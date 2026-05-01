Secret Team 355 stasera su Rai 4: spie d’élite e missione impossibile al femminile

Questa sera, venerdì 1 maggio alle 21:20, Rai 4 propone in prima serata il film d'azione Secret Team 355, un thriller spionistico dal respiro internazionale diretto da Simon Kinberg. Un titolo che punta sul ritmo serrato e su un cast d'eccezione tutto al femminile.
Secret Team 355: la trama del film
Il mondo è sull'orlo del caos a causa di una sofisticata arma informatica capace di mandare in tilt le infrastrutture globali. Quando il dispositivo finisce nelle mani di un gruppo di mercenari senza scrupoli, l'agente della CIA Mason "Mace" Brown capisce che le vecchie gerarchie non bastano più.
Per recuperare la tecnologia, Mason dovrà superare storiche rivalità e unire le forze con le migliori spie del pianeta: l'agente tedesca Marie Schmidt, l'esperta di informatica Khadijah Adiyeme, la psicologa colombiana Graciela Rivera e la misteriosa Lin Mi Sheng. Nasce così il Secret Team 355, un'alleanza segreta pronta a tutto pur di evitare una catastrofe mondiale.
Il cast completo: Un quintetto da Oscar
- Jessica Chastain è Mason Brown, agente CIA determinata e carismatica
- Penélope Cruz interpreta la psicologa colombiana Graciela Rivera
- Diane Kruger è Marie Schmidt, agente dei servizi segreti tedeschi e rivale della protagonista
- Lupita Nyong'o veste i panni dell'esperta informatica Khadijah Adiyeme
- Fan Bingbing è Lin Mi Sheng, agente dei servizi segreti cinesi
Altri Interpreti e personaggi
- Sebastian Stan: Nick Fowler
- Édgar Ramírez: Luis Rojas
- Emilio Insolera: Giovanni Lupo / Hacker
- Jason Flemyng: Elijah Clarke
Curiosità: Perché si chiama "355"?
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Il titolo del film nasconde un omaggio storico molto particolare The 355: Jessica Chastain spiega cosa significa il titolo del film. "Agente 355" era infatti il nome in codice della prima donna spia americana che operò durante la Rivoluzione Americana per George Washington. La sua vera identità è rimasta ignota per secoli, ma il suo numero è diventato un simbolo di onore per le donne che lavorano nell'intelligence.
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Secret Team 355" nasce con l'idea di ribaltare il classico schema dei film di spionaggio, mettendo al centro un gruppo di protagoniste femminili forti e indipendenti. Il progetto è stato fortemente voluto da Jessica Chastain, che ha voluto produrre un action-movie corale che desse alle donne lo stesso spazio solitamente riservato a franchise come quelli di James Bond o Jason Bourne.
Dove vedere Secret Team 355 in tv e in streaming
Il thriller di Jessica Chastain andrà in onda stasera, venerdì 1 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Secret Team 355 sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.