I 15 film più attesi al cinema dell'estate 2024, da Inside Out 2 a Horizon e Deadpool & Wolverine

Dopo i buoni risultati invernali e qualche blockbuster piazzato qua e là, la primavera italiana cinematografica ha segnato un rallentamento negli incassi. Questa stagione interlocutoria ha visto capitolare titoli sulla carta attesissimi come Furiosa: A Mad Max Saga, con risultati decisamente sotto le aspettative. Tuttavia, la moda americana di sfornare i titoli di punta nei mesi estivi ormai da qualche anno ha contagiato anche noi e così, a fianco di uscite deboli e del ritorno in sala di film già usciti nei mesi scorsi, anche quest'anno si profila l'arrivo di una manciata di pellicole che i fan aspettano particolarmente.

Furiosa, una delle delusioni del box office di primavera

Cinecomic, horror, film d'animazione, disaster movie. L'estate porta con sé la voglia di divertimento, disimpegno e spettacolo. Con Deadpool & Wolverine e Inside Out 2, Disney scende in campo coi bracci armati Marvel e Pixar per tentare di risollevarsi dai flop brucianti dei mesi scorsi e siamo certi che la reunion cinematografica degli amici/nemici Ryan Reynolds e Hugh Jackman darà i frutti sperati. A contendere al nuovo capitolo della saga del Mercenario Chiacchierone la palma di film di supereroi dell'estate ci sarebbe dovuto essere anche Kraven il Conquistatore, ma Sony ha scelto di rinviare l'uscita della pellicola con Aaron Taylor-Johnson a fine anno, nel tentativo di trasformarlo in un blockbuster natalizio.

Horizon, tra i titoli più attesi

Stessa sorte toccata a The Crow - Il corvo, controverso remake del cult con Brandon Lee che sta facendo discutere per i cambiamenti rispetto all'originale, a partire dal look del nuovo protagonista Bill Skarsgard, e avrebbe potuto attirare curiosi sulla scia delle polemiche. Negli USA, Lionsgate ha optato per far slittare l'uscita da giugno a fine agosto. Ancora incerta la distribuzione italiana. Tra gli horror estivi che popoleranno le sale ecco Immaculate, pellicola girata in Italia con la rivelazione Sydney Sweeney nei panni di una suora che approda in un convento della campagna italiana per scoprirne i segreti oscuri. Uscita? 11 luglio.

Immaculate, al cinema dall'11 luglio

E se Tim Burton, col sequel di Beetlejuice Beetlejuice, chiuderà l'estate cinematografica dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia (presumiamo!), a popolare le sale estive ci penserà il grande western d'autore coi primi due capitoli di Horizon: An American Saga, maestosa epopea western di Kevin Costner che ha voluto coronare il suo sogno cinematografico impegnando le sue proprietà per co-finanziare l'ambizioso progetto. Cambiando ordine di grandezze - in termini di budget - da tenere d'occhio la vivace commedia indie di Richard Linklater Hit Man - Killer per caso, capace di intercettare la star del momento Glen Powell in tempi non sospetti per cucirgli addosso un ruolo memorabile. Fuori, ma per poco, dalla classifica dei film più attesi al cinema dell'estate 2024 un altro promettente thriller, Blink Twice, he segna l'esordio alla regia di Zoe Kravitz e vede nel cast il fidanzato Channing Tatum, a fianco delle icone Kyle McLachlan, Christian Slater e Geena Davis. Torbidi misteri su un'isola privata, trama perfetta per un'uscita agostana.

La classifica dei migliori film al cinema nell'estate 2024

15 - Hit Man - Killer per caso

Un primo piano di Glen Powell in Hit Man

Glen Powell e Adria Arjona. Un concentrato di bellezza e sensualità per la commedia brillante di Richard Linklater, divertissement nato da un vero fatto di cronaca intercettato dal regista indie grazie alla sua passione per la cronaca nera. In Hit Man - Killer per caso Powell interpreta un impacciato professore di psicologia che si finge abile killer a contratto, collaborando con la polizia per incastrare potenziali mandanti. Sceneggiatura scoppiettante, ritmo incalzante e un paio di scene indimenticabili per il film, al cinema dal 27 giugno.

14 - Siamo noi a dire basta

Il sorriso di Blake Lively e Jenny Slate

Negli Stati Uniti la lavorazione del film con Blake Lively, in uscita con Sony il 21 agosto, ha suscitato polemiche per la scelta di invecchiare i protagonisti di una storia, di per sé controversa, che parla di abusi e violenza domestica in una relazione sentimentale. Al fianco della star, qui in versione ramata, il regista e interprete di Siamo noi a dire basta Justin Baldoni si fa carico di tradurre il best-seller di Colleen Hoover in una storia drammatica e passionale che non lascerà indifferenti.

13 - The Bikeriders

Austin Butler e la sua moto in un'immagine di The Bikeriders

C'è voluto un po', dopo il passaggio da 20th Century Studios a Focus Features, per vederlo, ma finalmente ci siamo. Dal 19 giugno arriva al cinema The Bikeriders, nuova fatica del regista Jeff Nichols. Focus della storia è una gang di motociclisti del Midwest negli anni '60 e il suo leader Johnny, interpretato da Tom Hardy. Il tutto è filtrato attraverso lo sguardo di Kathy (Jodie Comer), moglie del selvaggio e spericolato Benny (Austin Butler) che si divide tra la fedeltà al marito e la fascinazione nei confronti di Johnny, mentre la gang rischia di intraprendere una pericolosa deriva criminale.

12 - Borderlands

Borderlands: i protagonisti del film in una nuova foto

Cate Blanchett è la star dell'adattamento del popolare videogioco che porta la firma di Eli Roth. Il regista di Hostel esce dalla sua comfort zone per misurarsi con un'avventura action/fantascientifica con una forte carica di humor. In Borderlands, in arrivo in sala il 7 agosto con Eagle Pictures, l'attrice premio Oscar interpreta una fuorilegge dal passato misterioso che fa ritorno sul pianeta natale per ritrovare la figlia rapita dall'uomo più potente dell'universo. Ad aiutarla uno sgangherato team di mercenari e freak di ogni genere, tra cui anche un robot.

11 - Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna

È passata sottotraccia la lavorazione di Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna, che vede il ritorno in grande stile di Scarlett Johansson alla commedia romantica dopo la lunga permanenza nell'MCU nei panni di Black Widow. Nel period movie di Greg Berlanti l'attrice, affiancata da Channing Tatum, è un'esperta di marketing chiamata a "vendere la luna", compiendo una stravagante operazione simpatia che attiri il sostegno del popolo americano nei confronti della missione della NASA. Come? Organizzando un finto sbarco, in caso l'impresa di Apollo 11 dovesse fallire. Nei cinema dall'11 luglio.

10 - Twisters

Glen Powell e Daisy Edgar-Jones affrontano un tornado

Cosa aspettarsi dal sequel di un disaster movie di culto girato nel pieno della vera stagione degli uragani in Oklahoma per rendere il tutto più veritiero? Le premesse per Twisters, nei cinema italiani dal 17 luglio con Universal Pictures, sono ottime. Una trama semplice, ma avvincente al servizio della spettacolarità, due interpreti giovani e di talento come Glen Powell e Daisy Edgar-Jones, affiancati dalla veterana Maura Tierney, effetti speciali d'eccezione. Il tutto per provare a bissare il successo di un B-movie di lusso che ha conquistato il cuore del pubblico a colpi di catastrofi.

9 - Trap

Come da tradizione, anche il nuovo titolo di M. Night Shyamalan trascinerà il pubblico in un viaggio all'inferno. Stavolta il regista di origine indiana ha voluto John Hartnett affidandogli un ruolo da protagonista assoluto in un thriller che prende le mosse da un evento innocuo - un concerto pop - per sprofondare nel terrore. Hartnett interpreta un uomo che accompagna la figlia al concerto della sua cantante preferita, finendo per ritrovarsi al centro di un evento oscuro e sinistro. Nel cast di Trap anche Hayley Mills e Allison Pill. Al cinema dal 7 agosto.

8 - Cattivissimo Me 4

Gru, la mofglie Lucy e il piccolo Gry Jr.

In anteprima dal 7 agosto, e dal 21 agosto nei cinema italiani, a sette anni di distanza dal precedente film tornano gli inossidabili Minions. Non dà segni di cedimento il franchise animato Illumination che regala a grandi e piccini l'ennesima scoppiettante avventura. In Cattivissimo Me 4, Gru, la moglie Lucy e le loro tre figlie accolgono un nuovo membro della famiglia, Gru Jr., che creerà non pochi grattacapi al terribile genitore.

7 - A Quiet Place: Giorno 1

Lupita Nyong'o e Joseph Quinn in una scena

L'affascinante saga horror ideata da John Krasinski fa un salto indietro per indagare sulle origini del fenomeno che ha silenziato il mondo. Nel prequel A Quiet Place: Giorno 1, in arrivo nei cinema il 27 giugno, Kraskinski lascia la sedia da regista a Michael Sarnoski per raccontare la reazione degli abitanti di New York, tra cui Samira, interpretata da Lupita Nyong'o, e Joseph Quinn, che ha la parte di Eric, di fronte a un improvviso attacco di creature aliene attratte dai rumori. Nel cast anche Alex Wolff, Denis O'Hare e Djimon Hounsou, al suo ritorno nella saga di A Quiet Place.

6 - Bad Boys: Ride or Die

Bad Boys: Ride or Die, Will Smith, Martin Lawrence in auto

Li abbiamo attesi a lungo e finalmente stanno per arrivare. Dopo essersi lasciati alle spalle problemi di varia natura, Will Smith e Martin Lawrence tornano nei panni nei panni dei poliziotti Mike Lowery e Marcus Burnett nell franchise action evergreen. Nel nuovo capitolo, chiesto a gran voce dai fan, Lowery e Burnett sono sconvolti dalla rivelazione che il loro ex capitano Conrad Howard, deceduto nel precedente capitolo, Bad Boys For Life, era presumibilmente corrotto. Tuttavia, un videomessaggio postumo di Howard suggerisce che la vera corruzione è più radicata all'interno del Dipartimento di Polizia di Miami e che qualcuno dall'interno lo ha fatto uccidere. Riusciranno i nostri eroi a vendicare la sua memoria catturando i veri colpevoli? Lo scopriremo al cinema a partire dal 13 giugno in Bad Boys: Ride or Die.

5 - Horizon: An American Saga

Un primo piano di Kevin Costner in versione baffuta

Il sogno di Kevin Costner prende forma sul grande schermo con i primi due di quattro capitoli di un'epopea fiume lunga - in totale - oltre 12 ore. Per realizzare Horizon: An American Saga, l'attore e regista premio Oscar ha impiegato parecchi anni investendo oltre 20 milioni di dollari di tasca propria. I fan delle pianure sconfinate, dei cowboy e delle saghe di ampio respiro potranno recarsi al cinema il 4 luglio e il 16 agosto per visionare i primi due capitoli che seguono le vite di un gruppo di personaggi durante l'espansione e l'insediamento dell'ovest americano prima e dopo la Guerra Civile. Per saperne di più leggete la nostra recensione di Horizon: An American Saga.

4 - Inside Out 2

Ansia e Gioia

La ricetta di Pixar per risollevarsi dalla crisi? Scommettere sul sicuro dando un seguito a una delle sue pellicola più acclamate. Un'esplosione di nuove emozioni ci attende in Inside Out 2, nei cinema dal 19 giugno, con la protagonista del primo film ormai adolescente, alle prese con nuove scoperte e qualche ostacolo. Sara Ciocca e Deva Cassel tra le voci italiane del film animato che racconta lo sconquasso del quartier generale delle Emozioni di Riley all'arrivo di Ansia, che ben presto prenderà il sopravvento su Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. E non sarà sola.

3 - Beetlejuice Beetlejuice

Michael Keaton in versione Beetlejuice

E a proposito di sequel, ci sono voluti ben 35 anni per far trovare a Tim Burton la formula giusta per riportare in vita il disgustoso spettro interpretato da Michael Keaton in Beetlejuice. Grande è la curiosità per quello che è stato presentato come un ritorno alle origini che riproporrà gran parte del cast originale - con le aggiunte di Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux e Monica Bellucci - e gli stessi effetti pratici e artigianali che hanno reso il primo film un unicum, per raccontare i guai causati dal ritorno di Beetlejuice, evocato per sbaglio dalla figlia di Lydia Deetz grazie al modellino della cittadina nascosto nella soffitta della casa di famiglia. Dopo il passaggio quasi certo alla Mostra di Venezia, Beetlejuice Beetlejuice segnerà la fine dell'estate cinematografica il 5 settembre.

2 - Alien: Romulus

Una scena di Alien: Romulus

Il marketing promette terrore e raccapriccio nel segno dei primi Alien e Aliens. Riuscirà il sequel di Fede Alvarez nell'impresa? A giudicare dal primo trailer che mostra lo Xenomorfo in tutto il suo "splendore" le premesse sono ottime. Nello spirito di Ridley Scott e James Cameron e un manipolo di giovani star, tra cui la promessa Cailee Spaeny, libereranno una terrificante creatura aliena mentre setacciano una nave spaziale abbandonata in cerca di oggetti di valore. Alien: Romulus irromperà nei cinema italiani il 14 agosto.

1 - Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni di Deadpool e Wolverin

Il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine è la notizia che i fan attendevano dal 2017. Inevitabile che la reunion con l'amico/nemico Ryan Reynolds in una delle saghe più irriverenti e anarchiche abbia messo in fibrillazione i fan che verranno accontentati a partire dal 24 luglio, quando Deadpool & Wolverine approderà nei cinema italiani. L'ingresso nell'MCU stempererà i toni sarcastici e irriverenti del franchise? La conferma della classificazione R sembrerebbe rassicurare i fan tempestati da una pioggia di un rumor che prosegue da mesi. Da quanto sappiamo finora si profila una raffica di battute, tanta azione e sfoggio di muscoli e una pioggia di camei che coinvolgerà vecchi e nuove star del Marvel Universe e non solo nel cinecomic più hot dell'estate.