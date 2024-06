Twisters è stato girato in Oklahoma nella vera stagione dei tornado: "Non vedrete mai più niente di simile"

Le riprese del sequel del disaster movie è stato realizzato proprio durante il periodo in cui si verifica quel tipo di fenomeno atmosferico.

Gli amanti dei disaster movie a luglio potranno godersi una nuova avventura nel cuore degli Stati Uniti alla ricerca di quei tornado che avevano spadroneggiato nel film di Jan de Bont del 1996, Twister. Il sequel standalone diretto da Lee Isaac Chung parte con ottime premesse perché il regista di Minari ha deciso di fornire agli spettatori un assaggio vero e proprio dei fenomeni atmosferici che imperversano nel lungometraggio.

Chung ha messo alla prova il suo cast principale, capitanato da Glen Powell, Anthony Ramos e Daisy Edgar-Jones, mettendoli di fronte alla vera e propria stagione dei tornado che si verifica in Oklahoma. Il regista sapeva di dover offrire al pubblico uno scenario che potesse essere il più possibile realistico e non ha indugiato, cercando di proporre il miglior spettacolo possibile.

Nel cuore del ciclone

"Questa è una storia elementare" ha spiegato a Empire il regista "quindi volevo che tutto fosse il più pratico possibile. Abbiamo davvero stravolto le cose. Avevamo motori a reazione che soffiavano. Avevamo ventilatori così grandi che avresti perso l'udito senza tappi nelle orecchie. Abbiamo colpito il nostro cast con qualsiasi cosa: sporco, vento, ghiaccio".

Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos e Glen Powell in una scena d'azione di Twisters

Inoltre, ciò significava girare nella rurale Oklahoma:"È stato difficile. L'imprevedibilità del tempo ha causato molti problemi e ritardi. È stata una mia scelta farlo durante la stagione dei tornado, ma onestamente, ancora non riesco a credere che l'abbiamo fatto davvero". Una sensazione di stupore condivisa anche da Glen Powell:"Facevano volari i droni molto vicini a dei veri tornado, il pubblico non ha mai visto nulla di simile. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale con questo film! Ricordo che quando stavamo preparando Top Gun: Maverick siamo tornati all'originale per capire che cosa il pubblico volesse da un film di Top Gun. Abbiamo fatto lo stesso con Twisters".

Il cast di Twisters comprende anche Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack, Sasha Lane e Kiernan Shipka.