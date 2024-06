Alien: Romulus, il regista: "il nuovo film rievocherà le paure di Alien e Aliens"

In un'industria cinematografica dove spesso si devono scegliere le linee guida tra l'originale e il sequel ricco di novità, il regista Fede Álvarez ha deciso di combinare il meglio di entrambi i mondi con Alien: Romulus, con una... ibridazione "aliena".

Alien: Romulus: un ibrido tra alieni

Questo nuovo capitolo dell'iconica saga si propone di amalgamare le paure palpabili di Alien con l'intensità implacabile di Aliens - Scontro finale. "È una domanda perversa chiedere a un fan di Alien di scegliere tra i due titoli," ha dichiarato Álvarez. "Così ho pensato: 'Come faccio a fare entrambe le cose per questo nuovo film?' Preparatevi, quindi, per un film che mira a evocare le paure di Alien con quelle di Aliens, ambientato a un punto importante tra i due film".

Alien: Romulus - una foto

Dunque Alien: Romulus si svolge in un periodo intermedio tra gli eventi dei due film originali, esplorando ambienti che riecheggiano il design oscuro e claustrofobico del brand. Tra i protagonisti troviamo Rain, interpretata da Cailee Spaeny, e il suo fratello adottivo androide Andy, interpretato da David Jonsson.

La dinamica tra i due personaggi, con Andy come custode danneggiato e Rain come sopravvissuta combattente, costituisce il cuore emotivo del film. Questa relazione complessa si intensifica quando si trovano faccia a faccia con l'evoluzione finale degli Xenomorfi, promettendo una miscela esplosiva di adrenalina.

I personaggi attraversano corridoi che sembrano estrapolati direttamente dalla Nostromo, per poi trovarsi improvvisamente in ambienti che ricordano Hadley's Hope, creando un'esperienza visiva e emotiva unica. La dinamica familiare tra Rain e Andy aggiunge una dimensione umana e toccante, con il legame fraterno che si evolve e si rafforza di fronte a pericoli inimmaginabili. In Alien: Romulus, Álvarez ci invita a esplorare le profondità dello spazio e della paura, promettendo un viaggio cinematografico che è tanto nostalgico quanto innovativo. Il film uscirà in Italia dal 14 agosto, distribuito da Disney.