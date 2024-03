The Crow - Il corvo: il trailer riceve oltre 50.000 reazioni negative su YouTube in un solo giorno

L'uscita del primo trailer di The Crow - Il corvo, reboot firmato da Rupert Sanders, è stata accolta nel peggiore dei modi. Alla pioggia di critiche si aggiungono oltre 50.000 reazioni negative su YouTube ottenute in un solo giorno.

The Crow: un'immagine del film

Lo stesso regista dell'originale, Alex Proyas, ha criticato pubblicamente le prime immagini e i fan hanno bocciato sonoramente il trailer paragonando l'Eric Draven di Bill Skarsgård al Joker di Jared Leto per via del look e dei tatuaggi.

Le reazioni critiche sono trapelate anche da TouTube dove, nel primo giorno dall'uscita, il trailer ha ottenuto ben 53.000 Non mi piace (a fronte di 42.000 Mi piace).

Parlando dell'opportunità di un remake, Alex Proyas aveva dichiarato a Comicbookmovie: "Il Corvo non sarebbe un film degno di essere rifatto se non fosse stato per Brandon Lee. Senza di lui forse non avreste mai sentito parlare di questo toccante fumetto underground. È il film di Brandon. Credo che sia un caso speciale in cui Hollywood dovrebbe semplicemente lasciare che rimanga una testimonianza dell'immenso talento e del massimo sacrificio di un uomo - e non lasciare che altri riscrivano quella storia o vi aggiungano qualcosa. So che sono stati fatti dei sequel e programmi TV, ma l'idea di riproporre questa storia e il personaggio originale - un personaggio a cui Brandon ha dato vita a un costo troppo alto - mi sembra sbagliata".

Le differenze tra originale e remake

Bill Skarsgård è il protagonista di _ The Crow - Il corvo_ nei panni di Eric Draven, personaggio della graphic novel di James O'Barr rivisitato in questa nuova versione cinematografica diretta da Rupert Sanders. Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs), legati da un amore profondo, vengono brutalmente uccisi da una banda di criminali. Di fronte alla possibilità di salvare Shelly, il suo unico vero amore, sacrificando se stesso, Eric intraprende una vendetta feroce e senza pietà contro i loro assassini, viaggiando attraverso il mondo dei vivi e dei morti determinato a rimettere a posto le cose.