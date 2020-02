Carnevale: i più bei costumi ispirati a film e serie TV

Joker: un'immagine del film

A Carnevale ogni travestimento vale ma non sempre è facile scegliere il costume giusto. Capita, infatti, di scadere nelle solite banalità o di ridursi all'ultimo minuto senza trovare un'idea che ci soddisfi. Ma c'è un modo per non rischiare di sbagliare mai nella scelta del costume perfetto: lasciarsi ispirare dai nostri film e serie TV preferiti.

Sono infiniti gli spunti che ci arrivano dal mondo cinematografico e dall'universo seriale: dai travestimenti più classici come quello di Batman, alle maschere che ritraggono i protagonisti delle serie più seguite come La Casa di Carta. Se volete fare colpo sui vostri amici durante la festa in maschera di Carnevale, abbiamo selezionato per voi i più bei costumi ispirati a film e serie TV.

1. Joker

Joker: un intenso primo piano di Joaquin Phoenix

Non potevamo che iniziare i nostri suggerimenti per i costumi ispirati a film con il personaggio che più ha fatto parlare di sé nel corso dell'ultimo anno: Joker. Personaggio facente parte dell'universo DC Comics e protagonista di molti film e cartoni animati come acerrimo nemico di Batman, il celebre supercriminale è il protagonista dell'omonima pellicola del 2019, diretta da Todd Phillips e interpretata da Joaquin Phoenix.

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

2. It

IT: Chapter 2, una scena del film con Bill Skarsgård

Rimanendo in tema di pagliacci, travestimento sempre molto quotato durante le feste in maschera, vi suggeriamo un costume di Carnevale ispirato al demoniaco clown danzante nato dalla penna di Stephen King, It. Se avete bisogno di qualche spunto per realizzare il trucco, vi basterà riguardare It e It: Capitolo 2, per la regia di Andres Muschietti.

3. Aladdin

Aladdin: Will Smith insieme a Mena Massoud in una scena del film

Quello passato è stato l'anno dei remake in live action dei classici Disney; tra i nostri suggerimenti per Carnevale, quindi, non poteva certo mancare uno dei personaggi dei film d'animazione più amati di sempre: Aladdin. In versione da mercato o da principe, armatevi di lampada dei desideri e tappeto volante e lanciatevi nella visione della magica pellicola diretta da Guy Ritchie.

4. Wonder Woman

Wonder Woman: Gal Gadot in un momento del film

Per le ragazze che si sentono delle vere supereroine, il costume di Carnevale perfetto è quello ispirato alla mitica Wonder Woman, protagonista anche del film del 2017 diretto da Patty Jenkins e che potete trovare sulla piattaforma streaming Infinity. Scudo, diadema e gonnellino blu a stelle e sarete proprio come l'audace eroina amazzone della DC.

5. Batman

Michael Keaton in una sequenza del film Batman (1989)

Un classico intramontabile tra i costumi di Carnevale ispirati a film e serie TV: l'Uomo Pipistrello. Paladino della notte e difensore degli innocenti, Batman è stato, nel corso degli anni, l'eroe di innumerevoli produzioni cinematografiche come il classicissimo Batman firmato Tim Burton e Il cavaliere oscuro, per la regia di Christopher Nolan. A breve, a vestire i panni del celebre eroe DC, sarà Robert Pattinson.

6. La gang di Stranger Things

Stranger Things: Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, in una scena della terza stagione

Se volete festeggiare alla grande il Carnevale insieme al vostro gruppo di amici, l'idea perfetta è quella di assegnare un ruolo a tutti e mettere insieme la gang di Stranger Things. Undici, Mike, Dustin, Lucas, Will e tutti i protagonisti di una delle serie TV più seguite degli ultimi anni.

Stranger Things: una scena della terza stagione

7. Tarzan

The Legend of Tarzan: Alexander Skarsgård in un momento del film

Un altro classico delle maschere di Carnevale, amatissimo da bambini e adulti e molto facile da realizzare, è il costume di Tarzan. Personaggio comparso per la prima volta nella pagine del libro Tarzan delle Scimmie di Edgar Rice Burroughs, è poi diventato il protagonista di un celebre cartone animato della Disney nonché di numerose produzioni cinematografiche come The Legend of Tarzan, film del 2016 che potete trovare su Infinity.

8. Kylo Ren o Rey di Star Wars

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Anthony Daniels, Oscar Isaac, John Boyega, Daisy Ridley, Joonas Suotamo in una scena del film

Come rendere omaggio a una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi da poco arrivata al suo capitolo conclusivo (Star Wars: L'Ascesa di Skywalker)? Sicuramente con un costume di Carnevale ispirato a Star Wars! Noi vi suggeriamo Kylo Ren o Rey ma i personaggi tra i quali scegliere sono davvero infiniti.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Adam Driver in una foto del film

9. La Casa di Carta

La casa di carta: una foto della serie

Impossibile pensare a un travestimento di Carnevale ispirato alle serie TV senza che subito ci venga in mente l'inconfondibile maschera di Salvador Dalí, simbolo de La Casa di Carta. Sarà sufficiente una tuta rossa intera col cappuccio e la maschera del celebre pittore per poter interpretare un membro qualsiasi della banda di rapinatori più temuta di Spagna.

10. Howl de Il castello errante di Howl

il mago Howl

Travestimento adatto a tutti i generi e a tutte l'età, il costume di Howl, protagonista del film Il castello errante di Howl, sarà la scelta perfetta per tutti gli amanti delle meravigliose pellicole d'animazione prodotte dallo Studio Ghibli e realizzate dal maestro giapponese Hayao Miyazaki.

11. Frozen

Frozen II - Il segreto di Arendelle: i protagonisti in una scena del film

Se avete amato il secondo capitolo della saga animata di Frozen, Frozen II - Il segreto di Arendelle, avrete un sacco di personaggi tra i quali scegliere per il vostro travestimento di Carnevale: Elsa, Anna, Kristoff e, se siete particolarmente abili nel realizzare costumi, il simpatico Olaf.

12. Harley Quinn

Birds of Prey: una scena del film con Margot Robbie

Personaggio facente parte della serie animata dedicata all'Uomo Pipistrello, Harley Quinn è anche la protagonista di un film a lei dedicato, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Codini colorati, super shorts di jeans e l'inconfondibile mazza: lascerete tutti a bocca aperta.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

13. Sabrina

Le terrificanti avventure di Sabrina: una scena della terza stagione

Volete trascorrere un Carnevale davvero diabolico? Allora il vostro costume dovrà sicuramente ispirarsi a Sabrina, protagonista della celebre serie TV Le terrificanti avventure di Sabrina. Il nostro consiglio? Una parrucca biondo platino e un peluche a forma di gatto per l'immancabile famiglio Salem.

14. Teen Titans

Teen Titans Go! Il film: una scena del film animato

Serie animata ispirata all'omonima saga a fumetti che racconta le avventure di un gruppo di supereroi adolescenti, i Teen Titans sono anche protagonisti del lungometraggio cinematografico Teen Titans Go! Il film, disponibile su Infinity. Raggruppate i vostri amici e mettete insieme questa fantastica squadra di giovani eroi.

15. Daenerys Targaryen de Il Trono di Spade

Il Trono di Spade 8: una foto di Kit Harington ed Emilia Clarke

Concludiamo i nostri consigli sui costumi di Carnevale ispirati a film e serie TV con una serie che, dal 2011, ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso; stiamo, ovviamente, parlando de Il Trono di Spade e il personaggio che vogliamo suggerirvi è la bellissima madre dei draghi, Daenerys Targaryen. Ma i beniamini tra i quali scegliere sono davvero tantissimi.