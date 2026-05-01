Secret Team 355 stasera su Rai 4: spie d’élite e missione impossibile al femminile

Il titolo del film nasconde un omaggio storico molto particolare The 355: Jessica Chastain spiega cosa significa il titolo del film. "Agente 355" era infatti il nome in codice della prima donna spia americana che operò durante la Rivoluzione Americana per George Washington. La sua vera identità è rimasta ignota per secoli, ma il suo numero è diventato un simbolo di onore per le donne che lavorano nell'intelligence.