film drammatici: ecco il listino Universal Pictures

Scopriamo insieme il listino 2021 della Universal Pictures: da La ragazza di Stillwater fino a No Time To Die e Fast & Furious 9, ecco tutti i film più attesi.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: una scena del film

La Universal Pictures ha davanti a sé una nuova stagione piena di titoli attesissimi dai fan, primo tra tutti Fast & Furious 9, finalmente in dirittura d'arrivo, ma spazio anche agli horror con Old, Halloween Kills e Last Night in Soho, ai film drammatici come Belfast e all'animazione con The Boss Baby: Family Business e Sing 2. Ecco tutti i film in uscita nel 2021 per Universal.

L'estate di Universal

Old: Gael García Bernal, Thomasin McKenzie in una scena del film

Cominciamo questa panoramica sui prossimi mesi al cinema di Universal Pictures con i film che già ci aspettano in sala e quelli di prossima uscita. Old è la nuova opera di M. Night Shyamalan al cinema dal 21 luglio: su una spiaggia paradisiaca un gruppo di persone si troverà ad affrontare un incubo inaspettato quando la loro vita inizierà a scorrere molto più velocemente di quanto è naturalmente possibile. Tutti loro potrebbero invecchiare e morire nel solo arco di una giornata. Del nutrito cast fanno parte Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Gael García Bernal, Aaron Pierre e Vicky Krieps. Sempre a luglio, per la precisione il 29, esce in sala Let Him Go, diretto da Thomas Bezucha: dopo la morte del figlio, George e Margaret Blackledge (Kevin Costner e Diane Lane) partono per recuperare il nipote, che si trova con una pericolosa famiglia del Montana, che però non vuole assolutamente lasciarlo andare a vivere con loro. I due dovranno fare scelte inaspettate e superare enormi difficoltà per mantenere unita la loro famiglia. Nel cast anche Lesley Manville, Kayli Carter, BooBoo Stewart, Jeffrey Donovan.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: una scena del film

Sempre durate questa calda estate 2021 arriverà al cinema uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, diretto da Justin Lin e nono capitolo dell'amatissimo franchise action. A quattro anni dai fatti narrati nel precedente film ritroviamo Dominic Toretto (Vin Diesel) che cerca di vivere in pace e serenità insieme a Letty (Michelle Rodriguez). Le cose sono però destinate a ribaltarsi molto presto: l'entrata in scena di suo fratello minore Jakob (John Cena), ora alleato con Cipher (Charlize Theron), porterà grande scompiglio nella sua esistenza. Nel cast anche Kurt Russell e Thue Ersted Rasmussen.

Da La ragazza di Stillwater a No Time To Die

La ragazza di Stillwater: Matt Damon in una scena

Proseguiamo con due titoli di stampo drammatico: La ragazza di Stillwater, diretto da Tom McCarthy e presentato a Cannes 2021, e Blue Bayou, di Justin Chon. Il primo, in cui il ruolo di protagonista è affidato a Matt Damon, racconta di un uomo dell'Oklahoma che si reca a Marsiglia, in Francia, per incontrare sua figlia Allison (Abigail Breslin), in prigione a causa di un omicidio di cui si dichiara innocente. L'uomo inizierà una nuova vita nel paese straniero mentre si scontra con numerosi ostacoli per far scagionare Allison. Blue Bayou, invece, racconta la storia di una famiglia americana e delle grandi difficoltà che deve affrontare: il capofamiglia Antonio (Justin Chon), che è di origini coreane, rischia di essere deportato e così allontanato non solo dal paese che ha sempre chiamato casa ma anche dai membri della sua famiglia. Nel cast anche Alicia Vikander e Sydney Kowalske. La ragazza di Stillwater uscirà al cinema il 9 settembre e Blue Bayou il 16 settembre.

No Time to Die: un'immagine del trailer

Tra i titoli più attesi del listino Universal del 2021 c'è anche No Time To Die, finalmente in arrivo al cinema dopo i rinvii dovuti alla pandemia in corso. L'agente 007 James Bond (Daniel Craig) sta vivendo un'esistenza tranquilla in Giamaica, ormai in pensione. La pace duramente guadagnata viene però presto interrotta: un vecchio amico gli chiede aiuto per una missione e un nuovo terrificante nemico fa la sua comparsa all'orizzonte. Del nutrito cast fanno parte anche Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas, Billy Magnussen, David Dencik e Lashana Lynch.

Un autunno da brivido con i titoli horror di Universal

Michael Myers: Michael Myers in azione in una scena del film

Per il prossimo autunno Universal propone due titoli horror particolarmente interessanti: Halloween Kills, sequel della pellicola del 2018 diretto da David Gordon Green, e Ultima notte a Soho di Edgar Wright. Nel primo, in uscita il 21 ottobre, assisteremo al ritorno di Micheal Myers che si scontrerà ancora una volta con Laurie Strode e con le donne della sua famiglia (Jamie Lee Curtis, Judy Greer e Andi Matichak), con Ultima Notte a Soho, invece, verremo trasportati in una vicenda davvero da brivido in cui i confini spazio tempo sembrano confondersi. Eloise (Thomasin McKenzie) è una ragazza con una passione per la moda ossessionata da Sandy (Anya Taylor-Joy), una cantante degli anni Sessanta. Un giorno Eloise verrà magicamente trasportata negli anni del suo idolo, rivivendo proprio attraverso di lei quell'affascinante periodo. Le cose, però, si faranno presto terrificanti e grottesche e, un'avventura che sembrava inizialmente un sogno meraviglioso, si trasformerà presto in un incubo. Ultima Notte a Soho uscirà al cinema il 4 novembre.

Le proposte per i giovanissimi

Locandina di The Boss Baby: Family Business

Anche per quanto riguarda i film d'animazione il listino Universal è molto ricco, il 7 ottobre uscirà infatti The Boss Baby: Family Business e subito prima del prossimo Natale, il 23 dicembre, Sing 2. Baby Boss 2, diretto da Tom McGrath, è ambientato molti anni dopo il primo film, e segue la storia di Tim e Ted ormai diventati adulti. Sing 2, invece, vede i protagonisti del primo film alle prese con un palcoscenico molto più grande e prestigioso del Moon Theatre, il Crystal Tower Theater dell'incantevole Redshore City. Nel cast vocale originale troviamo ancora una volta Matthew McConaughey, Reese Witherspoon e Taron Egerton.

Dear Evan Hansen e Belfast

Parliamo sempre di musica ma passiamo a tutt'altro genere: Dear Evan Hansen, in uscita il 2 dicembre. Questo musical diretto da Stephen Chbosky racconta la storia di Evan (Ben Platt), un liceale che fatica ad integrarsi tra i sui coetanei. La morte di un suo compagno di scuola lo spingerà però ad intraprendere un percorso di crescita e di scoperta di se stesso.

Kenneth Branagh

Infine non possiamo che citare Belfast, che è un intimo viaggio nel passato e nella storia del suo regista: Kenneth Branagh. Ambientato negli anni Sessanta, durante il film vivremo l'inizio dei Troubles, il conflitto nordirlandese, attraverso la storia di un giovane che vive insieme ai suoi genitori e ai suoi nonni. Nel cast Jamie Dornan, Catriona Balfe, Judi Dench e Ciaràn Hinds.

