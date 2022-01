The 355: Jessica Chastain spiega cosa significa il titolo del film

In attesa di poter vedere The 355, scopriamo il significato del titolo del film diretto da Simon Kinberg ed interpretato da Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Kruger, Penélope Cruz e Fan BingBing.

Per arrivare sul grande schermo, The 355 ha dovuto attendere un anno più del previsto. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il film sarà distribuito nelle sale a partire dal 14 gennaio, mentre arriverà sulla piattaforma Peacock TV esattamente 45 giorni dopo. Per quanto riguarda l'Italia, invece, l'attesa dovrebbe finalmente interrompersi il 24 Marzo 2022, data in cui il film arriverà nelle sale tramite 01 Distribution.

Jessica Chastain, tra le protagoniste assolute dello spy movie, nonché produttrice insieme a Simon Kinberg e Kelly Carmichael, ha quindi spiegato il significato del titolo del film, richiamando alla mente la sua esperienza durante la lavorazione di Zero Dark Thirty: "La donna che ho interpretato in Zero Dark Thirty mi ha parlato molto dello spionaggio e mentre mi stavo preparando per il ruolo ha iniziato a parlare di 355 e le ho chiesto cosa significasse. 355 era il nome in codice segreto della prima spia donna durante la Rivoluzione americana. E il suo vero nome rimane ancora oggi un mistero". L'attrice, che per il film diretto da Kathryn Bigelow ha anche ottenuto una nomination all'Oscar, ha continuato: "Non le è mai stato dato neanche un riconoscimento per l'incredibile lavoro che ha svolto. Quindi molte agenti donne usano il codice 355 come un distintivo d'onore. E ho adorato l'idea di guardare le donne che hanno svolto il lavoro dietro le quinte, che non sono state riconosciute per gli incredibili sacrifici che hanno fatto, e onorare quelle donne con quel soprannome, quel distintivo d'onore".

Nel cast del film troviamo anche Sebastian Stan, Edgar Ramírez, Jason Wong, Leo Staar, Francisco Labbe e Waleed Elgadi. Di seguito, la sinossi di The 355: "Quando un'arma top-secret cade in mani mercenarie, l'imprevedibile agente della CIA Mason 'Mace' Brown (Jessica Chastain) avrà bisogno di unire le forze con la tostissima agente rivale tedesca Marie (Diane Kruger), l'ex MI6 e grande specialista di computer Khadijah (Lupita Nyong'o) e la dotata psicologa colombiana Graciela (Penélope Cruz) in una letale, spericolata missione per recuperarla, cercando anche di stare un passo avanti a una donna misteriosa, Lin Mi Sheng (Bingbing Fan), che segue ogni loro mossa. Mentre l'azione prende il volo attorno al globo, dai caffè di Parigi ai mercati del Marocco, fino agli agi e al glamour di Shanghai, il quartetto di donne forgerà una tenue alleanza che potrebbe proteggere il mondo o farle ammazzare".