I’m a Cyborg but that’s ok, Corro da te, Sulle nuvole, C’mon C’mon, I giganti e i voti del mese DVD-Blu-ray

Nella nostra rubrica homevideo le recensioni di: I'm a Cyborg. But that's Ok, Corro da te, Sulle nuvole, C'mon C'mon, I giganti, Una vita in fuga, Lasciarsi un giorno a Roma, Una donna di notte.

Lim Su-Jeong in una scena di 'I'm a Cyborg, but That's OK'

L'homevideo non si ferma nemmeno con la canicola estiva. E per l'occasione, ad aprire la nostra rubrica mensile di recensioni DVD e Blu-ray, c'è una vera e propria chicca, ovvero l'approdo in homevideo di I'm A Cyborg, But That's Ok, bizzarro film di Park Chan-Wook premiato a Berlino 2007. Si prosegue poi con i film più recenti e per la precisione con la commedia italiana Corro da te, remake del francese Tutti in piedi. A seguire Sulle nuvole, che segna il debutto alla regia di Tommaso Paradiso.

Si prosegue poi con C'mon C'mon e un intenso Joaquin Phoenix impegnato in un on the road con il nipote. Spazio poi al coraggioso e cupo I giganti, per passare quindi a Una vita in fuga, film diretto e interpretato da Sean Penn assieme alla figlia. In chiusura Lasciarsi un giorno a Roma, agrodolce commedia sentimentale diretta da Edoardo Leo, e con Una donna di notte, il cult erotico del 1979 che arriva per la prima volta in DVD.

I'm A Cyborg, But That's Ok: la recensione del blu-ray

IL FILM. È arrivato finalmente in homevideo I'm A Cyborg, But That's Ok, il film di Park Chan-Wook vincitore a Berlino 2007 del premio Alfred Bauer come opera più innovativa. Il regista coreano racconta na fiaba coloratissima e meravigliosa: a seguito di un trauma, Young Goon ha iniziato a credere di essere un cyborg ed è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, dove ha come unici amici gli apparecchi elettrici che trova nella struttura. Poi conosce Park Il-sun, un ladruncolo che fa proprie le caratteristiche dei volti altrui, per paura di svanire.

Lim Su-Jeong e Jung Ji-hoon in una scena di 'I'm a Cyborg, but That's OK'

IL BLU-RAY. I'm A Cyborg, But That's Ok è disponibile anche in alta definizione grazie al blu-ray della collana Midnight Factory, distribuito da Koch Media. Un prodotto dal video incredibile, come vedremo, ma pure l'audio è molto valido anche se va sottolineato che è presente solamente una traccia in DTS HD 5.1 in lingua origiale coreana. I sottotitoli italiani sono comunque precisi e puntuali. La traccia è coinvolgente, ha un'ambienza curata e nei momenti più concitati, come ad esempio qualche sparatoria, c'è un notevole coinvolgimento con robusto apporto dell'asse posteriore. Nella slipcase troviamo anche un booklet, mentre come extra c'è solo il trailer.

DA NON PERDERE. Come accennato, il video è davvero folgorante. Il film è coloratissimo, con un croma sfavillante e una fotografia vivace: il tutto è riprodotto dal blu-ray in maniera eccezionale, con rossi, verdi e blu icredibilmente intensi e brillanti, quasi fosse un 4K. A tutto questo si aggiunge un dettaglio molto incisivo su tutti i livelli, e un quadro compatto e granitico.

I VOTI. Video: 9 - Audio: 7 - Extra: 5,5

Corro da te: la recensione del DVD

IL FILM. Remake del film francese Tutti in piedi, Corro da te diretto da Riccardo Milani vede protagonista Gianni (Pierfrancesco Favino), uomo di quasi 50 anni a capo di un importante brand di scarpe sportive, nonché seduttore incallito, che per caso si trova a fingersi disabile sulla sedia a rotelle per conquistare una ragazza. Quest'ultima però gli presenta la sorella Chiara (Miriam Leone), disabile vera, musicista professionista e comunque molto sportiva e abile nel tennis. Gianni continua la finzione e inizia a cambiare prospettiva su molte cose, ma prima o dopo la verità inevitabilmente verrà a galla.

Corro da te: Miriam Leone in una scena del film

IL DVD. Corro da te è disponibile in homevideo con il DVD targato CG-Vision, tecnicamente soddisfacente e con un extra interessante. Il video fila liscio e con un buon dettaglio per il formato su primi e medi piani, paga però in modo evidente le tante panoramiche o i piani lunghi, con sgranature, aliasing e contorni incerti. Sempbre esuberante invece il croma, arricchito da un nero profondo. Frizzante l'audio in Dolby Digital 5.1: il rombo dell'auto, gli applausi della gente al tennis o al concerto, la stessa colonna sonora, coinvolgono tutti i diffusori con una buona spazialità, anche se i bassi latitano.

DA NON PERDERE. Negli extra c'è solamente un backstage di 9 minuti, ma è molto interessante perché oltre a momenti sul set durante le riprese e a interventi del regista e del cast, si racconta molto bene l'importanza dei veri disabili per il film e anche il lavoro svolto da Miriam Leone per calarsi nella difficile parte.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

Corro da te: Miriam Leone e Pierfrancesco Favino in una scena del film

Sulle nuvole: la recensione del DVD

IL FILM. Per il suo debutto alla regia, Tommaso Paradiso non poteva che sfornare un film su una star della musica: il protagonista di Sulle nuvole è Nic Vega (Marco Cocci), ormai in crisi dopo aver incontrato il successo in passato. Disperato, decide di irrompere nella vita di Francesca (Barbara Ronchi), il grande amore della sua vita che però anch'essa appartiene a un lontano passato: lei ora vive con un marito e due figli, ma naturalmente la sua vita tranquilla viene sconvolta dal ritorno improvviso di Nic.

Sulle nuvole: una scena

IL DVD. Sulle nuvole è disponibile in homevideo con il DVD targato Warner Bros. Home Entertainment, prodotto tecnicamente buono ma povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Video più che soddisfacente, addirittura ottimo per il dettaglio su primi e medi piani e compattezza nelle scene più scure, ma con qualche sbavatura su panoramiche e campi lunghi, dove affiorano aliasing e sgranature. Ottimo il croma per vivacità e profondità del nero.

DA NON PERDERE. La parte più convincente dell'edizione è però l'audio, un Dolby Digital 5.1 bello frizzante, capace di catturare in modo attento tutti gli effetti ambientali, preciso e chiaro nei dialoghi, ma soprattutto coinvolgente e corposo nella riproduzione delle musiche, sia diegetiche che extradiegetiche, che suonano avvolgenti da tutti i diffusori con una buona presenza dei bassi.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 4

Sulle nuvole: un'immagine del film

C'mon C'mon: la recensione del blu-ray

IL FILM. È un film delicato, sensibile e malinconico quello sfornato da Mike Mills, che in C'Mom C'Mon racconta la storia di un giornalista radiofonico (un efficace Joaquin Phoenix) che viaggia attraverso l'America per intervistare tanti ragazzi sull'incerto futuro del nostro pianeta. A un certo punto però dovrà continuare viaggiare e lavorare portandosi dietro suo nipote di nove anni, Jesse, perché sua sorella Viv, madre del piccolo, deve occuparsi del marito malato. Sarà l'occasione per un rapporto poetico e per certi versi sorprendente.

C'Mon C'Mon: Joaquin Phoenix in una scena

IL BLU-RAY. C'mon C'mon è disponibile anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures, un prodotto tecnicamente valido ma completamente privo di extra. La parte migliore dell'edizione è l'ottimo video, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'inglese, fa degnamente la sua parte. Non c'è azione ma gli effetti ambientali, soprattutto durante i viaggi, sono ben riprodotti, buoni anche la resa della colonna sonora e il timbro dei dialoghi.

DA NON PERDERE. Il video sforna un bianco e nero molto suggestivo che rende omaggio alla poetica fotografia di Robbie Ryan. Il quadro forse non è particolarmente incisivo, ma decisamente evocativo: il dettaglio comunque è molto buono, non solo sui primi piani, ma anche su sfondi e ambientazioni, con un contrasto ben calibrato e un quadro sempre compatto.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 2

C'Mon C'Mon: Joaquin Phoenix e Woody Norman in un momento del film

I giganti: la recensione del DVD

IL FILM. Sembra una rimpatriata tra vecchi amici che vogliono soffocare il loro dolore con alcool e droghe, ma quella messa in scena ne I giganti, film diretto, scritto e interpretato da Bonifacio Angius, è in realtà una discesa nell'abisso, una visione pessimista dell'esistenza fra dialoghi surreali e amara ironia, tutta ambientata in una casa semibuia, dove il degrado regna sovrano. Tra ricordi, rabbia, dolore e becero maschilismo, emerge l'estrema fragilità dei personaggi, che culminerà in un'esplosione di violenza.

I giganti: Riccardo Bombagi e Stefano Manca in una scena

IL DVD. I giganti è arrivato in homevideo con il DVD CG-Minerva distribuito da Mustang. Discreto il video, penalizzato dalle ambientazioni quasi sempre semibuie e da interni piuttosto scuri, che però vengono riprodotti in modo soddisfacente mantenendo una buona compattezza, limitando le sbavature e sfoderando un dettaglio non male. Più convincente però l'audio, un Dolby Digital 5.1 potente nelle scene chiave, con buona dinamica, un efficace coinvolgimento dei diffusori e qualche entrata dei bassi.

DA NON PERDERE. Ma la vera sorpresa è negli extra, con circa 40 minuti di contributi oltre al trailer. Troviamo un'intervista a Bonifacio Angius (5' e mezzo), Digressioni non richieste p1 (3') e p3 (3' e mezzo) con altri pareri a ruota libera del regista e del cast, un'altra intervista effettuata al regista al concorso internazionale di Locarno (5'), La colonna sonora discussa attraverso un dialogo fra lo stesso Angius e Frassetto (12') e infine un'intervista esclusiva a Bonifacio Angius (11' e mezzo).

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 7,5

I giganti: Stefano Deffenu e Michele Manca in una scena

Una vita in fuga: la recensione del blu-ray

IL FILM. Ispirato ad eventi realmente accaduti, Una vita in fuga diretto da Sean Penn, che recita nel ruolo di protagonista assieme alla figlia Dylan Penn, segue la storia di John Vogel, il più noto falsario degli Stati Uniti e padre che pur nelle tante assenze nei confronti della famiglia, conserva un legame molto forte con la figlia Jennifer. Ma crescendo, la ragazza vede sgretolarsi l'immagine eroica che aveva di suo padre, e prende coscienza che il suo stile di vita porta a conseguenze gravissime.

Una vita in fuga: Sean Penn con Dylan Penn in una scena del film

IL BLU-RAY. Una vita in fuga è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray Lucky Red distribuito da Koch Media. Il video risente molto dello stile un po' sporco del film, il dettaglio è morbido e il quadro piuttosto granuloso, con alcuni picchi nelle scene scure che risultano molto pastose. La resa migliora con una buona luminosità, mentre il croma è valido e fedele al look del film. Ottimo l'audio, mentre negli extra c'è solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Come detto, l'audio è la parte migliore dell'edizione, grazie alle tracce DTS HD 5.1 italiana e inglese. La cura per gli effetti ambientali è ottima, con dislocazione dei rumori fuori campo molto precisa, ma anche quando la scena richiede un importante apporto sonoro, come nel caso degli incendi, il coinvolgimento è ottimo con asse posteriore incisivo e buoni bassi. Corposa la colonna sonora e chiari i dialoghi.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 8 - Extra: 4

Una vita in fuga: Sean Penn in un'immagine

Lasciarsi un giorno a Roma: la recensione del DVD

IL FILM. Con Edoardo Leo regista e protagonista, Lasciarsi un giorno a Roma esplora la difficile separazione dopo un rapporto d'amore e convivenza di dieci anni. Lo scrittore Tommaso cura una rubrica di Posta del cuore per un giornale, ed è lì che per caso scopre che la sua partner Zoe (Marta Nieto) ha intenzione di lasciarlo, ma non sa come fare e non trova il coraggio di esprimersi. A quel punto Tommaso decide di non scoprirsi e attraverso una fitta corrispondenza con la donna cercherà di capire le reali ragioni sulla possibile fine del loro rapporto.

Lasciarsi un giorno a Roma: Edoardo Leo con Marta Nieto in una scena del film

IL DVD. Lasciarsi un giorno a Roma è disponibile in homevideo con il DVD CG-Vision, un prodotto tecnicamente valido a partire da un ottimo video. Anche l'audio in Dolby Digital 5.1 soddisfa le attese con effetti ambientali ben dislocati e qualche momento più coinvolgente, come quello in discoteca dove la traccia rivela un certo impatto e anche i bassi emergono con decisione. Negli extra solamente un backstage di 6 minuti con Edoardo Leo che racconta il lavoro di regia e gli interventi del cast.

DA NON PERDERE. Il video è molto buono per il formato, con un nero che si dimostra profondo e compatto nelle scene notturne, un croma rigoglioso nelle sequenze ben illuminate e un dettaglio sicuramente valido per lo standard DVD, soprattutto su primi e medi piani. Qualche fisiologica sbavatura si riscontra su qualche fondale piuttosto ostico con leggere sgranature, ma nel complesso la visione è molto piacevole.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 6

Lasciarsi un giorno a Roma: Edoardo Leo e Marta Nieto in una sequenza

Una donna di notte: la recensione del DVD

IL FILM. Approdo in homevideo per un cult erotico del lontano 1979 diretto da Nello Rossati con una conturbante Lorraine De Selle: Una donna di notte racconta le vicende dello scrittore Aldo Muratti, che per campare è costretto a cedere alle richieste del suo editore e comporre romanzi a tinte fortemente erotiche. In cerca di ispirazione per le sue opere, tiene d'occhio la sua dirimpettaia, una donna misteriosa che esce sempre la sera per tornare a casa molto tardissimo, cosa che lo porta a fantasticare sulle sue avventure.

Una donna di notte: una scena del film

IL DVD. Lodevole l'operazione Mustang che ha portato per la prima volta in DVD Una donna di notte. Il risultato sul video però è poco convincente, non c'è restauro, la pellicola è granulosa e con scarso dettaglio, inoltre le tante scene scure risultano pastose e poco decifrabili. Correttamente sulla fascetta dell'edizione c'è scritto che "La qualità video presenta imperfezioni legate agli unici materiali disponibili". Molto meglio l'audio in Dolby digital 2.0, che pur privo di ambienza è pulito con dialoghi sempre chiari e dal buon timbro.

DA NON PERDERE. Non ci sono extra, ma in realtà nella sezione troviamo una vera chicca per i fans del film, ovvero addirittura la versione integrale all'epoca vietata ai minori di 18 anni, che presenta anche 9 minuti di durata in più e qualche scena più spinta che era stata tagliata nella versione censurata.

I VOTI. Video: 5 - Audio: 7 - Extra: 7,5