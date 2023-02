I migliori film in streaming gratis su RaiPlay, Mediaset Infinity, Rakuten e CHILI

Si fa presto a dire film gratis, quando l'offerta in digitale è così ampia e, alcune volte, inaspettata. Così, per aiutarvi nella scelta, ecco i migliori film gratuiti da guardare in streaming su quattro piattaforme diverse: RaiPlay, Mediaset Infinity, Rakuten TV, CHILI.

L'offerta casalinga è sconfinata. Piattaforme su piattaforme, cataloghi infiniti e, ogni volta, l'imbarazzo della scelta. Quale abbonamento sfruttare? E se noleggiassimo in digitale l'ultima uscita? Rivedere un grande classico, oppure la novità passata al cinema? Non tutti sanno, però, che le piattaforme mettono a disposizione per gli iscritti decine e decine di film gratis in streaming. Film introvabili, vecchie produzioni, produzioni originali e titoli inediti che hanno saltato la distribuzione in sala. Ogni piattaforma TVOD, infatti, hanno all'interno una categoria di film AVOD offerti gratuitamente (con pubblicità) agli utenti. Un'offerta gratis spesso sottovalutata, che si affianca alle stesse piattaforme AVOD presenti in Italia, come RaiPlay e Mediaset Play. Film belli, film imperdibili e gemme nascoste a portata di telecomando, che vi suggeriamo con la nostra lista - frequentemente aggiornata - dei migliori film gratis da vedere in streaming.

L.A. Confidential: Kim Basinger

Del resto la scelta è emblematica e difficoltosa quando si vuol passare la serata a casa, in compagnia di un bel film e di una ciotola di pop-corn rigorosamente home made. Dunque, venendo incontro alle esigenze degli utenti, sempre più coinvolti nella fruizione digitale, ecco dunque una guida con i migliori film da vedere in streaming gratis, suddivisa per piattaforme: RaiPlay, Mediaset Infinity, Rakuten TV e CHILI. Scelte per tutti i gusti: si va dal memorabile Charlie Chaplin con Luci della città, fino alle risate italiane di La leggenda di Al, John e Jack con Aldo, Giovanni e Giacomo, passando per due grandi inediti come Critical Thinking o Papi Chulo con Matt Bomer.

I film gratis da vedere su RaiPlay

Piattaforma AVOD per eccellenza, su RaiPlay trovate a disposizione innumerevoli film imperdibili. Tutti gratis. Qualche esempio? Il tocco di Woody Allen con Un Giorno di Pioggia a New York, o il teso thriller Il Colpevole - The Guilty.

Il Colpevole - The Guilty (2018)

Il colpevole - The Guilty: Jakob Cedergren in un'immagine del film

Toni ristretti e un thriller che si consuma nello spazio asfissiante di una postazione lavorativa. Quale? Quella di Asger Holm, un agente di polizia finito a rispondere al numero d'emergenza. Il giorno dopo lo aspetta un delicato processo, ma intanto deve gestire la telefonata di una donnna disperata, che dice di essere stata rapita. Prodotto in Danimarca, e diretto da Gustav Möller, Il Colpevole - The Guilty è tra i migliori film one-location degli ultimi anni. Protagonista, Jakob Cedergren. Grande colpo di scena finale.

Gli uomini d'oro (2019)

Gli uomini d'oro: un'immagine promozionale del film

Storia quasi vera per Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli, protagonisti de Gli uomini d'oro. Lo spunto, per il regista Vincenzo Alfieri, arriva da un vecchio episodio di cronaca, rivisto qui sfruttando al meglio il concetto di heist movie, di cui l'Italia è stata avanguardista con Mario Monicelli e I Soliti Ignoti. Qui siamo nella Torino del 1996, e la storia gira attorno a Luigi, impiegato delle Poste. A pochi giorni dalla pensione, il Ministro sposta in avanti l'età pensionabile. Che fare? Decide di organizzare, con l'amico Luciano ed il collega Alvise, una rapina al furgone portavalori. Ovviamente nulla andrà per il verso giusto...

Seven Sisters (2017)

What Happened to Monday: un primo piano di Noomi Rapace

Noomi Rapace si divide in sette per il sottovalutato film di fantascienza diretto da Tommy Wirkola. La trama, semplice ma efficace: siamo nel 2073, e la Terra soffre di una grave sovrappopolazione. La legge universale parla chiaro: ogni famiglia può far nascere un solo figlio. Ma la scaltra Terrence inganna i controlli facendo assumere alle sue sette nipoti la sua identità. Si chiameranno come i giorni della settimana, e potranno uscire solo quando sarà il loro giorno. Se avete voglia di un film dai toni distopici, che alterna spettacolo e riflessione, Seven Sisters potrebbe fare al caso vostro.

Luci della città (1931)

chaplin

Nemmeno a dirlo, Luci della città di Charlie Chaplin, film muto del 1931, è una delle pellicole più influenti della storia, nonché tra le migliori di sempre. Lavorazione complessa, che durò per ben tre anni, il film di Chaplin ha per protagonista il suo Vagabondo, che si innamora di una fioraia non vedente che lo crede miliardario, interpretata da Virginia Cherrill. L'uomo, tramite diverse avventure, cercherà di racimolare il denaro per curare l'amata fioraia. Una curiosità, come testimoniano le foto, che alla prima del film, tenutasi a Los Angeles, Chaplin venne accompagnato nientemeno che da Albert Einstein.

Un giorno di pioggia a New York (2019)

Un giorno di pioggia a New York: Elle Fanning, Timothée Chalamet in una sequenza del film

L'amore di Woody Allen per New York City, si sa, è smodato. Per comprenderlo ancora meglio, tra i film gratis da non perdere su RaiPlay c'è il suo Un giorno di pioggia a New York. Solito umorismo, grande scrittura e un pugno di attori incredibili: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber. La trama? Gatsby e Ashleigh, innamorati, decidono di passare il week-end a Manhattan. Lui è newyorkese, lei viene da Tucson, Arizona. Due realtà diverse, ma innamorate. L'amore, però, potrebbe non bastare. Soprattutto quando inizia a diluviare.

I film gratis da guardare su Mediaset Infinity

Imbarazzo della scelta anche su Mediaset Infinity, che offre agli iscritti un ricco catalogo gratuito. Abbiamo scelto cinque film da non perdere, e per tutti gusti: commedia, animazione, storie vere e azione adrenalinica.

La leggenda di Al, John e Jack (2002)

La leggenda di Al, John e Jack: Aldo, Giovanni e Giacolo in una scena del film

Una grande colonna sonora, una messa in scena hollywoodiana e una sceneggiatura di ferro. Tra i film meno citati di Aldo, Giovanni e Giacomo c'è una chicca da recuperare, ossia La leggenda di Al, John e Jack diretto da Massimo Venier. I tre interpretano dei mafiosi italo-americani, decisamente imbranati. Talmente imbranati che mandano su tutte le furie il loro boss. Quando superano il segno dovranno nascondersi. E come se non bastasse, Al perde la memoria. Padronanza visiva, risate e un botteghino da urlo per il quarto film del trio, prodotto e girato quasi interamente in una New York datata 1959. Notevole.

Spie sotto copertura (2019)

Spie sotto copertura: un'immagine del film

Tra i film da vedere gratis su Mediaset Infinity c'è lo spassosissimo Spie sotto copertura, cartoon doppiato in originale da Will Smith. Prodotto dalla ex 20th Century Fox, il film animato ha per protagonista... un piccione. O meglio, ispirato a James Bond, l'agente speciale Lance Sterling si alleerà con l'inventore Walter Beckett per salvare il mondo. Per errore, però, Walter trasforma Lance in un piccione, tra l'altro incapace di volare! Un bel film per distrarsi, magari in compagnia di tutta la famiglia.

Fast & Furious - Hobbs & Show (2019)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Jason Statham e Dwayne Johnson una scena del film

Il primo, e fin ora unico, spin-off della saga di FF è anche uno dei migliori del franchise. Se cercate velocità e azione, mischiate ad una buona dose di umorismo, Fast & Furious - Hobbs & Show è il titolo giusto. Protagonisti? Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba. Ad alto tasso spettacolare, il film vede unirsi l'agente federale Luke Hobbs all'odiato ex militare Deckard Shaw, per sconfiggere il terrorista internazionale, Brixton Lore. Un film che funziona, merito degli interpreti, dell'azione studiata al millimetro e del marchio leggendario di una delle saghe cinematografiche più amate.

Le Belve (2012)

Le belve: una suggestiva e inquietante immagine tratta dal nuovo lavoro di Oliver Stone

Il romanzo di Don Winsolw da una parte, e l'adattamento di Oliver Stone dall'altra. Le Belve mette insieme un cast all star - Benicio del Toro, John Travolta e Salma Hayek, oltre ai protagonisti assoluti, Taylor Kitsch, Blake Lively e Aaron Taylor Johnson - e racconta la storia di tre amici, Ben, Chon e la femme fatale Ophelia, di cui entrambi sono innamorati. In mezzo, un traffico di droga che frutterà milioni. Talmente tanti che un cartello messicano li bracca, rapendo Ophelia e costringendo i due a scelte rischiose. Torbido e adrenalinico, la regia di Stone spinge il film verso il pathos assoluto, offrendo così un buonissimo spettacolo. Da rivalutare.

Race: il colore della vittoria (2016)

Race - Il colore della vittoria: Stephan James nei panni di Jesse Owens

Ci sono storie vere che colpiscono, anche al cinema. Come nel casto di Race: il colore della vittoria, che racconta la vita dell'atleta afroamericano Jesse Owens, capace di vincere quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi di Berlino 1936, davanti il ridicolo regime nazista che professava il culto della razza ariana. A dirigere il film, che potete vedere gratis in streaming, c'è Stephen Hopkins, mentre troviamo Stephan James nel ruolo del campione. Nel doppiaggio italiano, c'è Federico Buffa, lo speaker delle olimpiadi.

I film gratis da guardare su Rakuten tv

Il catalogo digitale di Rakuten tv è costantemente aggiornato, e vanta pellicole cult ma anche ultimissime novità. Ma anche la piattaforma giapponese offre agli utenti un'ottima proposta AVOD. E i film gratis non mancano, come l'horror antologico V/H/S o Half Nelson con Ryan Gosling.

Requiem for a Dream (2000)

Marlon Wayans e Jared Leto in una scena di Requiem for a Dream

A due anni dal folgorante esordio con Il teorema del delirio, Darren Aronofsky inquieta la platea di Cannes con un viaggio doloroso e spacciato, suddiviso in tre stagioni (non c'è la primavera). Requiem for a Dream, uno dei film imperdibili che trovate gratis su Rakuten, ci porta in una dolente Coney Island, e collega - in molto intricato - tre vite: una madre vedova, suo figlio, la sua ragazza e il suo migliore amico. Segno distintivo del film, tratto dal romanzo di Hubert Selby Jr., un montaggio convulso, lo split screen e i primi piani deformati da ottiche schiacciate. Protagonisti Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly e Marlon Vayans.

L.A. Confidential (1997)

L.A. Confidential: Russell Crowe, Guy Pearce e Kevin Spacey in una scena del film

Alla ricerca di un noir raffinato e di pregevole fattura? Trovato. Torniamo negli Anni Novanta con uno dei titoli più emblematici del decennio, grazie a L.A. Confidential, adattamento del libro di James Ellroy ad opera di Curtis Hanson su sceneggiatura di Brian Helgeland. Siamo nei primi Anni Cinquanta, in una Los Angeles affascinante, sexy e cotonata. Dietro gli aspetti più attrattivi, un mondo fatto di doppi giochi, criminalità, polizia corrotta e intrighi. In mezzo al torbido, tre poliziotti proveranno in tutti i modi a scoperchiare la verità delle cose. Noir vecchio stile, dai colori vibranti e dall'aria satura di fumo e alcool. Cast incredibile: Kim Basinger, Russell Crowe, Kevin Spacey, Guy Pearce, Danny DeVito. Da non perdere.

Half Nelson (2006)

La locandina di Half Nelson

Quando si pensa a Ryan Gosling si pensa sempre a La La Land. Eppure, l'attore ha ricevuto la sua prima nomination all'Oscar per un piccolo grande film, datato 2006. Il consiglio, dunque, è rivedere Half Nelson, nel quale Gosling interpreta un professore di una complicata scuola di Brooklyn. Tiene il controllo degli studenti stimolandoli, nonostante la sua vita privata non giri per il verso giusto: è dipendente dal crack e dalla cocaina. Ad aiutarlo, una sua studentessa. Un film umano e doloroso, diretto dal regista Ryan Fleck che, cambiando percorso lavorativo, ha poi diretto Captain Marvel nel 2019.

V/H/S (2012)

VHS - una immagine inquietante del film horror

Grande esercizio orrorifico in V/H/S, suddiviso in una serie di inquietanti cortometraggi diretti da differenti registi. La cornice, però, è comune: un gruppo di ragazzi devono recuperare un raro found footage all'interno di una casa isolata e inquietante. All'interno, un cadavere e una montagna di VHS. Una trama base per uno dei migliori film horror degli Anni Duemila, in cui si alterna il talento registico di autori come Ti West, David Bruckner, Tyler Gillett, Joe Swamberg e molti altri. Il corto più spaventoso? Il secondo, Second Honeymoon. Da brividi.

Gli Stagisti (2013)

Gli stagisti: Owen Wilson e Vince Vaughn in un'immagine tratta dalla commedia

Owen Wilson e Vince Vaughn, dopo i fasti di 2 Single a Nozze tornano fianco a fianco ne Gli Stagisti, diretto dall'esperto Shawn Levy. Si ride, e molto, in una commedia che gioca con gli stereotipi del lavoro contemporaneo. Tutto inizia quando Nick e Billy finiscono disoccupati, e accettano un stage a Google, nonostante siano impreparati al settore tecnologico. Gareggiando per ottenere il posto, risolveranno dei problemi del team tramite espedienti molto poco convenzionali. In epoca di smart working e Big-Tech, Gli Stagisti è la commedia che fa al castro vostro.

I film gratis da vedere su CHILI

Tra le piattaforme TVOD in Italia c'è poi CHILI TV che, a fronte di un catalogo decisamente nutrito, ha recentemente implementato l'offerta aggiungendo centinai di ottimi film gratuiti. La sezione AVOD, suddivisa per generi, merita quindi attenzione. E tra i film da non perdere, c'è pure il sottovalutato sci-fi The Signal.

Critical Thinking (2020)

Locandina di Critical Thinking

Un po' a sorpresa, scopriamo una bella novità: nella sezione gratis di CHILI, troviamo un titolo inaspettato: Critical Thinking, debutto alla regia di John Leguizamo. Inizialmente schedulato nel programma del South by Southwest 2020, poi cancellato, il film è stato applaudito dalla critica ed è basato su una storia vera, datata 1998. Cinque ragazzi latini e neri, nati e cresciuti in una zona complicata di Miami, lottano per entrare nel campionato nazionale di scacchi. A guidarli, il loro istruttore nonché mentore, Mr. T, interpretato dallo stesso Leguizamo. Nel cast anche Rachel Bay Jones e il compianto Michael K. Williams.

Papi Chulo (2018)

Papi Chulo: una scena del film

Altra bella sorpresa? Papi Chulo, brillante film del 2018 diretto da John Butler. Al centro della storia, una bella amicizia. Strana, unica, rivelatoria. Sean, meteorologo, è un trentenne omosessuale solitario e scosso da una relazione finita. Dall'altra parte c'è il bonario Ernesto, operaio cubano con moglie e figli che sta facendo lavori di restaurazione nella bella casa del ragazzo. Sean parla solo inglese, Ernesto solo spagnolo. Si capiranno e, in nome dell'amicizia, finiranno per capirsi a vicenda. Grande coppia protagonista, composta da Matt Bomer e Alejandro Patino. Un film da non perdere.

Boulevard (2014)

Locandina di Boulevard

L'ultima apparizione (memorabile) di Robin Williams al cinema. Parliamo di Boulevard, dramma LGBTQ+ diretto da un sempre ottimo Dito Montiel. La vicenda racconta di Nolan, sessantenne, sposato e con un lavoro in banca. Da sempre, però, è cosciente di essere omosessuale. Quando conoscerà un giovane prostituto, Leo (con il volto di Roberto Aguire), la sua vita cambia di netto, scoprendo nuove prospettive. Un film stratificato, parlato e cupo, in cui poter apprezzare il talento incredibile di un attore che ci ha lasciato davvero troppo presto.

The Signal (2014)

The Signal: nuovo poster

No, i film di fantascienza non sono tutti uguali. A dimostrazione, il consiglio è di rivedere The Signal, che trovate gratuitamente nella sezione AVOD di CHILI. La vicenda, complessa, lega tre hacker, sfidati da un vecchio rivale. Finiranno in una strana base, popolato da uomini con tute da astronauta. Nulla è come sembra, e i ragazzi si ritroveranno in una sorta di intricato labirinto. Un film estetico, ma anche di coerente narrazione, diretto da William Eubank e co-scritto con Carlyle Eubank e David Frigerio. Presentato al Sundance, il film può essere definito una sorta di sci-fi low budget. Tra i protagonisti, Olivia Cooke e Laurence Fishburne.

Transamerica (2005)

Kevin Zegers e Felicity Huffman in Transamerica

Due nomination all'Oscar - una alla canzone di Dolly Parton, l'altra a Felicity Huffman, attrice protagonista - per un intenso road movie diretto da Duncan Tucker. Transamerica è stato uno dei film più amati di inizio millennio, gettando le basi per un cinema via via sempre più egualitario e aperto alle tematiche queer. Protagonista, Bree, transessuale che, prima dell'intervento, scopre di avere un figlio, Toby (interpretato da Kevin Zegers) nato dopo il suo unico rapporto etero. Il ragazzo, senza una madre e con una vita al limite, tra droga e problemi con la legge, verrà accompagnato da Bree in uno splendido viaggio di formazione tra le strade degli Stati Uniti.