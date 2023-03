Ci sono tante piattaforme streaming nell'offerta sempre più ampia e bulimica, in tutto il mondo come in Italia. Tra queste c'è n'è una completamente gratuita e spesso poco considerata, che offre un ampio catalogo soprattutto della autoproduzioni negli anni di Rai Fiction. Stiamo parlando di RaiPlay disponibile, previa iscrizione appunto gratuita e qualche pubblicità ogni tanto, su Smart Tv, Smartphone, Tablet, Fire Tv Stick, Chromecast e altri supporti.

L'app di RaiPlay, disponibile anche su PC, permette inoltre di rivedere i programmi andati in onda nell'ultima settimana, con la programmazione regolare quotidiana dei canali Rai. Per le serie straniere in onda, ricordiamo che rimangono disponibili in modalità catch-up per circa una settimana su RaiPlay, repliche comprese. Oltre a un gran numero di pellicol (qui i migliori film da vedere su RaiPlay), contiene anche tante fiction più o meno storiche e anche serie più recenti realizzate in esclusiva per la piattaforma. In questo articolo, che verrà costantemente aggiornato, proviamo a far luce nel mare magnum presente sulla piattaforma del servizio pubblico televisivo italiano, presentandovi le 60 migliori fiction italiane da vedere su RaiPlay.

RaiPlay: come funziona la TV in streaming della RAI

1. Amico mio (1993 - 1998)

Iniziamo le fiction consigliate su RaiPlay con Amico mio, diretta da Paolo Poeti, ambientata in un ospedale che vede protagonista Massimo Dapporto nei panni del Dott. Paolo Magri e Katharina Böhm/Désirée Nosbusch in quelli della Dott.ssa Angela Mancinelli. Nel cast anche Maria Amelia Monti, Paolo Maria Scalondro, Pierfrancesco Favino, Claudia Pandolfi, Antonella Fattori, Billie Zöeckler, Riccardo Garrone. Le storie sono quelle del reparto pediatria dell'ospedale San Carlo di Nancy di Roma e dei suoi medici, convinti che non si debba curare solo i piccoli pazienti ma anche la loro loro situazione familiare, spesso all'origine del loro malessere. Insieme alle lotte quotidiane con la burocrazia medica tra inefficienza e lentezza. Tra i giovani interpreti apparsi e lanciati dalla fiction ci sono Adriano Pantaleo nei panni di Spillo, un bambino orfano, e una giovanissima Cristiana Capotondi.

2. Bangla - La Serie (2022 - )

Bangla - La serie: una scena della serie

Nella Roma dei nostri giorni Phaim e Asia sono due mondi lontani e, a prima vista, incompatibili. Musulmano e radicato nelle tradizioni familiari bengalesi lui, atea e figlia di genitori separati lei. Eppure, nonostante tutto, si innamorano e si amano. Bangla - La Serie è tratta dall'omonimo film Bangla, di cui prosegue le vicende, scritto e diretto sempre da Phaim Bhuyian e da lui interpretato insieme a Carlotta Antonelli. Dal lungometraggio vincitore di numerosi premi tornano anche alcune situazioni e personaggi oltre ai due protagonisti e alla loro storia d'amore a tematica sociale, andata in onda su Rai3.

Bangla - La serie, Phaim Bhuiyan: "Sono partito da una storia personale ma voglio uscire dalla comfort zone"

3. Braccialetti rossi (2014 - 2016)

Braccialetti Rossi: una scena della fiction

Braccialetti rossi è una fiction andata in onda su Rai1, remake della serie televisiva spagnola Polseres vergelle, per la regia di Giacomo Campiotti. La serie parla di un gruppo di adolescenti e pre-adolescenti che, costretti in ospedale per varie malattie, spesso terminali, formano la squadra dei Braccialetti Rossi del titolo. Tra i ragazzi, di carattere molto diverso, nascerà un'amicizia inaspettata che li aiuterà ad affrontare la malattia e la degenza ospedaliera. Si insegneranno l'un l'altro a cercare di sorridere quando sembra non ci siano molti motivi per farlo. La serie ha lanciato giovani volti come Brando Pacitto, Aurora Ruffino, Denise Tantucci. Con loro Carmine Buschini e Mirko Trovato, Pio Luigi Piscicelli, Lorenzo Guidi.

4. C'era una volta Studio Uno (2017)

C'era una volta Studio Uno: Alessandra Mastronardi in una scena della miniserie

C'era una volta Studio Uno è co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction andata in onda su Rai1 che racconta la nascita e lo sviluppo della storica trasmissione Studio Uno, raccontando le vite professionali e personali dei suoi dipendenti, per la precisione di tre donne che si trovano a lavorarci con mansioni diverse. Giulia (Alessandra Mastronardi) è una segretaria al servizio opinioni, Rita (Diana Del Bufalo) è una sarta e si occupa degli abiti di scena, Elena (Giusy Buscemi) è quella più al centro, in tv, ovvero una delle ballerine del programma. Le vite private delle tre giovani donne non sono altrettanto facili: Giulia è orfana e vive con gli zii, fidanzata con Andrea si innamorerà di Lorenzo, che lavora a Studio Uno, Rita è una ragazza madre e ha il sogno di fare la cantante, ma finisce a lavorare come sarta grazie al macchinista Renato, innamorato di lei, dopo essere stata scartata ai provini, Elena è fidanzata con un rampollo dell'alta società ma il suo sogno è danzare davanti a tutti.

5. Che Dio ci aiuti (2011 - )

Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi sul set della nuova fiction di Rai Uno, Che Dio ci aiuti

Che Dio ci aiuti è una fiction in onda su Rai1 che si è fatta forza tra gli ascolti grazie alla protagonista Elena Sofia Ricci. Lei interpreta Suor Angela, una timorata di Dio sui generis che insieme alle sue consorelle, gestisce un convitto che ospita ragazze, ragazzi, donne e uomini provenienti da tutti i tipi di scenario. In ogni puntata le storie degli avventori si intersecano a quelle delle suore, complice il bar nelle vicinanze, l'Angolo Divino, un punto di ritrovo per tante persone che si trovano così a coinvolgere anche il convento nei propri problemi e nelle proprie questioni personali.

6. Chiamami ancora amore (2021)

Chiamami ancora amore: Simone Liberati e Greta Scarano in un'immagine della serie

Chiamami ancora amore, inizialmente nota con il titolo La promessa, è una miniserie televisiva creata da Giacomo Bendotti, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e co-prodotta da Indigo Film e Rai Fiction. Al centro una coppia, Anna (Greta Scarano) ed Enrico (Simone Liberati), che deve vedersela con una crisi profonda che colpisce il figlio. I due stanno insieme da undici anni quando uno strano malessere inizia a farsi strada nella loro storia d'amore, distruttivo e pericoloso, che li porta a dimenticarsi del perché si sono innamorati l'uno dell'altra e chi erano prima di conoscersi. Tanto da veder coinvolta un'assistente sociale. Ma cosa sarà successo dal portarli a questo punto della loro relazione? E che ruolo ha in tutto questo il piccolo Pietro?

7. Commesse (1999 - 2002)

Il cast di Commesse

Andata in onda per due stagioni, la fiction Commesse prodotta da Immagine e Cinema per Rai Fiction, vuole raccontare la vita di alcune dipendenti - Marta, Roberta, Fiorenza, Lucia, Paola e Romeo - che lavorano nella boutique romana della catena Jack Norton, quando gli incassi non soddisfano più i proprietari e portano arrivo di una nuova direttrice, con la minaccia di chiudere il negozio. E se le commesse diventassero socie e rilevassero l'esercizio commerciale Les Girls? Diretta da Giorgio Capitani e José Maria Sanchez, la fiction in ogni episodio si concentra in particolare su uno dei personaggi in modo monografico e vede nel cast Nancy Brilli, Sabrina Ferilli, Veronica Pivetti, Franco Castellano, Caterina Vertova e Anna Valle e Caterina Deregibus.

8. Crazy for Football (2021)

Crazy for Football - Matti per il calcio: Sergio Castellitto in un'immagine del film

Crazy for Football - Matti per il calcio è un film TV del 2021 diretto da Volfango De Biasi, ispirato al suo omonimo documentario del 2016. Il film racconta il sogno di un gruppo di pazienti psichiatrici provenienti da diversi dipartimenti di salute mentale di tutta Italia, di partecipare ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka, in Giappone. Accompagnato dallo psichiatra Santo Rullo e coordinato dall'allenatore Enrico Zanchini e dall'ex pugile Vincenzo Cantatore, il gruppo eterogeneo affronterà diverse sfide sul campo. Il doc. si ispira alla storia vera e al vero lavoro svolto da Santo Rullo, presidente dell'associazione italiana di psichiatria sociale, e dallo psichiatra Mauro Raffaeli. L'obiettivo di questo esperimento sociale è quello di portare avanti i risultati della Legge Basaglia, che metteva in campo il reinserimento sociale dei pazienti che hanno subìto trattamenti psichiatrici.

Crazy for football: il calcio come terapia

9. Doc - Nelle tue mani (2020 - )

Doc - Nelle tue mani: Luca Argentero inuna scena della serie Rai

Scritto da Francesco Arlanch e Viola Rispoli e ispirato alla storia vera del Dott. Pierdante Piccioni, ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, che dopo un incidente stradale sulla tangenziale di Pavia, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita, Doc - Nelle tue mani è un medical drama italiano in onda su Rai1. Diretta da Jan Maria Michelini, Ciro Visco, Beniamino Catena, Giacomo Martelli, la fiction vede protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, primario del fittizio ospedale "Policlinico Ambrosiano" di Milano. Il dottore perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale e, per la prima volta, è un semplice e ignaro paziente e non più il medico brillante e autorevole di una volta. Insieme alla sua vita, quella del personale sanitario che lavora nel reparto di medicina interna. Nel cast anche Sara Lazzaro, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e Raffaele Esposito.

10. Don Matteo (2000 - )

Don Matteo 13: Terence Hill e Raoul Bova sul set

La longeva fiction che ha dato una seconda vita televisiva a Terence Hill dopo i suoi film con Bud Spencer. Don Matteo è un successo di ascolti anche in replica su Rai, co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Il sacerdote cattolico Don Matteo Bondini, dopo essere stato molti anni all'estero come missionario, torna nella sua regione natìa, l'Umbria, e diventa parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio (e dalla nona stagione parroco di Spoleto). La vita quotidiana del paese viene raccontata attraverso i suoi singolari cittadini, e attraverso vari casi gialli che coinvolgono spesso in prima persona il prete. Grazie all'amicizia che lo lega al maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Don Matteo ha la possibilità di indagare e svelare i colpevoli prima della polizia, che non lo vede di buon occhio per questo, soprattutto il capitano Anceschi (Flavio Insinna) e il capitano Tommasi (Simone Montedoro). Dalla tredicesima stagione viene sostituito da Don Massimo (Raoul Bova).

11. È arrivata la felicità (2015 - 2018)

È arrivata la felicità è una fiction prodotta da Publispei, in collaborazione con Rai Fiction, trasmessa su Rai1. La canzone della sigla di apertura "La mia felicità" è cantata da Sarah Jane Olog. Angelica Camilli (Claudia Pandolfi), vedova e madre di due gemelle, si innamora di Orlando Mieli (Claudio Santamaria), architetto lasciato solo dalla moglie con due figli adolescenti da crescere. Nello stile de I Cesaroni e Tutti pazzi per amore, i due proveranno a far convivere la loro famiglia allargata. Cercare un equilibrio e la felicità del titolo. Nel cast anche Alessandro Roja, Myriam Catania, Caterina Murino, Giulia Bevilacqua, Ettore Bassi, Ninetto Davoli e Lunetta Savino.

12. Ho sposato uno sbirro (2008 - 2010)

Flavio Insinna e Christiane Filangieri in una scena di Ho sposato uno sbirro

Ho sposato uno sbirro è fiction che mescola commedia e genere poliziesco. Al centro sono una coppia di coniugi, entrambi poliziotti a Roma: Diego Santamaria, interpretato da Flavio Insinna, e Stella Morini, col volto di Christiane Filangieri. Si sono incontrati, innamorati e sposati e la storia inizia col trasferimento di Stella, ispettore, da Firenze a Roma, dove Diego è commissario. Com'è stare 24 ore a stretto contatto con il coniuge, sia sul lavoro che nella vita privata? La fiction prova a raccontarlo tra una risata e una riflessione sugli equilibri di coppia e sui modi differenti di condurre le indagini di un caso. Ci sono anche fattori "esterni" a minare la stabilità della coppia: Lorenza (Luisa Corna), pubblico ministero ed ex fidanzata di Diego, e le rispettive suocere, Erminia e Clarissa.

13. I bastardi di Pizzofalcone (2017 - )

Locandina di I bastardi di Pizzofalcone

I bastardi di Pizzofalcone è la fiction tratta dalla serie di romanzi omonima di Maurizio de Giovanni. A Napoli il commissariato di polizia di Pizzofalcone è allo sbando a causa di quattro agenti implicati nel traffico di droga allontanati e rimpiazzati con degli scarti. La squadra è così composta: il nuovo vicequestore Luigi Palma (Massimiliano Gallo), quarantenne divorziato sorridente e grande lavoratore. Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassman), allontanato ingiustamente dalla sua Sicilia, è il più brillante tra gli ispettori ma a casa vive una situazione familiare deprimente. Francesco Romano (Gennaro Silvestro), Alessandra Di Nardo (Simona Tabasco) e il raccomandato Marco Aragona (Antonio Folletto) sono le "teste calde". Giorgio Pisanelli (Gianfelice Imparato) è il veterano e Ottavia Calabrese (Tosca D'Aquino) ha i propri problemi familiari. Li accomuna il fatto di non avere più nulla da perdere. Nel cast anche Carolina Crescentini nei panni del PM Laura Piras.

14. I promessi sposi del Trio (1990)

Anna Marchesini è Lucia Mondella nei Promessi Sposi

I promessi sposi è uno sceneggiato televisivo prodotto dalla RAI e interpretato dal Trio formato da Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi, di grande successo negli anni '80'90. La fiction, una delle migliori da vedere su RaiPlay, voleva essere una parodia, anche cantata, dei precedenti sceneggiati tratti dall'omonimo romanzo di Alessandro Manzoni, quello del 1967 diretto da Sandro Bolchi e quello del 1989 diretto da Salvatore Nocita, con ascolti record di oltre 14 milioni di spettatori. La fiction condivide con un'altra celebre, La Freccia Nera, il set degli esterni, mentre gli interni furono girati al Centro di produzione RAI di Torino. Con la partecipazione di Pippo Baudo, Giuliano Gemma e addirittura un'insospettabile Wanna Marchi nei panni (ovviamente) di una venditrice di unguenti contro la peste.

15. I ragazzi del Muretto (1991 - 1996)

Il teen drama italiano storico per eccellenza. I ragazzi del muretto racconta i problemi quotidiani di un gruppo di adolescenti della media borghesia romana, che si riunivano attorno al muretto di piazza Mancini nel quartiere Flaminio. Tra le tematiche affrontate nella fiction, primi amori e amicizie, prime volte, razzismo, violenza negli stadi, aborto, omosessualità, AIDS, droga, prostituzione, accattonaggio, immigrazione. Molti interpreti, soprattutto tra le guest star, ancora alle prime armi, sono poi diventati famosi, come Samuela Sardo, Cecilia Dazzi, Alberto Rossi, Ettore Bassi. Alcuni di quelli citati interpretano lo stesso personaggio, poiché nella terza stagione a causa del ritardo nella produzione dovettero fare un re-casting. Celebre anche la colonna sonora - come tutti i teen drama - composta da Gaetano Curreri e Fabio Liberatori degli Stadio (con loro brani come Generazione di fenomeni, Un disperato bisogno d'amore, Le cose che contano, Ballando al buio), mentre la sigla iniziale è la cover degli U2 di Night and Day di Cole Porter.

Da I ragazzi del muretto a Skam Italia: l'evoluzione del teen drama italiano

16. Il cacciatore (2018 - )

Il Cacciatore: una scena con Francesco Montanari

Il cacciatore ha fatto molto parlare di sé per aver raccontato la mafia in modo diverso, crudo e realistico. Creata da Marcello Izzo, Silvia Ebreul e Alfonso Sabella e diretta da Stefano Lodovichi, Davide Marengo e Fabio Paladini, si ispira alla storia vera del magistrato Alfonso Sabella, che negli anni '90 prese il pool antimafia di Palermo dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, riportata nella sua autobiografia Cacciatore di mafiosi, edito da Mondadori. Nella fiction diventa Saverio Barone (Francesco Montanari), un giovane PM pronto a diventare il protagonista della "caccia" ai mafiosi che, tra il 1993 e il 1998, grazie all'aiuto di Carlo Mazza (Francesco Foti) e Paola Romano (Linda Caridi, che prende il testimone nella terza stagione), riesce via via ad arrestare Leoluca Bagarella, i fratelli Giovanni ed Enzo Salvatore Brusca, responsabili della morte di Giovanni Falcone e del piccolo Giuseppe Di Matteo (dal cui rapimento parte la fiction), Bernardo Provenzano, Vito Vitale e Pietro Aglieri.

17. Il commissario Ricciardi (2021 - )

Il Commissario Ricciardi: il protagonista al Teatro San Carlo

Il commissario Ricciardi è un'altra fiction basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, editi da Giulio Einaudi Editore. Protagonista è Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale), commissario di polizia nella Napoli degli anni '30 in pieno regime fascista, che possiede una capacità speciale e segreta ereditata dalla madre Marta, che chiama il Fatto: è in grado di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta, mentre continuano a ripetere quasi ossessivamente l'ultima frase che stavano dicendo o pensando al momento della morte. Una "maledizione" che lo ha fatto rimanere solo o quasi nella vita: il collega brigadiere Raffaele Maione, che ha perso il figlio, l'anatomopatologo dichiaratamente antifascista Bruno Modo, la maestra del palazzo di fronte e suo interesse amoroso Enrica Colombo, l'anziana governante Rosa Vaglio e sua nipote Nelide.

18. Il giovane Montalbano (2012 - 2015)

Michele Riondino sul set de Il giovane Montalbano

Il giovane Montalbano è la fiction prequel della fortunatissima serie dedicata al Commissario Montalbano con Luca Zingaretti. Trasmessa da Rai1, è firmata da Andrea Camilleri in persona e da Francesco Bruni, traendo spunto da alcune raccolte della serie letteraria di Montalbano. Siamo nella Sicilia dei primi anni '90 e un giovane Salvo Montalbano (Michele Riondino), appena divenuto commissario a Vigata, inizia le prime indagini. Nonostante l'età, Salvo dimostra presto un'abilità innata nel risolvere misteri all'apparenza molto complicati anche se la sua bravura nel lavoro non è la stessa della vita privata e nelle relazioni con le persone, facendolo isolare ed essere visto come diffidente. Tutti i personaggi della serie originale hanno il loro corrispettivo da giovani, a partire dal Mimì Augello di Cesare Bocci, qui interpretato da Alessio Vassallo.

19. Il maresciallo Rocca (1996 - 2005)

La locandina di Il Maresciallo Rocca

Il maresciallo Rocca è una delle fiction italiane più famose e amate nonché uno dei ruoli iconici legati alla figura di Gigi Proietti (qui alla prima e più importante esperienza televisiva). Creata da Laura Toscano e basata sui romanzi gialli suoi e di Franco Marotta, prodotta dalla RAI e dalla Solaris Cinematografica, diretta da Giorgio Capitani e Lodovico Gasparini, con le musiche di Guido e Maurizio De Angelis, ha avuto picchi di più di 10 milioni di spettatori nelle sue cinque stagioni, che hanno visto anche cambiare la protagonista femminile e interesse amoroso del protagonista: Margherita (Stefania Sandrelli), una delle morti più tragiche e inaspettate della tv italiana, e Francesca (Veronica Pivetti). Giovanni Rocca (Proietti) è un maresciallo del commissariato di Viterbo e deve risolvere vari tipi di casi, dalle rapine agli omicidi, accanto ai fidati sottoposti e collaboratori come il brigadiere Alfio Cacciapuoti (Sergio Fiorentini) e il futuro brigadiere Michele Banti (Paolo Gasparini) e i superiori non sempre accomodanti come il sostituto procuratore Mannino (Mattia Sbragia), il capitano Aloisi (Roberto Accornero). Intanto si barcamena con la propria numerosa famiglia dopo essere rimasto vedovo, composta dai figli (Francesca Rinaldi, Angelo Sorino e Francesco Lodolo). Una delle prime fiction a ritrarre in chiave "seria" e non demenziale l'Arma dei Carabinieri italiana.

Gigi Proietti: il mattatore della porta accanto

20. Il paradiso delle signore (2015 - )

Locandina di Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore è una fiction italiana diretta da Monica Vullo in onda su Rai1, che non potevamo non inserire tra le fiction consigliate su RaiPlay visto il successo. Le prime due stagioni sono strutturate come una serie TV con appuntamento settimanale, mentre a partire dalla terza stagione, è diventata una soap opera quotidiana trasmessa nella fascia pomeridiana, diretta da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini e la direzione creativa di Daniele Carnacina. Nel passaggio, c'è stato un re-casting di praticamente tutto il cast eccezion fatta per Alessandro Tersigni, che veste i panni di Vittorio Conti, e Filippo Scarafia, che è Roberto Landi, tornato dalla sesta stagione insieme ad altri interpreti. La fiction è liberamente ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola, spostando l'ambientazione a Milano dove tra gli anni '50 e '60 esisteva davvero un negozio chiamato Paradiso delle signore e dove si svolgono le storie dei suoi dipendenti e affezionati clienti.

21. Imma Tataranni - Sostituto Procuratore (2019 - )

Locandina di Imma Tataranni - Sostituto procuratore

Diretta da Francesco Amato e liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia editi da Einaudi, Imma Tataranni - Sostituto procuratore è una fiction con protagonista l'omonimo personaggio, in tv interpretato da Vanessa Scalera. Imma Tataranni è appunto un sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera, dotata di un'incredibile memoria e dai modi poco ortodossi. Imma è una donna determinata e abituata a non avere peli sulla lingua, né sul lavoro né in famiglia, composta dal marito remissivo Pietro (Massimiliano Gallo) e dalla figlia adolescente ribelle Valentina (Alice Azzariti). Rappresenta la legge incorruttibile, soprattutto perché essendo una donna in un mondo di uomini ha dovuto faticare il triplo per raggiungere il suo ruolo e la posizione lavorativa. Suo "partner in crime" è il timido ma produttivo maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice).

22. In arte Nino (2017)

In arte Nino: Miriam Leone in un'immagine

In arte Nino è un film TV in onda su Rai1 diretto da Luca Manfredi e realizzato da Rai Fiction in omaggio al padre di lui, Nino Manfredi, volto del cinema e della tv italiani. Elio Germano ha l'onere e l'onore di vestire i panni di Nino, durante gli anni della sua formazione, dal 1939 al 1959, e della sua frequentazione con colei che sarà poi sua moglie, Erminia Ferrari (col volto di Miriam Leone). Il film è stato presentato durante la decima edizione del Roma Fiction Fest. Nel cast anche, tra gli altri, volti noti come Stefano Fresi, Barbara Ronchi, Giorgio Tirabassi, Leo Gullotta, Massimo Wertmüller, Sara Lazzaro, Paola Minaccioni.

Nino Manfredi: i migliori film dell'attore per i cento anni dalla nascita

23. Incantesimo (1998 - 2008)

La locandina di Incantesimo

Incantesimo è una delle più longeve fiction italiane, incentrata sulle vicende della Clinica Life di Roma e sulle storie sentimentali dei medici, infermieri e avvocati che vi lavorano. Come Il paradiso delle signore, è passata da show di prima serata a soap giornaliera, scritta da Maria Venturi fino alla settima stagione, cone la colonna sonora - come Il maresciallo Rocca - di Guido e Maurizio De Angelis e la sigla di Alma Manera. Tanti i temi affrontati, la tossicodipendenza, la violenza sulle donne, il femminicidio, l'immigrazione, l'omosessualità. Protagonista di ogni stagione è una coppia che lotta per il proprio amore, nel corso della fiction si sono susseguiti: Barbara Nardi (Agnese Nano) e Thomas Berger (Vanni Corbellini), Caterina Masi (Valentina Chico) e Marco Oberon (Alessio Boni), Paola Dupré (Vanessa Gravina) e Michele Massa (Giorgio Borghetti), Martina Morante (Barbara Livi) e Andrea Bini (Lorenzo Flaherty), Laura Gellini (Antonia Liskova) e Luca Biagi (Lorenzo Ciompi), Giulia Donati (Samuela Sardo) e Antonio Corradi (Walter Nudo), Elena Curti (Giorgia Bongianni) e Davide Curti (Massimo Bulla), e Rossella Natoli (Sonia Aquino) e Alberto Curti (Alessio Di Clemente).

24. L'allieva (2016 - 2020)

L'Allieva: Alessandra Mastronardi in una foto della serie

L'allieva è una fiction andata in onda su Rai1 e creata da Peter Exacoustos insieme ad Alessia Gazzola, tratta dai suoi romanzi e incentrati sulla vita del medico legale Alice Allevi (Alessandra Mastronardi). Lei è una studentessa di medicina indecisa sul proprio futuro ma scopre la sua specializzazione dopo la morte della badante della nonna. Mentre studia medicina, diviene protagonista di un triangolo amoroso: da un lato il carismatico e arrogante Dott. Claudio Conforti (Lino Guanciale), dall'altro il giovane, sincero e simpatico Arthur (Dario Aita), figlio del direttore dell'istituto. La ragazza deve anche risolvere i casi di chi arriva sul suo tavolo mortuario. Nel cast anche Michele Di Mauro, Pierpaolo Spollon, Marzia Ubaldi, Chiara Mastalli, Martina Stella, Ray Lovelock, Tullio Solenghi.

25. L'attentatuni (2001)

Locandina di L'attentatuni

Miniserie in due puntate, andata in onda su Rai2, conosciuta anche come L'attentatuni - Il grande attentato, diretta da Claudio Bonivento e tratta dal romanzo-inchiesta L'attentatuni. Storia di sbirri e di mafiosi, di Giovanni Bianconi e Gaetano Savatteri. Si tratta di un racconto vero, girato a Palermo, mescolato alla finzione, soprattutto per quanto riguarda i nomi delle persone coinvolte. Racconta l'operato della DIA dopo l'attentato a Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e la loro scorta. Paolo Borsellino, che nel frattempo rimarrà ucciso anch'egli, e il questore Cardine (Claudio Amendola) organizzano una nuova squadra operativa formata da Anna Granata (Veronica Pivetti) e Angelo Branca (Massimo Popolizio), per seguire i mafiosi Nino Noè e Gino Guarnera.

26. L'ispettore Coliandro (2006 - )

L'ispettore Coliandro: un primo piano di Giampaolo Morelli che impugna una pistola

"L'ispettore Coliandro. Il braccio maldestro della legge". Già la tagline della fiction fa capire l'atmosfera e il tono del racconto, scritto da Carlo Lucarelli e non a caso diretto dai Manetti Bros. Coliandro (Giampaolo Morelli) è un giovane ispettore, in servizio alla questura di Bologna, che si ritrova sempre nei guai in casi e vicende spesso più grandi di lui. L'ispettore Coliandro però non si tira mai indietro davanti a una sfida, ma la sua sbadataggine e la sua incapacità investigativa lo cacciano inevitabilmente nei guai. Un anti-poliziotto rispetto a quelli che siamo abituati a vedere in Italia nato proprio dalla serie di romanzi omonimi di Lucarelli. Proprio come Il commissario Montalbano, si tratta più di una serie di film TV che di una vera e propria fiction, con puntate che richiamano i poliziotteschi anni '70 e '80 con Tomas Milian o la serie di film polizieschi di Clint Eastwood nei panni dell'ispettore Callaghan.

27. La bambina che non voleva cantare (2021)

La bambina che non voleva cantare: una sequenza

Film TV in onda su Rai1 che vuole raccontare la crescita e la formazione della cantante Nada, dall'infanzia e pre-adolescenza al debutto al Festival di Sanremo. La bambina che non voleva cantare è diretto da Costanza Quatriglio e liberamente ispirato al libro autobiografico Il mio cuore umano della stessa Nada, ed è in realtà il secondo adattamento dello stesso, dopo il documentario omonimo del 2009 presentato al Festival di Locarno, diretto sempre dalla Quatriglio, che dimostra una vera passione per la storia della cantante. Negli anni '60 a Livorno una quindicenne Nada (Tecla Insolia) vive nella campagna toscana con i genitori, Viviana (Carolina Crescentini), che soffre di depressione, e Gino (Sergio Albelli), la sorella maggiore Miria e la nonna Mora (Nunzia Schiano). Saranno la direttrice del coro del convento Suor Margherita (Paola Minaccioni) e il maestro Leonildo (Paolo Calabresi) a scoprirla e farne il fenomeno che incanterà Sanremo e tutta l'Italia.

I 25 migliori film da vedere su RaiPlay - Lista aggiornata a Febbraio 2023

28. La famiglia Benvenuti (1968 - 1970)

La locandina di La famiglia Benvenuti

La famiglia Benvenuti è una fiction italiana di fine anni '60 andata in onda sul Programma Nazionale della RAI e considerata la capostipite delle moderne fiction televisive italiane, in quanto scritta appositamente per la il piccolo schermo da Alfredo Giannetti che ne curò anche la regia. Un successo inaspettato di pubblico che si rivedeva e riconosceva nelle vicende quotidiane dei suoi protagonisti. Una famiglia della media borghesia italiana del tempo: padre, madre, due figli e la governante. La prima stagione era in bianco e nero, la seconda in modo sperimentale a colori, nonostante la trasmissione in tal senso sarebbe partita solamente otto anni dopo. Il cast era composto, come negli sceneggiati RAI storici, da celebri attori teatrali come Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, insieme a Valerio Fioravanti, divenuto purtroppo un terrorista di destra degli anni di piombo.

29. La freccia nera (1968)

La freccia nera è uno degli sceneggiati RAI più famosi e di maggior successo della storia della televisione italiana. Liberamente tratto dall'omonimo romanzo storico di Robert Louis Stevenson e diretto da Anton Giulio Majano, è una miniserie in sette puntate che racconta l'amore tra i due protagonisti parallelamente alla lotta tra Bene e Male nell'Inghilterra del '400, una storia che ha appassionato milioni di spettatori. Nel cast Aldo Reggiani, Loretta Goggi, Arnoldo Foà. Ne è stato prodotto un remake nel 2006, andato però in onda su Canale5.

30. La linea verticale (2018)

La linea verticale: Greta Scarano e Valerio Mastandrea in una scena

Prodotta da Rai Fiction e Wildside, in onda su Rai3, La Linea verticale è una fiction in otto puntate basata sull'omonimo libro scritto da Mattia Torre, pubblicato da Baldini&Castoldi. È anche una delle ultime opere prima che lo sceneggiatore e regista, che l'ha anche scritta e diretta, ci lasciasse. Un racconto ospedaliero tragicomico e particolare, attuale e pieno di spunti di riflessione, tra le migliori fiction da vedere su RaiPlay. Nel cast alcuni amici e vecchi collaboratori di Torre: Valerio Mastandrea, Greta Scarano, Babak Karimi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Ninni Bruschetta, Antonio Catania, Alvia Reale, Cristina Pellegrino, Elia Schilton, Massimo Wertmülle e Federico Pacifici.

Mattia Torre o dell'uomo nomal(issimo) di cui avremo sempre bisogno

31. La mafia uccide solo d'estate - La serie (2016 - 2018)

La mafia uccide solo d'estate: una foto dei protagonisti

La mafia uccide solo d'estate è una serie televisiva diretta da Luca Ribuoli e tratta dall'omonimo film diretto e interpretato da Pierfrancesco Diliberto, che qui, oltre ad essere tra gli ideatori del progetto, e voce narrante. Purtroppo non è riuscita a proseguire oltre la seconda stagione a causa degli ascolti. Protagonista il piccolo Salvatore Giammarresi, figlio di una famiglia comune nella Palermo di fine anni '70, alternando storia con la S maiuscola a eventi inventati ai fini della trama. Incluse alcune interazioni tra personaggi realmente esistiti della malavita locale, sempre prendendo sempre spunto da testimonianze storiche. Girata tra Palermo e Roma, mostra alcune location siciliane come piazza Sant'Anna, e romane come la scuola elementare di Salvatore nel quartiere di Centocelle. Nel cast Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna, Nino Frassica e Dario Aita.

32. La meglio gioventù (2003)

Jasmine Trinca in una scena de La meglio gioventù

La meglio gioventù è un film del 2003, diretto da Marco Tullio Giordana che racconta ben 37 anni di storia italiana, dall'estate del 1966 fino alla primavera del 2003, attraverso le vicende di una famiglia della piccola borghesia romana. Quattro puntate in onda su Rai1 dopo la presentazione a Cannes in due atti di tre ore ciascuno e l'uscita in sala con 01 Distribution. Ispirato dall'omonima raccolta di poesie pubblicata nel 1954 da Pier Paolo Pasolini, è divenuta una delle pellicole più apprezzate dalla critica nella storia italiana. Al centro i Carati, in particolare i due fratelli Matteo (Alessio Boni) e Nicola (Luigi Lo Cascio), in tutte le fasi della loro vita, dal viaggio in gioventù agli anni della contestazione e della controcultura, fino alla maturità nel 2000. Tra le tematiche affrontate, l'analisi storico-politica della società italiana dell'epoca e come si va a incastrare alla loro vita personale. Centrale è anche il tema del bivio, perché da una piccola scelta ne possono scaturire di grandi per tutto il Paese. Nel cast anche Jasmine Trinca, Adriana Asti, Sonia Bergamasco: Giulia Monfalco, Fabrizio Gifuni, Maya Sansa e molti altri volti del cinema e della tv italiana.

I migliori film in streaming gratis su RaiPlay, Mediaset Infinity, Rakuten e CHILI

33. La porta rossa (2017 - 2023)

La Porta Rossa: una foto dei protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale

La porta rossa è una fiction prodotta dalla RAI, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi e diretta da Carmine Elia e Gianpaolo Tescari, in onda su Rai2, che mescola per la prima volta crime e soprannaturale. Ambientata dichiaratamente a Trieste, location insolita, ha come protagonista Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale) un commissario impulsivo e brusco, che non segue mai le regole e le direttive della polizia. Mentre indaga sulla morte di Ambra Raspadori per overdose da Red Ghost, una droga chimica che si sta diffondendo tra i giovani della Trieste-bene, riceve una soffiata che lo dovrebbe portare alla cattura di un pericoloso ricettatore. Entrambi rimangono però vittima di un attentato, per mano della stessa persona che aveva ucciso sua moglie Anna (Gabriella Pession), che gli appare in sogno e non gli fa attraversare la Porta Rossa del titolo, tra la vita e la morte, per rimanere sulla Terra e svelare l'assassino. Attraverso la medium quindicenne Vanessa (Valentina Romani).

34. La piovra (1984 - 2001)

La copertina DVD di La Piovra - Stagione 1

La piovra è una delle più longeve fiction italiane, durata dieci stagioni in realtà dieci miniserie dirette da vari registi che si sono succeduti: Damiano Damiani, Florestano Vancini, Luigi Perelli e Giacomo Battiato. A comporre la colonna sonora nomi altrettanto altisonanti: Riz Ortolan, il Maestro Ennio Morricone e Paolo Buonvino. Una delle serie nostrane più famose al mondo, tanto da aver ottenuto successo anche oltreoceano in oltre 80 Paesi e qui da noi con picchi di 10 e 15 milioni di spettatori. Al centro le vicende della criminalità organizzata italiana che si espande coi suoi tentacoli proprio come la piovra del titolo. Michele Placido è Corrado Cattani, Barbara De Rossi è Titti Pecci Scialoia, Florinda Bolkan è Olga Camastra, Remo Girone è Tano Cariddi, Patricia Millardet è Silvia Conti.

35. Le ragazze di Piazza di Spagna (1998)

La fiction racconta le vicende amorose e lavorative di tre ragazze: Fiamma (Vittoria Belvedere), Nathalie (Alice Evans) e Bianca (Romina Mondello), molto diverse tra loro, ognuna con un proprio fascino ma accomunate dal sogno di diventare delle modelle. Si incontrano all'Agenzia Metropolis e diventano amiche, aiutandosi nel lavoro e nella vita e negli anni che le porteranno a prendere strade diverse e a volte comuni. Un mondo quello della moda pieno di lustrini ma anche di crudeltà e cattiveria. Sullo sfondo de Le ragazze di Piazza di Spagna una Roma caotica e sempre in movimento e in fermento, proprio come le irrequiete protagoniste. La fiction è in realtà un remake del film omonimo del 1952 di Luciano Emmer con Lucia Bosè, Cosetta Greco, Liliana Bonfatti e Marcello Mastroianni (che è Marcello, qui interpretato da Marco Bonini) ed è stata trasmessa anche in Spagna con il titolo Pasos a la fama.

36. Linda e il brigadiere (1997 - 2000)

La copertina DVD di Linda e il brigadiere - Episodio 1

Una delle più celebri fiction italiane degli anni '90 insieme a Il maresciallo Rocca, vide riunirsi sul piccolo schermo Claudia Koll e Nino Manfredi nei panni rispettivamente di Linda e il brigadiere del titolo, ovvero suo padre Nino. Lei commissario in servizio, lui ex brigadiere in pensione, si ritrovano a indagare sugli stessi casi e anche a risolverli... più o meno insieme. Uno spaccato della romanità di quegli anni, tra risate e drammi, amori e colpi di scena, tutto in salsa gialla e familiare, mentre nella terza stagione la Linda del titolo diventa il personaggio di Caterina Deregibus per un allontanamento dal cast da parte della Koll tanto da intitolarsi Linda, il Brigadiere e... Tra le zone di Roma che si vedono ci sono: Prati, Ponte Milvio (la Questura) e il quartiere Trieste (casa di Linda e il Brigadiere in Via Zara).

37. Mi hanno sputato nel milkshake (2020 - )

Locandina di Mi hanno sputato nel milkshake

In onda su Rai3, Mi hanno sputato nel milkshake, scritta da Carolina Cavalli e da lei diretta insieme a Beppe Tufarulo, vincitore della prima edizione del Premio Solinas Experimenta Serie, in collaborazione con Rai Fiction, racconta in modo ironico e contemporaneo la crisi dei 25 anni, quando si ha l'impressione di essere sospesi e allo stesso tempo in ritardo su tutto, anche se non si sa per cosa. Un dramedy al femminile in cui la protagonista, Siri (Aurora Ruffino), tenta di trascinarsi fuori da quel periodo, cercando soluzioni che la adeguino alla realtà, comunque ostile per lei, così spaesata e inadeguata, come gli altri personaggi che la circondano: la sua coinquilina Tea (Francesca Agostini), l'amica Momo (Sara Mondello), il su ex Seba (Dario Aita), il suo nuovo flirt, Dj Stomale (Matteo Olivetti), ma anche gli adulti, come il suo Capo (Giampiero Judica) o la sua psicologa in perenne conflitto con la figlia (Valentina Carnelutti, in scena con sua figlia Nila Prisco).

38. Mina Settembre (2021 - )

Mina Settembre: Serena Rossi protagonista della fiction Rai

Mina Settembre è una fiction televisiva diretta da Tiziana Aristarco e liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni (Un giorno di Settembre a Natale del 2013 e Un telegramma da Settembre dell'anno successivo) che racconta la vita dell'omonima assistente sociale, interpretata da Serena Rossi. Gelsomina Settembre, detta Mina, lavora in un consultorio familiare nel centro storico di Napoli. Dopo essersi separata dal marito magistrato, Claudio De Carolis (Giorgio Pasotti), torna a vivere con l'oppressiva madre Olga. Sul lavoro e nella vita però cerca sempre di aiutare il prossimo, soprattutto chi ha bisogno di supporto psicologico, aiutata da Domenico Gambardella (Giuseppe Zeno), nuovo ginecologo del consultorio, e dal portinaio Rudi Trapanese (Nando Paone).

39. Mare fuori (2020 - )

Mare fuori: una foto di scena

Successo incredibile di Rai Fiction, Mare fuori racconta le vicende di vari detenuti giovani spesso adolescenti e di alcuni dipendenti del fittizio IPM - istituto Penitenziario Minorile - di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. La serie ha fatto appassionare soprattutto gli spettatori più giovani che si sono ritrovati nel racconto adolescenziale, anche se disagiato e in difficoltà, tanto da diventare un vero e proprio fenomeno anche sui social media. Nel cast Carolina Crescentini (la nuova direttrice Paola Vinci), Carmine Recano (il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito), e Valentina Romani (Naditza), Nicolas Maupas (Filippo Ferrari), Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo) nei panni dei detenuti insieme a molti altri giovani interpreti. Ha fatto parlare di sé per il realismo crudo, l'interpretazione di stampo teatrale, il dialetto napoletano utilizzato e la colonna sonora partenopea, compresa la sigla. La terza stagione è andata in anteprima su RaiPlay.

Mare fuori 2, Carolina Crescentini: "Paola affronterà un nuovo trauma"

40. Mental (2020 - )

Mental: una foto promozionale del cast

Mental è una serie prodotta direttamente per RaiPlay - quindi doveva necessariamente essere presente tra le nostre fiction consigliate sulla piattaforma. Adattamento di un format britannico, è prodotta da Simona Ercolani, scritta da Laura Grimaldi e Pietro Seghetti e diretta da Michele Vannucci. Al centro le vicende di un gruppo di ragazzi adolescenti con problemi psichiatrici in cura presso un ospedale le cui storie personali si intrecciano, unite dalla voglia di fuggire fuori e lontano, affrontando tematiche come la tossicodipendenza, allucinazioni e autolesionismo, oltre ovviamente alla salute mentale. Nel cast i promettenti Greta Esposito (Nico), Romano Reggiani (Michele), Federica Pagliaroli (Emma), Cosimo Longo (Daniel) e Anna Bellato (Giulia) insieme agli adulti Simone Liberati, Michela Mancini e Marco Cocci.

41. Non dirlo al mio capo (2016 - 2018)

Locandina di Non dirlo al mio capo

Non dirlo al mio capo è una fiction co-prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale e ambientata a Napoli. Lisa Marcelli (Incontrada) è una giovane vedova in difficoltà economiche alla ricerca di un posto di lavoro che, con uno stratagemma, riesce a farsi assumere come praticante avvocato nello studio legale di Enrico Vinci (Guanciale), un uomo affascinante ma con un carattere burbero, al quale nasconde l'esistenza dei suoi due figli, Mia e Giuseppe, pur di non perdere il posto. A studio però provoca la gelosia di Marta Castelli (Giorgia Surina), ambiziosa e desiderosa di sposare Enrico, che non sembra ricambiare il sentimento. Sfide e commedia degli equivoci per denunciare tra le righe alcuni sistemi lavorativi fallati. Ad aiutare Lisa ci pensa Perla Cercilli (Chiara Francini), la sua nuova vicina e improvvisata baby-sitter.

42. Non uccidere (2015 - 2018)

Non uccidere: un momento della serie drammatica

Non uccidere è una fiction ideata da Claudio Corbucci con protagonista Miriam Leone nei panni di Valeria Ferro, ispettore di polizia alla Squadra Omicidi della Mobile di Torino, dal passato familiare complicato. La serie si concentra su casi e crimini riguardanti comunità e nuclei familiari. L'ispettore è aiutata dal suo braccio destro Andrea Russo (Matteo Martari), dal veterano Gerardo Mattei (Riccardo Lombardi) e dal novellino Luca Rinaldi (Luca Terracciano). Parallelamente alle indagini, viene fuori il passato traumatico di Valeria, rimasta orfana da bambina poiché la madre è stata arrestata per l'omicidio del padre, finendo a crescere fuori città con il fratello Giacomo e lo zio Giulio per poi diventare la compagna di Giorgio (Thomas Trabacchi), uno degli agenti incaricati del caso. Forse la verità però è un'altra.

43. Notte prima degli esami '82 (2011)

Francesco Mistichelli con Alan Cappelli e Matteo Ripaldi nel film-tv Notte prima degli esami '82

Notte prima degli esami '82 è una miniserie in due puntate prodotta da Rai Fiction e da Italian International Film, basata sui film Notte prima degli esami e Notte prima degli esami - Oggi. I personaggi sono gli stessi ma è stato fatto un totale recasting. Se il sequel narrava la maturità in contemporanea alla vittoria del quarto mondiale italiano (2006), la miniserie affronta il terzo (appunto del 1982). Luca e i suoi amici Massi, Riccardo ed Alice sono agli ultimi giorni di scuola prima della maturità. Luca conosce la bella Claudia su cui fa colpo fingendosi uno studente universitario, il fratello maggiore Lorenzo. Intanto Alice, storica amica di Luca, inizia ad innamorarsi di lui e soffre per questo nuovo interesse amoroso dell'amico.

44. Nudes (2021 - )

Nudes: una foto di scena

Altra serie creata appositamente per RaiPlay, Nudes è diretta da Laura Luchetti e prodotta da Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction, adattamento dell'omonimo teen drama norvegese. Tre le storie raccontate divise tra i dieci episodi: quella di Vittorio (Nicolas Maupas), quella di Sofia (Fotinì Peluso) e quella di Ada (Anna Agio) che mostrano diversi e opposti punti di vista sviluppati sullo stesso argomento. Il tema univoco è quello delicato e attuale, soprattutto tra gli adolescenti, del revenge porn, ovvero la diffusione illecita di video sessualmente espliciti, senza peli sulla lingua e in modo anche crudo e onesto, per adolescenti ancora inconsapevoli del potere potenzialmente devastante delle immagini.

45. Piccolo mondo antico (1957)

La locandina di Piccolo mondo antico

Piccolo mondo antico è uno sceneggiato televisivo in cinque puntate trasmesso dal Programma Nazionale negli anni '50, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Fogazzaro, scritto da Silverio Blasi e Carla Ragionieri e diretto da Blasi, trasmesso in cinque puntate dal Programma Nazionale (oggi Rai Uno) dal 26 ottobre al 23 novembre di quell'anno. Protagonisti di questa storia in costume Paola Borboni, Renato De Carmine e Carla Del Poggio introdotti da Giorgio Albertazzi. Fu l'ottavo sceneggiato televisivo prodotto dalla RAI nei suoi primi tre anni di vita e il primo in assoluto tratto da un romanzo italiano. Ha avuto anche un remake nel 2001 ma per Canale5, con Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann e Virna Lisi.

46. Provaci ancora prof! (2005 - 2017)

Veronica Pivetti è Camilla Baudino in una scena di Provaci ancora Prof! 3

Provaci ancora prof! è una fiction italiana molto amata con protagonista Veronica Pivetti nei panni del prof. del titolo. Pivetti interpreta Camilla Baudino, un'insegnante di lettere che vive e lavora prima a Roma e poi a Torino, particolarmente dedita al proprio lavoro a ai propri studenti ma anche alla propria famiglia, il marito architetto Renzo (Enzo Decaro), la figlia Livietta (Ludovica Gargari) e il cane. Ha anche una passione per i gialli e si ritrova continuamente invischiata nei casi su cui indaga il commissario Gaetano Berardi (Paolo Conticini), con il quale nasce un'intesa che va oltre l'amicizia. Se inizialmente questa è maggiormente platonica, nella seconda metà della fiction l'aspetto sentimentale della narrazione acquisisce sempre più spazio, anche a dispetto dei casi gialli e della vena comica della storia raccontata. Nel cast anche Pino Ammendola, e per un breve periodo Cesare Bocci e Flavio Montrucchio nei panni di due fratelli.

47. Purché finisca bene (2014 - )

Una scomoda eredità: una scena del film

Purché finisca bene è un ciclo di film per la TV prodotti da Rai Fiction insieme a Pepito Produzioni che mostrano varie declinazioni della commedia romantica. Ogni episodio ha un cast e una storia a sé stanti ma sono tutti accomunati dal voler raccontare i disagi e le difficoltà quotidiane nell'Italia del Terzo Millennio. Il genere che omaggiano e utilizzano i diversi film è sempre quello della commedia all'italiana, per celebrare la tradizione nostrana ma allacciarsi anche al presente. Tra i registi che si sono susseguiti dietro la macchina da presa ci sono: Fabrizio Costa, Luca Ribuoli, Eugenio Cappuccio, Matteo Oleotto e Riccardo Donna.

48. Quo vadis? (1985)

La locandina di Quo Vadis?

Quo vadis? è una miniserie televisiva diretta da Franco Rossi. Basata sul romanzo omonimo dello scrittore polacco Henryk Sienkiewicz. È composta da sei puntate e racconta la travagliata storia d'amore che si interseca con la Storia con la S maiuscola di un ricco patrizio romano, Vinicio (interpretato da Francesco Quinn), innamorato dell'ancella Licia (Marie Theres Relin). Nel cast anche Klaus Maria Brandauer (Nerone), Frederic Forrest (Petronio), Cristina Raines (Poppea), Barbara De Rossi (Eunice), Gabriele Ferzetti (Pisone), Massimo Girotti (Aulo Plauzio), Philippe Leroy (Paolo di Tarso), Leopoldo Trieste (Chilone), Olga Karlatos (Epicari), Marko Nikolić (Tigellino), Françoise Fabian (Pomponia Grecina), Georges Wilson (Pedanio), Max von Sydow (l'Apostolo Pietro), Ángela Molina (Atte), Paolo Giusti (Volusio Proculo).

49. Raccontami (2006 - 2008)

Lunetta Savino e Massimo Ghini con il cast della prima stagione di Raccontami in una foto promozionale

Raccontami è una fiction italiana in onda su Rai1 con protagonisti Massimo Ghini e Lunetta Savino. Realizzata da Riccardo Donna e Tiziana Aristarco e ispirata alla serie televisiva spagnola Cuéntame cómo pasó di TVE, che racconta la vita di una famiglia della classe media spagnola, gli Alcántara, dal 1968. Qui i protagonisti sono i Ferrucci, Luciano ed Elena, una famiglia della media borghesia italiana, che nella seconda stagione si allarga, negli anni che vanno dal 1960 al 1966. Nel cast anche Mariolina De Fano (Nonna Innocenza), Ivano Marescotti (Livio), Giorgia Cardaci (Anna), Carlotta Tesconi (Titti), Edoardo Natoli (Andrea), Gianluca Grecchi (Carlo), con la voce narrante di Roberto Chevalier.

50. Romanzo famigliare (2018)

Romanzo famigliare: un moento della fiction

Romanzo famigliare è una fiction italiana del 2018 ideata e diretta da Francesca Archibugi, prodotta da Rai Fiction e Wildside. Quando Micol (Fotinì Peluso), una clarinettista sedicenne, rimane incinta del suo giovane insegnante, Federico (Francesco Di Raimondo), la narrazione si spezza in due piani temporali. L'altro è quello in cui la madre Emma (Vittoria Puccini) rimase incinta di Micol a soli 17 anni, per ora ritrovarsi nonna a rivivere la storia attraverso il pancione che cresce della figlia. Gli eventi la riporteranno a Livorno, sua città natale, dove dovrà finalmente venire a patti con il proprio passato, soprattutto con il padre, un ricco industriale molto intransigente. La canzone della sigla "Tu non sai" è interpretata da Nada e, così come il tema musicale della fiction, è composta e orchestrata da Battista Lena.

51. Tutti pazzi per amore (2008 - 2012)

Stefania Rocca ed Emilio Solfrizzi in una scena di Tutti pazzi per amore

Tutti pazzi per amore è una serie italiana musicale, prodotta da Rai Fiction e Publispei, in onda su Rai1. Da un soggetto di Ivan Cotroneo, è una storia "alla Cesaroni", con due genitori divorziati (Emilio Solfrizzi e Stefania Rocca) che diventano vicini di casa e imparano a sopportarsi, e poi ad amarsi. E lo faranno esprimendo i propri pensieri e sentimenti cantando e ballando sulle note di celebri brani, internazionali e italiani, prima in lip synch con i cantanti originali poi registrati dal cast in studio. Con loro i figli e i membri delle due famiglie, gli amici, con un Neri Marcorè in grande spolvero. Un appunto doveroso: dalla prima alle due stagioni successive la protagonista femminile cambia interprete, da Stefania Rocca a Antonia Liskova.

Le 15 migliori serie tv musicali da vedere

52. Tutto può succedere (2015 - 2018)

Tutto può succedere: il cast in una scena della serie

Tutto può succedere è una fiction nata come remake italiano della serie televisiva statunitense del 2010 Parenthood, creata da Jason Katims e trasmessa sulla NBC per sei stagioni, a sua volta ispirata al film Parenti, amici e tanti guai di Ron Howard. Il cast principale dei numerosi membri della famiglia protagonista, è composto da: Giorgio Colangeli, Licia Maglietta, Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Camilla Filippi, Fabio Ghidoni e Esther Elisha. I Ferraro (corrispettivo dei Braverman) sono una famiglia che vive nei pressi di Roma composta da nonno Ettore e nonna Emma, e i loro quattro figli Alessandro, Sara, Giulia e Carlo, molto diversi tra loro, e le loro rispettive famiglie, per un gioco a incastro tra vari nuclei e vicende piene di colpi di scena dati dalla vita. La fiction ha lanciato tra gli altri i fratelli De Angelis. La terza ed ultima stagione è andata in anteprima proprio su RaiPlay.

53. Un medico in famiglia (1998 - 2016)

Lino Banfi e Giulio Scarpati in una foto promozionale della sesta stagione di Un medico in famiglia

Un medico in famiglia è una delle fiction italiane familiari più amate, prodotta da Publispei e Rai Fiction, andata in onda su Rai1 per ben dieci stagioni e di cui potete trovare ancora il set di Casa Martini a Cinecittà. Basata sul format della serie spagnola Médico de familia, in onda su Telecinco negli anni '90 e composta da ben 286 episodi, diventata un vero e proprio fenomeno di culto. Solamente tre attori sono presenti ininterrottamente in tutte le stagioni della fiction: Milena Vukotic, Eleonora Cadeddu e Paolo Sassanelli, interpreti rispettivamente di Nonna Enrico, la nipotina Annuccia e il Dott. Nobili. Altri attori protagonisti costanti della serie sono: Giulio Scarpati, Margot Sikabonyi, Lino Banfi e Pietro Sermonti. Alcuni lanciati letteralmente e cresciuti con la fiction, come la Cadeddu (sorella anche nella realtà di Michael, che interpreta Ciccio) e la Sikabonyi (che ritroverà Sermonti in una simpatica reunion in Boris). La storia del medico di famiglia del titolo e del sua sempre più numeroso e allargato nucleo, tra parenti acquisiti, amici e l'immancabile ragazza alla pari Cettina interpretata da Lunetta Savino, affrontando anche tematiche delicate e serie come il sesso, la tossicodipendenza e così via.

54. Un passo dal cielo (2011 - )

Un passo dal cielo 6: Daniele Liotti nella sesta stagione della serie

Un passo dal cielo (dalla sesta stagione col sottotitolo I Guardiani) è una fiction inizialmente incentrata su Pietro Thiene (Terence Hill), il comandante di stazione del Corpo forestale di San Candido, in Alto Adige, per poi essere sostituito nella quarta stagione dal nuovo comandante Francesco Neri (Daniele Liotti), dopo il trasferimento in Nepal di Pietro e il passaggio del comando a San Vito di Cadore, in Veneto. Il lavoro quotidiano dei due comandanti è affiancato da quello del commissario di polizia napoletano Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), un meridionale trasferito all'estremo Nord, con cui si instaura un rapporto prima conflittuale e poi di grande amicizia.

55. Un professore (2021 - )

Un professore: una foto promozionale

Un professore è una fiction italiana in onda su Rai1, diretta da Alessandro D'Alatri e Alessandro Casale, prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italy e con protagonista il professore del titolo, interpretato da Alessandro Gassmann e nasce come libero adattamento della serie catalana Merlí, erroneamente accreditata come Merlin in tutte le puntate. Dante Balestra è il nuovo professore di filosofia del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Roma, dove è tornato dopo otto anni di assenza per stare con il figlio, Simone, ora che Floriana, la sua ex moglie, sta per trasferirsi a Glasgow. È un insegnante anticonformista e fuori dagli schemi, che catturerà l'attenzione dei suoi alunni, del figlio e di Anita (Claudia Pandolfi), una sua vecchia conoscenza e madre di Manuel, la "pecora nera" della classe.

56. Una grande famiglia (2012 - 2015)

Una grande famiglia: una scena di gruppo della fiction di Riccardo Milani

Una grande famiglia è una fiction televisiva prodotta da Rai Fiction e Cross Productions, scritta e ideata da Ivan Cotroneo in collaborazione con Stefano Bises e Monica Rametta, story-editor, Mariella Buscemi, direttore editoriale di Magnolia Fiction, e diretta da Riccardo Milani, già regista della prima fortunata fiction scritta da Cotroneo, Tutti pazzi per amore. Protagonista di questa saga familiare sono i Rengoni, che vivono in Brianza e lavorano nel mondo dell'industria dei mobili. La scomparsa del primo dei cinque fratelli Rengoni, Edoardo (Alessandro Gassman), porta a galla segreti sopiti a lungo, vecchi amori e rivalità. Un altro grande mistero riguarderà la famiglia: il ritorno di Claudia Manetti, figlia biologica della matriarca Eleonora (Stefania Sandrelli), della cui esistenza proprio Edoardo era a conoscenza da anni.

57. Una mamma imperfetta (2013)

Una mamma imperfetta: Lucia Mascino nei panni di Chiara bacia la sua bambina prima della scuola

Una mamma imperfetta è una webserie scritta da Ivan Cotroneo e diretta da Stefano Chiantini, prodotta in due stagioni da RCS, Indigo Film, Rai Fiction e la 21 dello stesso Cotroneo. La fiction è incentrata sulla figura della mamma del titolo, Chiara (Lucia Mascino), tra problemi di ordinaria quotidianità e nel dover trovare un equilibrare tra l'essere madre, moglie e donna in carriera. Super indaffarata, ha un marito, Davide (Fausto Maria Sciarappa), due figli, Antonio e Maria, un lavoro che le piace e a cui arriva costantemente in ritardo per i troppi impegni. Tre amiche provano ad aiutarla e la lasciano libera di spettegolare: Irene (Anna Ferzetti), Claudia (Vanessa Compagnucci) e Marta (Alessia Barela).

58. Una pallottola nel cuore (2014 - 2018)

Una pallottola nel cuore: Gigi Proietti protagonista della fiction in una foto di scena

Una pallottola nel cuore è una fiction ideata e diretta da Luca Manfredi con protagonista Gigi Proietti in uno dei suoi ultimi ruoli, il giornalista investigativo Bruno Palmieri. Ha grande esperienza e anche un'ottima memoria che gli fa ricordare dettagli e persone in modo preciso. Bruno vive con una pallottola vicino al cuore perché tanti anni prima qualcuno gli ha sparato alle spalle e cercare di rimuoverla sarebbe troppo rischioso per la sua vita. Ora è vicino alle pensione, ma la riapertura di alcuni vecchi casi rimasti irrisolti sembra riportarlo alle indagini della cronaca nera. Anche la vita privata di Bruno subisce uno scossone: ha una figlia biologica, Maddalena, che riappare dopo tanti anni nella sua vita. Nel cast anche Francesca Inaudi, Matteo Scorcelletti, Licia Maglietta, Marco Marzocca, Giovanni Scifoni, Paola Minaccioni, Franco Castellano, Sergio Assisi, Mariella Valentini, Lorenzo Zurzolo e Blu Yoshimi e Raffaella Rea.

59. Volevo fare la rockstar (2019 - )

Volevo fare la rockstar: un'immagine promozionale

Volevo fare la rockstar è una fiction italiana diretta da Matteo Oleotto e ispirata all'omonimo blog di Valentina Santandrea. Valentina Bellè interpreta Olivia "Olly" Mazzuccato, una ragazza di 27 anni della fittizia città di Caselonghe in crisi esistenziale dopo essere diventata madre di due gemelle, Emma e Viola, avute a 16 anni, e aver dovuto proteggere dai guai il fratello minore scansafatiche, Eros (Riccardo Maria Manera), gay non dichiarato. Un incidente però le aprirà gli occhi e sui sogni che non ha realizzato: consigliata dallo psichiatra, apre un blog dal titolo 'Volevo Fare la Rockstar', per raccontare la sua esistenza partendo da un sogno mai realizzato. Anche chi le gravita intorno sarà portato a fare un bilancio della propria vita, a partire proprio da Eros.

60. Zio Gianni (2014 - 2016)

Zio Gianni: un'immagine del cast sul set

Tra le fiction consigliate su RaiPlay anche Zio Gianni è uno strano esperimento di sitcom italiana, andato in onda su Rai2 e nato dall'incontro tra Sydney Sibilia, Matteo Rovere e gli autori della web serie The Pills, prodotta in collaborazione tra Ascent Film e Rai Fiction. Gianni Coletti (Paolo Calabresi) è un impiegato cinquantenne mite e senza pretese, sposato da 20 anni. La sua vita va a rotoli quando un giorno si ritrova senza lavoro, senza moglie e senza l'appoggio degli anziani genitori. Non gli resta che trovare una sistemazione da coinquilino e lo fa con tre studenti ventenni Zio Gianni si ritrova così a vivere un capitolo della propria vita che mai avrebbe potuto prevedere, con un gap generazionale a favorire il lato comico della storia. Nel cast anche Francesco Russo di A Classic Horror Story.