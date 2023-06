Beetlejuice 2, Michael Keaton: 'Io e Tim Burton lo faremo proprio come abbiamo fatto il primo film'

Beetlejuice, film di Tim Burton del 1988, si è imposto come classico della comicità fantasy anche in virtù della passione del suo autore per i B movie e per gli effetti pratici. Michael Keaton, star del film attualmente impegnato nelle riprese del sequel, garantisce che Beetlejuice 2 verrà realizzato nello stesso modo.

Winona Ryder in Beetlejuice di Tim Burton

Parlando con la rivista cinematografica britannica Empire, Keaton ha spiegato: "Io e Tim Burton siamo d'accordo sull'idea che il sequel deve essere realizzato nel modo più simile possibile al primo film, usando effetti pratici, improvvisazioni e gag, tutto rigorosamente creato in modo artigianale". Il divo ha aggiunto che realizzare il sequel è "il lavoro più divertente da un sacco di tempo a questa parte".

Beetlejuice 2: Winona Ryder di nuovo nei panni di Lydia Deetz nelle prime foto dal set

Il ritorno del fantasma sessuomane

Michael Keaton in una divertente scena di Beetlejuice - Spiritello porcello

Beetlejuice - Spiritello porcello vedeva protagonista Michael Keaton nei panni di uno sgradevole poltergeist che cerca di approfittare di una coppia "deceduta di recente" e dei nuovi stravaganti inquilini della loro ex casa.

Warner Bros. Pictures ha confermato la data di uscita di Beetlejuice 2" per il 6 settembre 2024. A fianco di Keaton, rivedremo Winona Ryder nei panni dell'eroina gotica Lydia Deetz e Catherine O'Hara. Tra i nuovi arrivati ​​che si uniranno al franchise, Willem Dafoe, Justin Theroux e Monica Bellucci, che interpreterà la moglie di Beetlejuice. Anche la star di Mercoledì Jenna Ortega fa parte del cast, nei panni della figlia di Lydia.