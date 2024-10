Batman: The Brave & Bold, i DC Studios vogliono un attore di mezza età per il Batman del DCU

Non abbiamo aggiornamenti su The Brave and the Bold da un po' di tempo, ma una nuova indiscrezione sostiene di aver rivelato l'età degli attori che DC Studios sta prendendo in considerazione per il ruolo di Bruce Wayne del DCU.

Superman è già in fase di post-produzione, ma dei piani per Batman e Wonder Woman del DCU non sappiamo ancora praticamente nulla. James Gunn non sembra avere molta fretta di trovare questi ruoli e si è invece concentrato su Supergirl: Woman of Tomorrow e Lanterns nelle ultime settimane.

Il regista di The Flash, Andy Muschietti, rimane legato alla regia di The Brave and the Bold, ma i suoi impegni con il prequel di IT della HBO, Welcome to Derry, sembrano aver reso il reboot meno prioritario.

C'è anche la piccola questione di The Batman 2 di Matt Reeves in arrivo dopo che The Penguin ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critici. Non c'è bisogno di dire che la pressione è alta per trovare il Bruce Wayne perfetto per il DCU.

Alla ricerca del prossimo Batman

Lo scooper MyTimeToShineH, che ultimamente si è dato da fare con le fughe di notizie sul DCU, ha rivelato oggi: "I DC Studios vogliono un uomo di mezza età per interpretare il Batman del DCU". La cosa non sorprende più di tanto, perché questo Batman sarà il padre di un bambino di 10 anni e qualcuno che ha protetto Gotham City per decenni.

Batman & Robin: George Clooney e Chris O'Donnell in una scena del film

Tutto questo suona un po' come Batman v Superman: Dawn of Justice. Quando Zack Snyder ha effettuando il casting per quel film, cercava un Bruce di mezza età, il che spiega perché nomi come Josh Brolin e Ben Affleck (che alla fine è stato scelto) erano in lizza. Ora, sembra che il DCU stia facendo lo stesso, pur avendo un Superman giovane interpretato dal trentunenne David Corenswet.

Vale la pena notare che alcuni fan hanno già espresso preoccupazione per l'età di molti personaggi di questo mondo condiviso, tra cui Hal Jordan (Kyle Chandler, 59 anni), Guy Gardner (Nathan Fillion, 53 anni) e Mister Terrific (Edi Gathegi, 45 anni). Sembra che il DCU sarà pieno di supereroi esperti e provenienti da un mondo con una storia prestabilita, di cui non potremo vedere molto.

Parlando all'inizio del 2023 dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, Gunn ha detto: "Questa è l'introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l'esistenza per i primi otto-dieci anni di vita. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito. È basato sulla storia di Grant Morrison, che è una delle mie preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme in questo momento".