Kevin Costner: "Prima non avevo soldi, poi ne avevo tantissimi, adesso per lavorare devo usare i miei"

Un uomo solo al comando. Kevin Costner ha tenuto banco durante la conferenza stampa del primo capitolo di Horizon: An American Saga, presentato a Cannes 2024 fuori concorso. inevitabilmente, la discussione si è concentrata sulla scelta del divo di investire i primi soldi, arrivando a ipotecare le sue proprie proprietà, per realizzare un mastodontico progetto western in quattro capitolo. Al momento, con il primo capitolo pronto e il secondo quasi ultimato, Costner ha rivelato di aver realizzato i primi tre giorni di riprese del terzo film prima di recarsi a Cannes.

"Dopo il festival tornerò sul set" ha detto il divo. "È una lotta, ma il mio Cannes srà recarsi alle feste sugli yaght, andare dai ricconi e dir loro 'Non vi faccio scendere ricchi se non finanziate il film".

Non senza una punta di ironia, Kevin Costner ha fatto il punto della situazione spiegando: "Prima non avevo soldi per fare cinema, poi ne avevo tantissimi, adesso devo usare i miei. Ma ogni giorno di lavoro mi sento felice e mi dico 'Oggi hai guadagnato i tuoi soldi, hai fatto il tuo dovere'. Il lavoro mi fa sentire bene e ora che il primo capitolo di Horizon è uscito, almeno per un film la lotta è finita. Ormai è pronto ad affrontare il mondo".

Horizon: An American Saga - Chapter 1, Kevin Costner a cavallo in una scena del western

L'ipoteca sull'eredità dei figli

Cannes rappresenta una vetrina importante per Horizon: An American Saga e Kevin Costner è giunto al festival in cerca di finanziatori dopo aver investito in prima persona i suoi soldi. "Dopo il primo Horizon ne ho fatto un altro, e adesso sto cercando di farne un terzo, ma qui a Cannes nessuno me lo compra. Vogliono fare le foto con me e io gli dico, 'No, parliamo di soldi'. Ho rischiato le miei proprietà per questo film" spiega il regista, che poi accenna candidamente anche ai problemi familiari che lo attanagliano dopo il turbolento divorzio. "Ho ipotecato le case che avrei dovuto lasciare ai miei figli. Se ho ragione e i film andranno bene, i miei figli conserveranno la casa, altrimenti dovranno comprarsela da soli. Io l'ho fatto e ne sono felice".

Il primo Horizon: An American Saga arriverà nei cinema italiani il 4 luglio distributo da Warner Bros., il secondo capitolo uscirà il 15 agosto.