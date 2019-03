Avengers: Endgame, cast da record: tutti gli attori presenti nel film!

Avengers: Endgame conterrà un cast da record, visti tutti gli attori presenti nel film. Per il gran finale della saga degli Avengers così come li abbiamo conosciuti, i Marvel Studios hanno sfoderato i fuochi artificiali mettendo insieme un supercast che comprende vecchie e nuove conoscenze dell'MCU.

Oltre ai Vendicatori sopravvissuti alla Decimazione e ai nuovi eroi che si aggiungono alla squadra, a fare ritorno in Avengers 4 saranno molto probabilmente anche gran parte dei defunti, se il cast comparso su IMDb può essere ritenuto affidabile Proprio su IMDB sarebbero assenti dalla scheda di Endgame alcune star come Benedict Cumberbatch, il cui Doctor Strange è stato polverizzato dallo schiocco di dita di Thanos, anche se l'attore è confermato in Doctor Strange 2 (prequel?) e Tom Hiddleston il cui Loki dovrebbe prendere la via del piccolo schermo con una serie prequel su Disney+. Di seguito trovate la lunghissima lista degli attori presenti in Avengers: Endgame.

Brie Larson - Carol Danvers / Captain Marvel

Bradley Cooper - Rocket (voce)

Scarlett Johansson - Natasha Romanoff / Vedova Nera

Chris Hemsworth - Thor

Karen Gillan - Nebula

Evangeline Lilly - Hope van Dyne / The Wasp

Chris Evans - Steve Rogers / Captain America

Josh Brolin - Thanos

Robert Downey Jr. - Tony Stark / Iron Man

Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Tom Holland - Peter Parker / Spider-Man

Paul Rudd - Scott Lang / Ant-Man

Michelle Pfeiffer - Janet Van Dyne

Sebastian Stan - Bucky Barnes / Soldato d'Inverno

Pom Klementieff -Mantis

Dave Bautista - Drax

Tilda Swinton - L'Antico

Jeremy Renner - Clint Barton / Hawkeye

Chadwick Boseman - T'Challa / Black Panther

Jon Favreau - Happy Hogan

Danai Gurira - Okoye

Gwyneth Paltrow - Pepper Potts

Mark Ruffalo - Bruce Banner / Hulk

Frank Grillo - Brock Rumlow / Crossbones

Katherine Langford

Winston Duke - M'Baku

Letitia Wright - Shuri

Kerry Condon - Friday (voce)

Don Cheadle - James Rhodes / War Machine

Ty Simpkins - Harley Keener

Sean Gunn - On-Set Rocket

Emma Fuhrmann

Hiroyuki Sanada

Benedict Wong - Wong

Avengers: Endgame non è solo uno dei film più attesi del 2019, ma rappresenta anche la fine di un'era all'interno del Marvel Cinematic Universe, quella denominata da fan e addetti ai lavori come fase 3, e non è un mistero che la Disney stia già guardando avanti, a un futuro in cui dovrebbero fare la loro comparsa gli Young Avengers o New Avengers, come in molti ipotizzano che possa intitolarsi un prossimo progetto corale già in preparazione. Prima di allora, però, resta da capire che fine farà l'attuale team di supereroi Marvel. Nel frattempo ecco la nostra analisi del nuovo trailer di Avengers: Endgame, nei cinema italiani a partire dal 24 aprile.

