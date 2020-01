Robert Pattinson in un intenso primo piano di Cosmpolis

Classe 1986 e originario di Londra, Robert Pattinson muove i primi passi nel mondo del cinema prendendo parte al quarto capitolo della saga di J.K. Rowling, Harry Potter e il calice di fuoco, nei panni del giovane Tassorosso Cedric Diggory.

Dopo la fama a livello internazionale raggiunta grazie al ruolo di Edward Cullen nella saga di Twilight, il giovane attore si dedica, principalmente, al cinema d'autore, conquistando registi come Claire Denis e David Cronenberg. In attesa di vederlo indossare il costume di Batman nel prossimo lungometraggio di Matt Reeves dedicato al celebre supereroe mascherato, vediamo insieme quali sono i migliori film di Robert Pattinson.

1. Harry Potter e il calice di fuoco (2005)

Robert Pattinson è Cedric Diggory

Iniziamo la nostra lista dei migliori film di Robert Pattinson con la pellicola che ha fatto conoscere l'attore londinese al pubblico internazionale: Harry Potter e il calice di fuoco. In questo quarto episodio della saga diretto da Mike Newell, Robert Pattinson veste i panni di Cedric Diggory, il ragazzo scelto come rappresentante della scuola di Hogwarts al Torneo Tremaghi. L'attore interpreterà il giovane Tassorosso anche nel capitolo successivo della serie, Harry Potter e l'ordine della Fenice, anche se solamente per un breve flashback.

2. Little Ashes (2008)

Robert Pattinson in una scena di Little Ashes

Robert Pattinson è Salvador Dalí nel film Little Ashes di Paul Morrison. Sullo sfondo dei cambiamenti sociali in atto nella Madrid dei primi anni Venti, un giovanissimo e determinato Salvador Dalí attira l'attenzione di Federico García Lorca e Luis Brunel. Questo primo ruolo in una pellicola dal carattere indipendente mette subito in luce le doti interpretative di un attore davvero poliedrico.

Javier Beltrán e Robert Pattinson in un'immagine di Little Ashes

3. The Twilight Saga (2008)

Un primo piano di Robert Pattinson tratto da The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1

La serie cinematografica The Twilight Saga, basata sui romanzi di Stephenie Meyer e uscita sul grande schermo dal 2008 al 2012, si compone di cinque film: Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 e The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2. Robert Pattinson veste i panni di Edward Cullen, un affascinante vampiro con la capacità di leggere nel pensiero e dedito a una dieta che non prevede il sangue umano.

4. Remember Me (2010)

Una scena dolce con Emilie de Ravin e Robert Pattinson per il film Remember Me

Tyler (Robert Pattinson) e Ally (Emilie de Ravin) sono due giovani segnati da tragici eventi familiari che, trovando conforto l'uno nell'altra, finiscono per innamorarsi. Nonostante le avversità, i due riescono a preservare il loro rapporto fino al giorno in cui, un nefasto destino, sceglie per loro: Tyler, infatti, l'11 settembre 2011 si trova all'interno delle Torri Gemelle di New York. Remember Me è una pellicola drammatica sull'inquietudine giovanile firmata Allen Coulter.

5. Come l'acqua per gli elefanti (2011)

Un wallpaper di Robert Pattinson e l'elefantessa protagonista di Come l'acqua per gli elefanti

Ambientato durante gli anni della Grande Depressione, Come l'acqua per gli elefanti (per la regia di Francis Lawrence) racconta la vita di Jacob Jankowski (Robert Pattinson), un giovane newyorkese che, dopo aver dovuto rinunciare agli studi veterinari, inizia a prendersi cura degli animali del circo dei Fratelli Benzini; i problemi sorgono quando Jacob si innamora di Marlena (Reese Witherspoon), la bellissima moglie del terribile proprietario del circo August Rosenbluth (Christoph Waltz).

6. Bel Ami - Storia di un seduttore (2012)

Ecco Robert Pattinson in una scena di Bel Ami

Ispirato al capolavoro letterario di Guy de Maupassant, Bel Ami - Storia di un seduttore di Declan Donnellan porta sul grande schermo l'ascesa al successo di George's Duroy, arrampicatore sociale e donnaiolo che, grazie al suo fascino irresistibile, riuscirà a fare un'incredibile carriera .

7. Cosmopolis (2012)

Robert Pattinson e Sarah Gadon nella prima immagine di Cosmopolis

Volendo stilare una lista dei migliori film di Robert Pattinson, non potevamo certo non citare una delle sue più valide e impegnative prove d'attore: stiamo parlando del film Cosmopolis, per la regia di David Cronenberg. L'attore londinese si cala nei panni del cinico milionario ventottenne Eric Packer, intrappolato nella sua limousine e in una New York parlazziata dal traffico e dai disordini. La pellicola perfetta per gli amanti del cinema sperimentale.

8. The Rover (2014)

The Rover: Guy Pearce e Robert Pattinson in un'intensa scena

Pellicola del 2014 diretta da David Michôd, The Rover è ambientato in un pianeta Terra devastato dalle guerre; nel film, il silenzioso e solitario Eric, interpretato da Guy Pearce, è costretto a intraprendere un viaggio attraverso il deserto australiano per recuperare la sua automobile. Compagno di viaggio suo malgrado sarà lo stralunato Rey (Robert Pattinson), un membro della banda criminale responsabile del furto dell'auto, lasciato indietro dai suoi compagni perché ferito.

9. Queen of the Desert (2015)

Robert Pattinson in Queen of the Desert

Biopic che racconta la vita di Gertrude Bell (Nicole Kidman), archeologa ed esploratrice britannica dei primi del '900, Queen of the Desert (per la regia di Werner Herzog) vede Robert Pattinson nei panni del colonnello T.E. Lawrence, meglio conosciuto come Lawrence d'Arabia. Una piccola parte, in realtà, ma fondamentale per mettere in luce la figura di una donna così indomita e coraggiosa. Nel film, anche James Franco e Damian Lewis rispettivamente nei ruoli di Henry Cadogan e Charles Douughty-Wylie.

10. The Childhood of a Leader - L'infanzia di un capo (2015)

Robert Pattinson in una scena del film L'infanzia del capo.

The Childhood of a Leader - L'infanzia di un capo è lo splendido esordio alla regia delll'attore americano Brady Corbet; vagamente ispirato a un racconto di Jean-Paul Sartre e ambientato nella Francia del 1919, il film vede Robert Pattinson recitare nel ruolo di Charles Maker, giovane giornalista e amico del protagonista Prescott (Tom Sweet), figlio di un diplomatico americano. Una pellicola suddivisa in tre parti (una per ogni scatto d'ira di Prescott) nella quale Robert Pattinson regala il meglio delle sue doti d'attore, dando vita a un'interpretazione intensa e matura.

11. Civiltà Perduta (2016)

Civiltà perduta: Robert Pattinson in una scena del film

Film di James Gray dal titolo originale The Lost City of Z, Civiltà perduta porta sullo schermo le avventure dell'esploratore Percy Fawcett (Charlie Hunnam), determinato a trovare le prove dell'esistenza di una civiltà avanzata che abitava nel cuore dell'Amazzonia; al suo fianco, il caporale Henry Costin (Robert Pattinson), braccio destro dell'esploratore nonché grande conoscitore della regione. Un ruolo impegnativo per il giovane attore britannico che, immerso nella pericolosità della giungla colombiana, ci dà prova di saper passare dalla moderazione all'eccesso con incredibile disinvoltura.

Civiltà perduta: una scena del film

12. Good Time (2017)

Good Time: Robert Pattinson in un'immagine del film

Con il loro Good Time, i fratelli simbolo della scena cinematografica indipendente americana, Ben Safdie e Joshua Safdie, ci portano nel quartiere del Queens di New York per mostrarci uno spaccato del degrado tipico di alcune zone degli States. Qui, Connie (Robert Pattinson), piccolo delinquente locale, tenta una rapina in banca accompagnato dal fratello Nick, affetto da ritardo mentale. Il colpo, però, non va a buon fine e Nick viene arrestato; Connie si troverà, così, davanti a una scelta importante: trovare i soldi della cauzione o provare a farlo evadere?

13. High Life (2018)

High Life: Robert Pattinson in una scena del film

Il genere fantascienza si mescola a temi delicati come quello della sopravvivenza e dell'incesto in High Life, pellicola del 2018 firmata dalla regista Claire Denis. In un prossimo futuro nel quale i condannati a morte vengono inviati nello spazio profondo, un gruppo di detenuti partecipa a una missione comandata dalla dottoressa Dibs (Juliette Binoche) con l'obiettivo di intrappolare l'energia di un buco nero. Durante il viaggio, però, un disastro porta alla morte di tutto l'equipaggio, eccezion fatta per Monte (Robert Pattinson) e la figlia Willow, concepita grazie all'inseminazione artificiale. In questo frangente, l'uomo viene attanagliato da un dubbio: meglio l'estinzione o compiere un atto incestuoso per sopravvivere?

14. The Lighthouse (2019)

The Lighthouse: Robert Pattinson in una delle prime immagini trapelate del film

In questo horror visionario diretto da Robert Eggers, Willem Dafoe e Robert Pattinson sono due guardiani di un faro in una remota località costiera di fine Ottocento; completamente isolati dal resto del mondo, i due iniziano ad avere inquietanti allucinazioni al limite tra sogno e realtà. Un'interpretazione, quella dei due attori, che fa emergere le peggiori ossessioni e paranoie dell'animo umano, rendendo The Lighthouse una pellicola che merita sicuramente di essere citata tra i migliori film di Robert Pattinson.

The Lighthouse: Robert Pattinson e Willem Dafoe nella prima foto

15. Waiting for the Barbarians (2019)

Robert Pattinson è Mandel nel film Waiting for the Barbarians

Pellicola diretta dal regista colombiano Ciro Guerra, al suo debutto in lingua inglese, Waiting for the Barbarians è stata presentata alla 76a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il film immortala la lotta tra due civiltà, quella dominatrice dell'impero e quella arcaica delle popolazioni nomadi locali, identificate come barbare. Il risultato è un accurato ritratto delle disgraziate conseguenze del colonialismo.