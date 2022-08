Batman & Robin: 10 curiosità che (forse) non sapevate sul film di Joel Schumacher

In occasione del 25° anniversario di Batman & Robin, uscito al cinema nel 1997, ecco 10 curiosità che (forse) non sapevate sul film di Joel Schumacher con George Clooney e Chris O'Donnell.

George Clooney, Chris O'Donnell ed Alicia Silveston in un'immagine promozionale di 'Batman & Robin'

È sicuramente uno dei capitoli meno apprezzati del franchise dedicato all'Uomo Pipistrello, ma in occasione del 25° anniversario di Batman & Robin, secondo ed ultimo capitolo dedicato al Cavaliere Oscuro di Joel Schumacher, uscito in sala nel 1997, abbiamo pensato di raccogliere 10 curiosità che (forse) non sapevate su Batman & Robin. Eccole a voi.

1. Io sono Batman

George Clooney in Batman & Robin

Inizialmente Joel Schumacher voleva che Val Kilmer tornasse nel ruolo di Bruce Wayne/Batman ma ci fu un fraintendimento coi suoi agenti e quindi il regista scelse George Clooney per dare una virata ancora più leggera alla storia dell'Uomo Pipistrello, che già con Batman Forever era stata resa meno cupa e gotica e più cartoonesca. L'attore accettò proprio per il tono meno profondo, già affrontato dai suoi predecessori, anche se poi sembra essersi pentito di questa scelta. Lo stesso Chris O'Donnell ricorda con difficoltà l'atmosfera fin troppo leggera di quel set.

2. Nananananananana

Batman & Robin: un'immagine

Tutto partì dai capoccia della Warner, che imposero un tono decisamente più "commerciale" e "giocattolone" alla crew coinvolta nella realizzazione del film, (complici le ingerenze delle ditte di giocattoli e merchandise che avrebbero pubblicizzato il film). A quel punto Schumacher decise di rendere tutto ancora più cartoonesco e giocoso, omaggiando lo stile camp della serie TV anni '60 con Adam West e Burt Ward, oltre al lavoro fumettistico di Dick Sprang.

3. Il più brutto Batman mai realizzato

Batman & Robin: George Clooney e Chris O'Donnell interpretano i due eroi del titolo

Batman Forever non è stato apprezzato da molti, ma questo sequel è considerato quasi all'unanimità "il peggior Batman mai realizzato" tanto da aver fermato il franchise dedicato al Crociato Incappucciato per quasi un decennio fino al reboot grazie alla visione dark e moderna di Christopher Nolan. Nonostante l'aura negativa, però, non fu un totale insuccesso al botteghino, soprattutto inizialmente prima che ci fosse il passaparola dei critici, e la colonna sonora riuscì a scalare la top ten americana con tre brani: "Foolish Games" di Jewel, "Look Into My Eyes" di Bone Thugs-n-Harmony e "Gotham City" di R. Kelly.

4. Il Batman che non c'era

Batman & Robin: un'immagine

Nonostante l'insuccesso generale, inizialmente si pensò comunque di concludere la saga di Schumacher con un terzo film, che però non fu mai realizzato, ma di cui esiste uno script (a cura di Mark Protosevich), un titolo e un poster. Si sarebbe intitolato Batman Unchained (o Batman Triumphant), Clooney, O'Donnell e Silverstone sarebbero dovuti tornare nei rispettivi ruoli, con le new entry di Madonna nei panni di Harley Quinn e Jeff Goldblum in quelli dello Spaventapasseri. Un casting passibile di cambiamenti, ma la pellicola a quanto pare avrebbe anche dovuto riunire tutti i precedenti villain (anche quelli di Burton) in una sequenza da ricordare. Chissà come sarebbe stato, non lo sapremo mai.

5. Goodbye, Alfred

Batman & Robin: George Clooney e Michael Gough in una scena del film

Anello di congiunzione coi due Batman di Tim Burton, nonostante non facciano parte dello stesso universo narrativo, sono le due costanti nella vita di Bruce Wayne e Batman. Michael Gough interpreta per la quarta ed ultima volta il maggiordomo di Casa Wayne, Alfred Pennyworth, mentre Pat Hingle il baffuto commissario della polizia di Gotham James Gordon. Sono gli unici due interpreti ad aver partecipato a questa prima "fase" del franchise.

6. Dietro la maschera

Batman & Robin: un'immagine

Nella versione italiana di Batman & Robin, il personaggio di Bane viene chiamato Flagello (una delle possibili traduzioni letterali di Bane), quando solitamente anche nelle edizioni italiane dei fumetti viene lasciata la dicitura originale. Probabilmente questa particolarità è da imputare alla definizione data dal prof. Jason Woodrue durante la sua trasformazione come "flagello dell'umanità": infatti nel film è una sorta di "scagnozzo" di Poison Ivy, interpretato da Jeep Swenson. Quando il villain tornerà nell'ultimo capitolo della trilogia di Christopher Nolan, interpretato da Tom Hardy, recupererà il nome originale anche nella versione italiana.

7. Scienziato pazzo

Batman & Robin: un'immagine

Il prof. Jason Woodrue, nei fumetti DC Comics conosciuto anche come l'Uomo Floronico, è interpretato da John Glover, che diventerà molto più celebre nell'universo DC nel ruolo di Lionel Luthor, il terribile e tiranno padre di Lex, aminemico di Clark Kent/Superman, nella serie Smallville, che ha voluto raccontare per la prima volta gli anni dell'adolescenza e della formazione dell'Uomo d'Acciaio.

8. Carriera condivisa

Arnold Schwarzenegger in un'immagine

Due interpreti del film hanno condiviso un simile e insolito destino: Arnold Schwarzenegger, che interpreta il villain Mr. Freeze, ha intrapreso come molti sanno, una carriera in politica diventando nientemeno che il 38° governatore della California, per poi tornare al cinema dopo due mandati. Ebbene, anche Jesse Ventura, che veste i panni di una delle guardie dell'Arkham Asylum, diventerà il 38° governatore del Minnesota. Non è tutto: i due avevano già condiviso dieci anni prima il set di Predator, partecipando addirittura a una gara di muscoli dietro le quinte.

9. Un villain... gelido

Batman & Robin: Arnold Schwarzenegger e Vivica A. Fox in una scena del film

Proprio a proposito del personaggio di Schwarzenegger, che durante le riprese di Terminator 2 sei anni prima aveva espresso la volontà di non interpretare più antagonisti, alla fine è stato il villain Dr. Victor Fries/Mr. Freeze. Per la sua origin story Schumacher si ispirò all'episodio "Cuore di ghiaccio" della serie animata dell'Uomo Pipistrello, scritto da Paul Dini. Per il ruolo fu inizialmente considerato il suo "compagno di film anni '80/'90" Sylvester Stallone, insieme a Patrick Stewart, Anthony Hopkins e Hulk Hogan. Non l'unico casting cambiato in corso d'opera: oltre a lui e Clooney, anche la Poison Ivy di Uma Thurman inizialmente avrebbe potuto essere interpretata da un'altra attrice tra Julia Roberts, Demi Moore e Sharon Stone.

10. Ragazza pipistrello

Batman & Robin: un'immagine

Batman & Robin segna la prima (e finora unica) apparizione del personaggio fumettistico di Batgirl sul grande schermo, in questa versione Barbara Wilson, nipote di Alfred, interpretata da Alicia Silverstone di Ragazze a Beverly Hills. Prima e unica perché in precedenza era apparsa solamente in TV, prima nella serie live action anni '60 già citata col volto di Yvonne Craig e con diverse voci nelle tre serie animate dedicate al Cavaliere Oscuro. In seguito Batgirl avrebbe dovuto essere la protagonista del film standalone annunciato nel 2017 con protagonista Leslie Grace, che di recente è stato cancellato dalla Warner Bros come uscita cinematografica o in streaming dopo il reset del DCEU.

