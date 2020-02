I migliori film da vedere a Carnevale: da Romeo + Giulietta a Il grande Gatsby, da Marie Antoinette a Suicide Squad, una selezione di pellicole, classiche e contemporanee, caratterizzate da travestimenti incredibili o bellissimi abiti, dai quali poter prendere spunto anche per la festa in maschera di Carnevale.

Kirsten Dunst in una scena di Marie Antoinette

Coriandoli, stelle filanti, dolci fritti, carri ma, soprattutto, travestimenti e abiti meravigliosi: questo è il Carnevale, una delle feste più amate in assoluto da grandi e bambini; durante questa sfavillante e colorata festività, a farla da padrone sono proprio i costumi che sfilano per le strade e le maschere che coprono i volti. Il vero divertimento sta, infatti, nel poter indossare i panni di qualcun altro: di un supereroe, di un personaggio dei cartoni animati o di un divo di Hollywood.

Come la festa di Carnevale, anche il cinema è, da sempre, il regno del travestimento: dai meravigliosi costumi di scena agli spettacolari effetti speciali, dietro la cinepresa le identità si mescolano e sorprendenti personaggi prendono vita. Per questo, abbiamo selezionato per voi i 20 migliori film da vedere a Carnevale, per una serata casalinga o come spunto per la vostra festa in maschera.

1. Il grande Gatsby (2013)

Il grande Gatsby: Leonardo DiCaprio è Jay Gatsby in una scena

Il grande Gatsby, con le sue feste sfarzose e gli abiti scintillanti anni Venti, rientra sicuramente tra i migliori film da vedere a Carnevale, per essere catapultati in un'atmosfera da fiaba. La pellicola, ambientata durante gli sfavillanti Anni ruggenti, segue la vita del misterioso J. Gatsby (Leonardo DiCaprio), un milionario celebre per i suoi incredibili party e pazzo d'amore per la bella Daisy (Carey Mulligan), moglie dell'ex campione di polo Tom Buchanan (Joel Edgerton).

Il grande Gatsby: Tobey Maguire con Carey Mulligan, Joel Edgerton e Leonardo DiCaprio

2. La maschera di Zorro (1998)

Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones nel film La maschera di Zorro

Uno dei travestimenti più famosi della storia del cinema è, sicuramente, quello dello spadaccino mascherato: Zorro. Ne La maschera di Zorro, pellicola del 1998 diretta da Martin Campbell, l'ormai anziano Diego de la Vega (Anthony Hopkins), un tempo conosciuto come Zorro, addestra un giovane bandito, Alejandro Murrieta (Antonio Banderas) per prendere il suo posto e vendicarsi del governatore che, vent'anni prima, aveva ucciso sua moglie e rapito la figlia Elena (Catherine Zeta-Jones).

3. Cinderella Story (2004)

Cinderella Story: un'immagine del film

Traspozione moderna della classica favola di Cenerentola, Cinderella Story segue le vicissitudini di Sam Montgomery (Hilary Duff), giovane orfana che vive con la matrigna e le due sorellastre Gabriella e Brianna. Non c'è il ballo a palazzo ma una festa in maschera della scuola e la protagonista non perde la scarpetta di cristallo bensì il telefono cellulare; ciò che invece non manca è il principe azzurro, il ragazzo più popolare della scuola (Chad Michael Murray) e un bel lieto fine.

4. Catwoman (2004)

La sexy Halle Berry in una scena del film Catwoman

Uscito al cinema nel 2004 e diretto da Pitof, il film racconta la storia di una donna comune, Patience Philips (Halle Berry), che, dopo essere stata uccisa, torna in vita grazie all'intervento di un gatto dai poteri magici; nasce così Catwoman, celebre personaggio dell'universo DC e acerrima nemica di Batman. L'obiettivo dell'affascinante donna-gatto sarà quello di vendicarsi dei suoi assassiini.

5. Marie Antoinette (2006)

Kirsten Dunst nei panni di Marie-Antoinette

Pellicola del 2006 diretta da Sofia Coppola, Marie Antoinette è un ritratto pop e innovativo della vita di Maria Antonietta, adolescente austriaca e moglie di re Luigi XV di Francia. Interpretata da una moderna e maliziosa Kirsten Dunst, il film è incentrato sulla figura della giovane regina, tra manie, frustrazioni e vestiti sfavillanti. Il tutto accompagnato da pezzi rock anni '80 e musica classica.

6. Suicide Squad (2016)

Suicide Squad: Margot Robbie nel primo trailer del film

Dopo la morte di Superman, l'agente governativa Amanda Waller (Viola Davis) decide di riunire i villains più pericolosi al mondo, imprigionati nel carcere di Belle Reve, per formare la Suicide Squad, una squadra da utilizzare come risorsa per missioni ad altissimo rischio. I componenti del team sono Deadshot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie), Capitan Boomerang (Jai Courtney), El Diablo (Jay Hernandez), Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje) e Slipknot (Adam Beach). Il film, basato sull'omonimo gruppo di supercattivi DC Comics, è diretto da David Ayer.

Suicide Squad: una foto del cast

7. The Mask - Da zero a mito (1994)

themask

Color verde smeraldo e sorriso smagliante: quella indossata da Jim Carrey nel film The Mask - Da zero a mito è di certo una delle maschere più conosciute e divertenti del cinema moderno. L'impiegato di banca Stanley Ipkiss, dopo aver indossato un'antica maschera ritrovata abbandonata nel fiume, si trasforma in un bizzarro cartone animato dagli incredibili poteri.

8. Grease (1978)

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta in un momento del film

Pellicola musicale datata 1978 e diretta da Randal Kleiser, Grease porta sullo schermo la storia d'amore tra Sandy Olsson (Olivia Newton-John), lo stereotipo della brava ragazza, e Danny Zuko (John Travolta), il bello e dannato del liceo. Dopo essersi conosciuti durante le vacanze estive ed essersi ritrovati, casualmente, nella stessa scuola, i due proveranno a riavvicinarsi a suon di musica e balli scatenati anni Cinquanta.

9. Rio (2011)

Una scena del film d'animazione Rio in 3D

Blu, un pappagallo ara macao che vive tra le quattro mura di una casa in Minnesota, viene portato in Brasile per accoppiarsi con l'unico esemplare femmina della sua specie sopravvissuto all'estinzione: Gioiel. Gli imprevisti, però, non tardano ad arrivare: tra bracconieri, fughe e il meraviglioso Carnevale di Rio de Janeiro, i due splendidi pappagalli riusciranno ad avere il loro lieto fine? Pellicola di animazione del 2011 diretta da Carlos Saldanha, Rio è davvero un'iniezione di colori e buon umore.

10. La famiglia Addams (1991)

Anjelica Huston e Raul Julia in una sequenza del film La famiglia Addams

Se quello di Mercoledì è uno dei travestimenti più gettonati per le feste in maschera, La famiglia Addams rientra di certo tra i migliori film da vedere a Carnevale. Dopo essere scomparso per venticinque anni, lo zio Fester (Christopher Lloyd) fa ritorno a casa, accompagnato da una sedicente dottoressa tedesca; questo improvviso rientro, però, appare subito molto sospetto e, presto, Morticia (Anjelica Huston), Gomez (Raul Julia) e gli altri membri della famiglia, scopriranno il terribile piano architettato alle loro spalle.

11. Mary Poppins (1964)

Dick Van Dyke e Julie Andrews in una scena del film Mary Poppins ( 1964 )

Che si tratti del film originale del 1964 o del suo remake del 2018, Il ritorno di Mary Poppins (interpretato da Emily Blunt), le pellicole dedicate alla stupefacente governante dalla borsa magica sono una delle migliori visione per il periodo di Carnevale. Gonna ampia, vestito e cappellino a fiori e avrete il costume di Mary Poppins perfetto da sfoggiare alla festa in maschera.

Mary Poppins Returns: una vivace scena corale

12. Romeo + Giulietta di William Shakespeare (1996)

Claire Danes in Romeo + Giulietta

Pellicola del 1996 diretta da Baz Luhrmann, Romeo + Giulietta di William Shakespeare è la trasposizione cinematografica del capolavoro del drammaturgo inglese. Ambientato a Verona Beach, un quartiere di Los Angeles, il film segue l'evolversi del contrastato amore tra Romeo Montecchi (Leonardo DiCaprio) e Giulietta Capuleti (Claire Danes); come nel dramma originale, anche qui non potremmo gioire di un bel lieto fine.

13. Eyes Wide Shut (1999)

Eyes Wide Shut: Tom Cruise e NIcole Kidman

Quella di Eyes Wide Shut è una visione di Carnevale dedicata a un pubblico più adulto. Diretto da Stanley Kubrick e interpretato da Nicole Kidman e Tom Cruise, la pellicola indaga la relazione idilliaca tra i newyorkesi Alice e Bill, coppia affermata e con figli, intenta a esplorare un mondo nuovo, fatto di fantasie erotiche e desideri peccaminosi.

14. La Bella e la Bestia (2017)

La Bella e la Bestia: Emma Watson e Dan Stevens danzano in una scena del film

Remake in live action dell'omonima pellicola animata del 1991 e diretto da Bill Condon, La Bella e la Bestia è la fiaba senza tempo perfetta per prendere qualche ottimo spunto da sfoggiare alla festa di Carnevale. La trama è nota a grandi e bambini: quando l'anziano padre viene catturato dalla bestia (Dan Stevens) che vive in un castello, la giovane Bella (Emma Watson) decide di sacrificare se stessa in cambio della libertà del proprio genitore.

15. Mrs. Doubtfire (1993)

Robin Williams è una scatenatissima Mrs Doubtfire nell'omonimo film

Uno dei travestimenti più divertenti e indimenticabili della storia del cinema è sicuramente quello di Mrs. Doubtfire. Pellicola diretta da Chris Columbus e interpretata dal compianto Robin Williams, Mrs Doubtfire è la storia di un padre divorziato che, pur di passare più tempo con i propri figli, si trasforma nella loro goffa e adorabile governante.

16. Harry Potter e il Calice di Fuoco (2005)

Rupert Grint e Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e il calice di fuoco

Quarto capitolo della saga dedicata al maghetto più amato del mondo, Harry Potter e il Calice di Fuoco vede il giovane Harry (Daniel Radcliffe) cimentarsi nel torneo Tremaghi, una sfida a colpi di bacchetta tra le tre principali scuole di stregoneria: Hogwarts, Durmstrang e Beauxbatons. Se volete un consiglio, per il vostro travestimento di Carnevale, non prendete spunto dal vestito che Ron (Rupert Grint) indossa durante il Ballo del Ceppo.

17. Wonder (2017)

Wonder: Jacob Tremblay e Julia Roberts in un momento del film

Il Carnevale è la festa dei travestimenti ma, a volte, la maschera è meglio toglierla; come fa il piccolo Auggie (Jacob Tremblay) nel film Wonder, un bambino affetto da una grava malattia che deve affrontare il suo primo giorno di scuola. Grazie all'amore dei suoi genitori (interpretati da Julia Roberts e Owen Wilson) e al suo infinito coraggio, Auggie riuscirà a farsi apprezzare dai suoi compagni e imparerà a non doversi più nascondere. Un bell'insegnamento valido per tutto il periodo dell'anno.

18. Alice in Wonderland (2010)

Mia Wasikowska in una scena del film Alice in Wonderland

In questa pellicola datata 2010, il regista Tim Burton porta sul grande schermo gli avvenimenti successivi a quelli narrati nel romanzo di Lewis Carrol. Nel suo Alice in Wonderland, infatti, Alice (Mia Wasikowska) è una diciannovenne che non ha più memoria delle sue avventure nel Paese delle Meraviglie, nonostante i sogni ricorrenti su un mondo fantastico. Anche questa volta, l'intervento del Bianconiglio (Michael Sheen) sarà fondamentale per farle trovare la strada e la ragazza potrà incontrare di nuovo il Cappellaio Matto (Johnny Depp), lo Stregatto (Stephen Fry), il Bruco (Alan Rickman) e tutti i suoi amici del Sottomondo.

19. Tomb Raider (2018)

Alicia Vikander in Lara Croft

Rebot dell'omonima serie cinematografica e tratto dal videogioco del 2013, Tomb Raider (2018) vede l'attrice Alicia Vikander nei panni dell'atletica esploratrice Lara Croft. In questa pellicola, vediamo la giovane Lara Croft stanca del proprio lavoro da corriere e intenzionata a ritrovare il padre scomparso su un'isola leggendaria del Giappone.

20. Colazione da Tiffany (1961)

Colazione da Tiffany: Audrey Hepburn in una scena del film insieme a George Peppard

Capolavoro assoluto della commedia americana diretto da Blake Edwards, Colazione da Tiffany rientra tra i migliori film da vedere a Carnevale, soprattutto se avete deciso di sfoggiare un look ispirato a un'icona di stile senza tempo: Audrey Hepburn alias Holly Golightly. In un condominio di Manhattan, una giovane ed elegante ragazza alla ricerca di uno scapolo d'oro, farà la conoscenza dello squattrinato scrittore Paul (George Peppard).