Uma Thurman: "Batman & Robin è un film per bambini"

Si è sempre discusso sul fatto che il genere dei supereroi non abbia la maturità e la raffinatezza necessarie per essere considerato vera e propria arte cinematografica per adulti, ma Uma Thurman pensa che il suo film del 1997 , Batman & Robin , sia indirizzato proprio per un pubblico di bambini.

Un film pensato per bambini

"I miei figli sono ossessionati da Batman & Robin. Adorano Poison Ivy", ha detto Kelly Clarkson alla Thurman nella puntata di lunedì del suo talk show diurno. "È un film per i bambini in realtà", ha rivelato l'attrice di Kill Bill.

Batman & Robin: Arnold Schwarzenegger ed Uma Thurman in una scena del film

È difficile credere che qualsiasi cosa realizzata da Joel Schumacher sia "fatta per i bambini", per non parlare del fatto che sia adatta a essere guardata dai bambini. Ma Thurman potrebbe avere ragione. Batman & Robin ha un tono molto più leggero rispetto ai film di Batman di Matt Reeves e Christopher Nolan e, dal punto di vista dei contenuti, è probabilmente meno esplicito dei due film di Tim Burton, almeno per quanto riguarda la violenza.

"I miei figli lo adorano", ha commentato Clarkson. Batman & Robin è stato infatti classificato come PG-13 prima della sua uscita, ma è stato concepito proprio come un film di intrattenimento per bambini.

Il violento sequel di Batman del 1992 di Tim Burton, Batman - Il ritorno, suscitò una pessima reazione da parte dei genitori, che giudicarono il film troppo violento per la visione dei più piccoli. Quando Batman Returns ebbe un rendimento inferiore al suo predecessore, la Warner Bros. sostituì Burton con Schumacher, sperando che il film successivo riconquistasse la fiducia dei bambini americani.

Batman & Robin: George Clooney e Chris O'Donnell interpretano i due eroi del titolo

Batman & Robin è un film molto meno raccapricciante, ma si potrebbe sostenere che ciò che manca in violenza lo compensa in provocazioni sessuali. A distanza di quasi tre decenni, gli spettatori sono ancora sconcertati dalla decisione del costumista Jose Fernandez di applicare capezzoli di gomma eretti a vari costumi. "Non ero entusiasta dei capezzoli sulla tuta da pipistrello", ha detto la star George Clooney a Rolling Stone nel 2014, "Batman doveva essere un personaggio costantemente freddo".

Burton ha anche ammesso di essere stato confuso dal fatto che il "film per bambini" Batman & Robin includesse elementi così francamente sessuali: "Mi sono detto: 'Ok. Aspettate un attimo. Si lamentano di me, sono troppo strano, sono troppo dark, e poi mettono i capezzoli sul costume? Ma per favore!'".

A proposito di costumi, Clarkson ha tirato in ballo Batman & Robin durante una discussione ispirata ad Halloween sui vari costumi cinematografici della Thurman, dalla Sposa di Kill Bill: Volume 1 a Poison Ivy di Batman & Robin. La Thurman ha ricordato che la tuta elegante di Poison Ivy è stata "davvero difficile da indossare. Perché era tutta di gomma e sentivo una pressione costante di sopra. Era l'originale, il tipo di Spanx più scarso che si possa immaginare", ha scherzato la Thurman. "Ma era divertente e creativo!".