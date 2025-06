Grey’s Anatomy 21: un finale che strizza l’occhio all’episodio Codice Nero. Chi sopravvivrà?

Il celeberrimo episodio della seconda stagione (quello con la bomba in ospedale) ha ora una sorta di prosieguo nell'ultima puntata della ventunesima. In streaming su Disney+. Occhio agli spoiler.

Pensavamo di averle viste tutte in Grey's Anatomy e invece dobbiamo ricrederci. Nonostante sia passato un ventennio, il medical drama in alcune occasioni sa ancora sorprenderci ed appassionarci come la prima volta. Soprattutto quando cita il proprio glorioso passato. Una di queste è il finale della ventunesima stagione, ora disponibile su Disney+.

Una scena dell'ultima puntata

L'incidente del ferryboat, la sparatoria, gli incidenti d'auto e l'incidente aereo, la tempesta, l'aggressione, l'incendio, l'incidente in ambulanza, l'hackeraggio e il blackout, il crollo del muro del bar, l'accoltellamento, l'assalto all'ospedale da parte dei manifestanti. Tanti sono stati gli episodi catastrofe che hanno caratterizzato momenti clou della serie e ora eccone un altro: la situazione ostaggio. Ovviamente, nel proseguire la lettura, fate attenzione agli spoiler.

Grey's Anatomy 21: un finale al cardiopalma, letteralmente

La guest star Piper Perabo è Jenna, una madre che vuole a tutti i costi salvare la propria bambina, in fin di vita in ospedale, compiendo un gesto estremo. Decide di prendere in ostaggio alcuni medici, in primis il primario di neurochirurgia Amelia Sheperd, per costringerla ad operare la piccola. Lo fa con una tanica di acetilene presa dal camion del marito, a sua insaputa.

Piper Perabo è l'ospite speciale degli ultimi episodi

Ai fan della prima ora verrà subito in mente un altro maxi disastro, il primo, da cui iniziò tutto. Intitolato Apocalisse e Codice Nero nelle due parti che lo compongono, l'episodio 16-17 della seconda stagione scrisse la storia della tv poiché mostrò come una delle situazioni più al limite di tutte poteva piegare un intero ospedale al proprio volere. Se lì la minaccia era una bomba vera e propria, qui si tratta di una potenziale esplosione.

Le citazioni al passato nel finale della serie medical

Non è la prima volta che la ventunesima stagione di Grey's Anatomy cita se stessa. Nel finale di mezza stagione, Jo e Lucas rimangono coinvolti in una rapina ad un negozio, proprio come accaduto agli zii di lui, Derek e Amelia, quando erano piccoli. Guarda caso, sono ancora Lucas ed Amelia a rimanere intrappolati in sala operatoria con Jenna in preda alla disperazione, insieme a Simone. L'ospedale è costretto a far evacuare il piano, chiamare la polizia e gli artificieri.

Meredith discute con la polizia di Seattle nel finale.

L'episodio vede la partecipazione di Ellen Pompeo, come sappiamo non più presenza regolare del medical drama: sarà proprio la sua Meredith a fare da mediatrice nella situazione ostaggio. Anche lei del resto è una madre pronta a tutto per i propri figli. Anche in questo caso c'è una citazione al passato: in Codice Nero era sempre lei ad avere la mano nella bomba inesplosa. C'è un altro omaggio: al doppio finale della sesta stagione, quando durante la sparatoria al Grey Sloan un uomo minacciò di uccidere Lexie, Richard e Derek perché li riteneva responsabili della morte della moglie.

Chi sopravvive all'esplosione?

L'arresto di Jenna nell'ultimo episodio di Grey's Anatomy 21.

Nonostante l'operazione di Amelia riesca, e nonostante l'intervento di Meredith permetta alla polizia di arrestare la madre della piccola paziente, il pericolo non è finito. Nell'ultima scena dell'episodio, infatti, l'esplosione avviene comunque in modo ritardato. Chi sopravvivrà? Difficile dirlo: Lucas è colui che si è precipitato in sala operatoria per provare a fermare la tanica ma è pur sempre uno Sheperd. Gli autori tengono troppo alla sua storia con Simone, la più vicina a quella Meredith-Derek dei tempi d'oro, per farla finire così.

La nuova showrunner Meg Marinis potrebbe comunque sorprenderci con qualche morte eclatante all'inizio del prossimo capitolo. Oppure concentrandosi sulle conseguenze del trauma per tutti i sopravvissuti: in primis Lucas, che già aveva dovuto affrontarle dopo la rapina.

Che cosa succede agli altri protagonisti?

Intanto la dottoressa Grey deve decidere se vendere le proprie quote dell'ospedale, tagliando in un certo senso i ponti col passato ancora una volta in modo meta-narrativo rispetto a quanto accaduto dietro le quinte. L'esplosione potrebbe incidere anche sul suo coinvolgimento nella serie, ora che è impegnata nella sua ricerca di una cura contro l'Alzhaimer ma vuole tornare in sala operatoria. Jo e Link passano la luna di miele dopo il matrimonio in uno stanzino dell'ospedale, avendo un po' di tempo prima delle prossime operazioni. Provano a rimanere "fuori dal mondo" per qualche ora, per poi ritrovarsi nel pieno della situazione ostaggi.

Floriana Lima è l'altra guest star della stagione 21 nei panni di Nora.

Non c'è solo il triangolo amoroso di Lucas e Simone con il nuovo specializzando in arrivo, a farla da padrone. C'è anche quello di Owen-Nora-Teddy, con quest'ultima non più disposta a scegliere per sempre l'uomo ma piuttosto se stessa. Inoltre Winston fatica oramai a tenere nascosta l'attrazione per la specializzanda Jules Millin. Tutte dinamiche già viste, se non fosse per il coinvolgimento diretto o indiretto di tutti i personaggi nell'esplosione, che cambierà sicuramente le vite personali e lavorative di molti al Grey Sloan.