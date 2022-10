Secret team 355, Finale a sorpresa, Lamb, Elizabeth, La cena perfetta e i voti DVD-Blu-ray del mese. Parte 2

Secret Team 355: Jessica Chastain in una scena d'azione

La seconda parte della nostra rubrica di recensioni DVD e Blu-ray si apre all'insegna dell'azione tutta al femminile, con lo scatenato Secret Team 355 dal cast stellare (fra le altre Jessica Chastain, Diane Kruger e Penelope Cruz). A seguire ritroviamo proprio Penelope Criuz assieme ad Antonio Banderas protagonisti nell'intrigante Finale a sorpresa - Official Competition, quindi spazio a Lamb, il disturbante esordio che ha stregato Cannes con le sue atmosfere nordiche.

Si prosegue poi con Elizabeth, documentario irriverente sulla Regina uscito pochi mesi prima della sua morte, quindi la commedia italiana con La cena perfetta. Poi troviamo Colin Firth protagonista in L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, dramma ambientato nella Seconda guerra mondiale, per proseguire con Tra due mondi, film sul sottoproletariato francese con Juliette Binoche. Spazio in chiusura alla leggerezza di due commedie francesi, quella romantica di Gli amori di Anaïs e quella dallo stile originale di Il discorso perfetto.

Secret Team 355: la recensione del blu-ray

IL FILM. Spettacolare action tutto al femminile con un cast stellare (ci sono innanzitutto Jessica Chastain, Penelope Cruz e Diane Kruger), Secret Team 355 diretto da Simon Kinberg è una storia di spionaggio nella quale agenti segreti di varie agenzie governative, si troveranno a dover giocoforza collaborare per tentare di fermare un'organizzazione criminale intenzionata a mettere le mani su un'arma tecnologica micidiale, in grado di mettere in pericolo la sicurezza di tutto il mondo.

Secret Team 355: Diane Kruger in una scena del film

IL BLU-RAY. Secret Team 355 è disponibile nel blu-ray targato Eagle Pictures, un prodotto che ha nel video la sua arma migliore. Ottimo anche l'audio in DTS HD 5.1 in entrambe le lingue: le scene di azione sono tante e fra corpo a corpo, inseguimenti e sparatorie i diffusori hanno un'attività intensa con precisione degli effetti e ottimo impatto. Forse in alcune scene l'audio italiano ha un sub meno dirompente. Discreti gli extra. Troviamo le featurette Ricostruire Marrakech (5'), Inseguimento a Parigi (5'), Caos nella città dei sogni (4'), Azione che colpisce (5'), Scene tagliate (1') ed Effetti visivi (3').

DA NON PERDERE. Davvero straordinario il video, con immagini nitide e un dettaglio incisivo in ogni circostanza, dagli incarnati ricchi di particolari ai vestiti molto definiti fino alle panoramiche solide e compatte. A questo quadro granitico e appagante, si aggiunge un croma brillante, che regala colori ricchi e vividi, un nero intenso e un contrasto sempre naturale. Anche il senso di profondità è sempre molto accentuato.

I VOTI. Video: 9 - Audio: 8,5 - Extra: 7

Secret Team 355, la recensione: fiacca avventura spionistica al femminile

Finale a sorpresa - Official Competition: la recensione del blu-ray

IL FILM. Diretto da Gastón Duprat e Mariano Cohn, con un cast di spicco a partire da Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez, Finale a sorpresa - Official Competition racconta l'iniziativa di un imprenditore miliardario, che per farsi ricordare vuole produrre e realizzare un grande film. Si rivolge così alla famosa ed eccentrica regista Lola Cuevas, che arruola due attori di grande talento, ma molto diversi fra loro ed entrambi con un ego gigantesco. Inevitabile che il loro rapporto durante le prove sia molto complicato.

Finale a sorpresa - Official Competition: Penelope Cruz con Antonio Banderans durante una scena

IL BLU-RAY. Finale a sorpresa - Official Competition è disponibile in homevideo anche in alta definixione con il blu-ray Lucky Red distribuito da Plaion. Negli extra solo il trailer, ma il reparto tecnico è superbo, a partire da un audio in DTS HD 5.1 che nonostante il film abbia pochi spunti sonori significativi, è di gran qualità: lo si può apprezzare dalla dislocazione precisa delle voci fuori campo, dalla potenza del macchinario che distrugge i premi degli attori, come anche dell'energia delle effusioni fra regista e attrice amplificate dai microfoni.

DA NON PERDERE. Ma il pezzo forte dell'edizione è sicuramente il video, che meraviglia già dalle prime immagini dei doni per il compleanno di Humberto Suarez, molto ben definiti e brillanti. Il dettaglio è eccezionale su volti, abiti e ambientazione, il senso di profondità è spiccato mentre il croma è sempre esplosivo: stupendo il rosso dell'auto su cui arriva Banderas, come uno spettacolo sono i capelli di Penelope Cruz. Unico rilievo un cenno di pastosità nelle scene più scure.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 8 - Extra: 4

Official Competition, la recensione: distruggendo la fiera della vanità

Lamb: la recensione del DVD

IL FILM. Esordio folgorante quello di Valdimar Jóhannsson, che con Lamb ha stregato Cannes grazie alle sue atmosfere nordiche, soprannaturali e disturbanti. Nel film María (una straordinaria Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snaer Gudnason) sono una coppia che vive in una sperduta e fredda fattoria islandese lavorando la terra e con un gregge da accudire. Un giorno scoprono una neonata dall'aspetto davvero bizzarro, e forse per ritrovare quella serenità familiare persa con la morte della loro piccola, decidono di allevarla come una figlia.

Lamb: Noomi Rapace mentre stende i panni all'aperto

IL DVD. Lamb è disponibile in homevideo grazie al DVD CG-Wanted distribuito da Mustang, un prodotto tecnicamente valido ma totalmente privo di extra. Il video è molto buono per il formato, considerate le location fredde e nebbiose e le tante panoramiche: il quadro invece regge bene in qualsiasi occasione, mostrando qualche rumorosità solo in sequenze scure e qualche incertezza sulla vegetazione, per il resto il dettaglio è buono, anche ottimo sui primi piani, mentre il croma è fedele alla fotografia e piacevolmente sobrio e desaturato.

DA NON PERDERE. Di ottima fattura l'audio, un Dolby digital 5.1 sia per l'italiano che l'originale. Subito nel vento della scena apertura è possibile apprezzare come tutti i diffusori lavorino in modo preciso e avvolgente, cosa che si può ammirare durante il film anche in altre occasioni, soprattutto nei rumori minacciosi e misteriosi, e nella colonna sonora piuttosto inquietante, occasioni in cui si fa sentire anche il sub.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 2

Lamb, la recensione: madre, padre, pecora

Elizabeth: la recensione del Blu-ray

IL FILM. Uscito proprio pochi mesi prima della morte della regina, Elizabeth è un documentario di Roger Michell, a sua volta scomparso un anno fa. Un ritratto molto particolare della regina, in un montaggio vorticoso stile videoclip, anche irriverente, che descrive vari momenti della vita di Elisabetta, tra firmati di archivio, dietro le quinte, momenti privati associati poi a serie tv e altre immagini. Il tutto mescolato con una colonna sonora pop e moderna, e sempre condito da un certo british humour.

Elizabeth: la Regina Elisabetta II in un'immagine

IL BLU-RAY. Elizabeth è disponibile in homevideo anche in alta definizione, grazie al blu-ray Lucky Red distribuito da Plaion Pictures. Il video è la parte migliore mentre l'audio, presente con le tracce DTS HD 5.1, in italiano doppia soprattutto la narrazione e altri momenti di contorno, lasciando in originale (con puntuali sottotitoli) alcuni dialoghi, soprattutto quelli della regina. Una scelta sicuramente saggia. Da notare che pur essendo soprattutto un collage di filmati di archivio, quando la scena lo rende possibile il sonoro ha una sua spiccata spazialità, come ad esempio nel passaggio di aerei. Negli extra solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Un documentario che è una frenetica sequenza di filmati d'epoca, vecchi spezzoni, riprese dei nostri giorni e clip di altro genere, sottopone il video a uno stress non indifferente, ma il blu-ray se la cava egregiamente, restituendo uno scorrere fluido e piacevole, nel quale ovviamente i frammenti più datati sono sporchi e granulosi ma mantengono una loro compattezza, mentre i video moderno hanno un ottimo dettaglio.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Elizabeth, la recensione: un documentario sui generis per raccontare la Regina Elisabetta II

La cena perfetta: la recensione del DVD

IL FILM. Commedia tra camorra e cucina, La cena perfetta diretto da Davide Minnella vede protagonista Carmine (Salvatore Esposito), criminale dal cuore buono che proprio a causa di questa sua caratteristica viene spedito a Roma a gestire un ristorante per riciclare denaro sporco. Ma qui per far decollare il suo locale si ritroverà a collaborare con un'estroversa e bizzarra chef, Consuelo (Greta Scarano). Per entrambi sarà l'occasione per un riscatto, anche se il clan di cui fa parte Carmine tornerà inevitabilmente a farsi vivo.

La cena perfetta: Greta Scarano e Salvatore Esposito in una sequenza

IL DVD. La cena perfetta è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Vision distribuito da Mustang. Un prodotto tecnicamente ottimo, a partire da un video di eccellente livello, che a parte qualche sbavatura sulle panoramiche più scure, sfodera compattezza e un buon dettaglio, oltre che un croma brillante e un nero profondo. Formidabile l'audio, mentre negli extra troviamo un backstage di 4 minuti e mezzo con immagini e momenti sul set.

DA NON PERDERE. L'audio in Dolby Digital 5.1 è sorprendentemente frizzante e molto curato, a partire dai piccoli dettagli, come un rumore, il motore di un'auto, una voce fuori campo, che sono sempre dislocati in maniera perfetta tra i diffusori. Ma sono notevoli anche la spazialità e la potenza, soprattutto nei momenti in cui entra in scena la colonna sonora, che fa lavorare con intensità anche il sub.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 6

La cena perfetta, la recensione: Un film da "gustare", per una serata unica

L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat: la recensione del DVD

IL FILM. Diretto da John Madden con Colin Firth e Matthew MacFadyen protagonisti, L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat è la ricostruzione della missione segreta, realmente orchestrata dai servizi segreti britannici durante la seconda Guerra Mondiale, per raggirare le truppe di Hitler e far credere al Fuhrer che gli alleati stanno preparando un attacco in Grecia, mentre in realtà preparano lo sbarco in Sicilia. Il tutto attraverso il lavoro di due ufficiali dell'intelligence, che usano un agente ucciso e documenti falsi per ingannare le truppe tedesche.

L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat: Coli Firth in una scena del film

IL DVD. L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat è arrivato in homevideo con il DVD targato Warner Bros. Un prodotto tecnicamente molto valido, ma purtroppo completamente privo di extra. Il video è di buona qualità e offre un dettaglio più che soddisfacente, anche se tendenzialmente morbido in linea con una fotografia che richiama l'epoca dei fatti. Il quadro si mantiene comunque quasi sempre molto compatto, con leggeri banding nelle scene iniziali sotto acqua e una minima pastosità in quelle meno illuminate.

DA NON PERDERE. Ma la parte più convincente è l'audio, un Dolby Digital 5.1 sia per l'italiano che per l'inglese, che si rivela frizzante e vivace al punto giusto, capace di mostrare i muscoli subito nella scena di apertura del sottomarino, con l'acqua che arriva da tutte le parti, ma valido anche nell'ambienza tranquilla, come può esserla quella di una sala da ballo, con tanti effetti che arrivano dai diffusori. I dialoghi perfetti completano un ottimo reparto.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 2

L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, la recensione: Guerra, fake news e fiction

Tra due mondi: la recensione del DVD

IL FILM. Per parlare nel suo prossimo romanzo di salario minimo, scarsità di tutele e lavoro precario, la scrittrice Marianne Winckler (Juliette Binoche) si cala nella dura realtà e per mesi si finge una donna in difficoltà lavorando a fare pulizie sui traghetti che attraversano la Manica, insieme a colleghe costrette spesso a lavorare in condizioni disumane e che non sanno la sua vera identità. Questa la storia di Tra due mondi, film diretto da Emmanuel Carrère che racconta l'umanità varia del sottoproletariato francese.

Tra due mondi: Juliette Binoche in un'immagine del film

IL DVD. Tra due mondi è arrivato in homevideo con il DVD CG-Teodora distribuito da Mustang. Un prodotto scarno visto che negli extra c'è solamente il trailer, ma tecnicamente soddisfacente, soprattutto nel reparto video. L'audio in Dolby digital 5.1 sia per l'italiano che il francese, fa correttamente il suo compito anche se il film è composto soprattutto da dialoghi. Quando la scena lo richiede, soprattutto nel caos sul traghetto, c'è comunque una discreta spazialità di insieme.

DA NON PERDERE. Il video sconta alcuni limiti del formato DVD sui campi lunghi con contorni un po' incerti, ma se la cava egregiamente negli altri momenti, con un dettaglio soddisfacente (e molto buono sui primi piani) e soprattutto un'ottima tenuta del quadro anche nelle tante scene scure. In questi frangenti la compattezza generale resta integra, grazie anche a un nero profondo e intenso, e il rumore resta limitato.

I VOTI. Video 7.5 - Audio: 6,5 - Extra: 4

Tra due mondi, la recensione: Juliette Binoche nella morsa del precariato

Gli amori di Anais: la recensione del DVD

IL FILM. Commedia romantica francese diretta da Charline Bourgeois-Tacquet, Gli amori di Anaïs vede protagonista una frenetica e irresistibile Anaïs Demoustier nei panni di una ragazza che vive alla giornata, in maniera leggera, ma sempre a un ritmo indiavolato, anche nei suoi amori. Viene attratta da Daniel, uomo di mezza età, ma col tempo ad attirare veramente Anaïs sarà invece Emilie (Valeria Bruni Tedeschi), una brillante scrittrice che è la compagna di Daniel. E finirà per far di tutto per risucire a incontrarla e conoscerla meglio.

Gli amori di Anaïs: un'immagine del film

IL DVD. Gli amori di Anaïs è disponibile in homevideo con il DVD targato CG-Officine Ubu distribuito da Mustang. Buono il video, nonostante alcune sbavature, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 resta piuttosto contenuto sul centrale, anche a causa della tipologia di film, anche se in qualche scena un po' di esuberanza in più sarebbe stata opportuna. Ottimi comunque i dialoghi. Negli extra tre scene tagliate (totale 6 minuti), il trailer e una photogallery di 2 minuti.

DA NON PERDERE. La parte migliore resta il video, che in generale presenta un buon dettaglio, ottimo sui primi piani, e una soddisfacente solidità del quadro, anche nelle panoramiche. Brillante e vivacissimo anche il croma. Ci sono però alcuni momenti di flessione, soprattutto con incertezze sui contorni delle figure, ad esempio quando la protagonista è con la madre sulla sdraio, o quando è con Emilie a camminare nella vegetazione.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 6

Gli Amori Di Anaïs, la recensione: Piccole Truffaut crescono

Il discorso perfetto: la recensione del DVD

IL FILM. Curiosa e originale commedia francese, Il discorso perfetto diretto da Laurent Tirard è uno sforzo davvero notevole per tradurre in immagini quello che è un vero e proprio flusso di coscienza del protagonista Adrien (Benjamin Lavern) che durante una lunga e noiosa cena di famiglia riceve dal futuro cognato l'impegnativo invito a preparare un discorso per il suo matrimonio. Ma Adrien, che attraversa un momento di crisi, in realtà sta aspettando un messaggio dalla fidanzata che lo ha appena lasciato.

Il discorso perfetto: un'immagine

IL DVD. Il discorso perfetto è arrivato in homevideo con il DVD Mustang-I Wonder. Un prodotto scarno che negli extra presenta il solo trailer, mentre il video è discreto e riesce a mantenere un buon dettaglio su primi e medi piani, ma presenta più di qualche incertezza sui fondali uniformi con sgranature e banding. Buona comunque la fluidità anche nei momenti più frenetici delle sequenze.

DA NON PERDERE. L'audio in Dolby digital 5.1 sia per la traccia originale che quella italiana, è di buon livello e riesce ad assecondare le scene più caotiche dei pensieri del protagonista con una buona spazialità generale, e pur non presentando molta potenza e avendo bassi di poco impatto, la dislocazione degli effetti sui diffusori è sempre precisa e puntuale, condita da dialoghi perfetti.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Il discorso perfetto, la recensione: Disastri familiari e cuori infranti