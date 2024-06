Deadpool & Wolverine: il film ha già riscritto la storia dell'MCU prima di uscire in sala

Kevin Feige l'aveva promesso e quella promessa è stata mantenuta: Deadpool & Wolverine è stato ufficialmente registrato con il Rating R, ovvero vietato ai minori non accompagnati, facendo in questo modo la storia del MCU.

Ufficialmente, Deadpool & Wolverine è stato classificato con il rating R per "forte violenza e linguaggio cruento, gore e riferimenti sessuali". Mentre Deadpool e Deadpool 2 erano stati entrambi classificati R, questo terzo capitolo è il primo a ricevere la classificazione anche per "gore", il che suggerisce che questo nuovo film sarà molto più cruento degli altri.

Si tratta di un evento storico, in quanto Deadpool & Wolverine è il primo film ambientato nel Marvel Cinematic Universe a essere classificato con il rating R. Era comunque prevedibile, in quanto Feige aveva affrontato più volte la questione del rating del film in diverse occasioni. Al CinemaCon di aprile, ad esempio, aveva dichiarato che il film sarà "fortuitamente meraviglioso" e aveva ribadito: "Sarà vietato ai minori".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Anche il regista Shawn Levy aveva fatto intendere che il film si sarebbe guadagnato il rating R e aveva raccontato che Feige e i Marvel Studios non hanno mai dato al team alcuna restrizione su quanto potessero spingersi oltre.

"Siamo stati chiari fin dall'inizio", aveva detto Levy a Fandango. "Abbiamo detto: 'Beh, noi tre [Levy, Ryan Reynolds e Hugh Jackman] lo faremo e dobbiamo essere fedeli al tono di un film di Deadpool'. Questo significa che non arrotonderemo gli spigoli. Saremo audaci, divertenti e taglienti, ovvero quello che, come fan, voglio da Logan e da Wade Wilson".

Il regista ha continuato: "Devo dire che ogni volta che io, Ryan e Hugh siamo entrati in scena aspettandoci delle critiche, abbiamo ricevuto il sostegno di Kevin e di tutti i dipendenti della Disney. Si sono fidati di noi e ci hanno permesso di realizzare la versione di Deadpool e Wolverine che riteniamo migliore".

Deadpool & Wolverine continua a stabilire record per un film vietato ai minori con la prevendita dei biglietti

Il film segue Deadpool e Logan che diventano improbabili alleati quando devono affrontare una minaccia multiversale sotto forma di Cassandra Nova, interpretata da Emma Corrin. A causa dell'aspetto multiverso, si prevede che ci saranno molti camei importanti nel film, con la pop star Taylor Swift tra le voci più insistenti. Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio 2024.