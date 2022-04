C’mon C’mon, la recensione: piccoli uomini crescono

Il lavoro offre all'intervistatore un accesso e una ragione per stare in un mondo che non è il mio, completa distrazione dalla mia vita... un senso di invincibilità, un senso di invisibilità.

C'Mon C'Mon: Joaquin Phoenix e Woody Norman in un'immagine

C'è un profondo senso di tenerezza e di malinconia che attraversa l'opera del regista e sceneggiatore Mike Mills, californiano nato a Berkeley, classe 1966, formatosi nel campo dei video musicali e della fotografia per poi debuttare al cinema nel 2005. Si tratta di un elemento preponderante anche nel quarto lungometraggio firmato da Mills, di cui ci accingiamo a trattare nella nostra recensione di C'mon C'mon, nonché di uno dei motivi che dovrebbero indurre il grande pubblico a riscoprire la produzione di uno degli autori più interessanti del panorama indipendente: appena quattro film realizzati nell'arco di sedici anni, ma dotati di una 'visione' assolutamente peculiare, in grado di amalgamare con sorprendente fluidità segmenti narrativi e flussi di coscienza, ispirazione autobiografica (alla base dei due titoli precedenti) e rielaborazione drammaturgica.

In viaggio con lo zio

C’mon C’mon: Joaquin Phoenix insieme a Woody Norman

La matrice autobiografica riguardava, nello specifico, l'ideale dittico di Mike Mills dedicato ai propri genitori: Beginners, del 2010, era incentrato sul rinnovato rapporto con un padre ormai anziano, interpretato da Christopher Plummer; mentre ne Le donne della mia vita, del 2016, fra le massime vette del cinema americano dello scorso decennio, Annette Bening prestava il volto a un'amorevole figura materna nel periodo della formazione del figlio adolescente, nella cornice della California di fine anni Settanta. La genitorialità e le relazioni familiari tornano a occupare un posto centrale anche in C'mon C'mon, in cui un Joaquin Phoenix di stropicciata dolcezza si cala nella parte di Johnny, giornalista radiofonico pronto a trasformare il proprio ruolo di zio in quello di inaspettato tutore pro tempore per il nipotino di nove anni Jesse (il giovanissimo attore inglese Woody Norman).

C'Mon C'Mon: Joaquin Phoenix e Woody Norman in un momento del film

C'Mon C'Mon: Joaquin Phoenix in una scena

Dietro questa improvvisa decisione ci sono i problemi di Viv (Gaby Hoffmann), sorella di Johnny, residente a Los Angeles, e di suo marito Paul (Scoot McNairy), musicista affetto da gravi disturbi psichici. E mentre Paul è in preda a una nuova crisi, Johnny sceglie di ricucire il legame con la sorella e di prendersi cura di Jesse, che lo accompagnerà in un viaggio lungo gli Stati Uniti, prima a New York e poi a New Orleans, per registrare una serie di interviste a bambini e teenager. A corredare le interazioni fra zio e nipote, infatti, sono le parole e i pensieri di chi si sta affacciando alla vita senza il carico di disillusione e di amarezza degli adulti: una limpidità di sguardo che Mike Mills ci restituisce mediante il lavoro da documentarista di Johnny, lasciando spazio alle risposte dei piccoli intervistati, alla loro prospettiva sul mondo e su un futuro ancora tutto da scrivere.

Jesse nelle città: Joaquin Phoenix e Woody Norman

C'Mon C'Mon: Joaquin Phoenix e Woody Norman in una scena

Il confronto con l'esistenza, fra speranze, dubbi e timori, si conferma dunque un tema-cardine nel percorso del regista, così come il dialogo fra generazioni diverse, ma in grado comunque di trovare un canale comune e le modalità per esprimere un'intensa empatia. Rispetto alle strutture di racconto tradizionali, Mike Mills predilige una narrazione quasi 'diaristica', già sperimentata con risultati eccellenti ne Le donne della mia vita; e se lì era il quindicenne Lucas Jade Zumann ad incarnare l'oggetto delle attenzioni e delle premure delle varie co-protagoniste, qui è Woody Norman a conquistare la scena nei suoi scambi con Joaquin Phoenix, in virtù di una spontaneità irresistibile che accentua il senso di naturalismo del film stesso. Di contro, l'avvolgente bianco e nero di Robbie Ryan contribuisce a trasportare C'mon C'mon nei territori della memoria, più che della realtà tout court, con quei suggestivi paesaggi metropolitani che riportano alla mente l'incanto della Manhattan di Woody Allen e di Gordon Willis.

