I 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025, da Superman a I Fantastici 4: Gli inizi

Questa sarà l'estate di Superman o de I Fantastici 4? Chi vincerà la sfida al botteghino tra il ritorno del supereroe per antonomasia, protagonista di un reboot fortemente voluto dal regista James Gunn, e l'ingresso della Prima Famiglia nel Marvel Cinematic Universe dopo alcuni tentativi stroncati dalla critica e ignorati dal pubblico? Come ha chiarito Kevin Feige, Marvel si è impegnata a ridurre drasticamente il numero di produzioni per concentrarsi sulla qualità. A I Fantastici 4 - Gli Inizi spetterà il compito di risollevare le sorti dell'MCU dopo una sfilza di flop interrotta solo dal campione d'incassi Deadpool & Wolverine. Analogo compito spetterà a Superman nei confronti del DCU, con in più la difficoltà di far apprezzare il Clark Kent di David Corenswet ai nostalgici di Henry Cavill.

Ralph Fiennes in 28 anni dopo

Decisamente più tradizionale, ma non meno appetibile è il film sportivo che vede Brad Pitt sfrecciare a bordo dei bolidi di Formula 1 in una storia di caduta e redenzione in arrivo in sala il 25 giugno. Le prime reazioni a F1 hanno parlato di blockbuster vecchia scuola di grande qualità. Non ci stupiamo vista la presenza dietro l'obiettivo del regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski e di veri piloti, viste le riprese effettuate nei veri circuiti durante i Gran Premi.

Occhi puntati anche su Dragon Trainer, che promette un reboot inquadratura per inquadratura del film animato che ha lanciato il popolare franchise DreamWorks, ma l'estate in arrivo segnerà anche il ritorno in grande di Pixar con Elio, titolo di cui non si sa molto, ma che avrebbe subito varie modifiche e riscritture, facendo lievitare il budget a 300 milioni di dollari.

Un'estate all'insegna dell'orrore... e dei remake

Julia Garner allucinata in Weapons

Hollywood stanca di sequel e remake? A giudicare dall'attesa per il nuovo I Roses, con i britannici Benedict Cumberbatch e Olivia Colman al posto di Michael Douglas e Kathleen Turner, o dello scoppiettante Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, che segna la reunion tra Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan a ventidue anni di distanza dall'originale, non sembrerebbe. E così, dopo aver messo la parola fine alla trilogia di Jurassic World, costola di Jurassic Park, con l'uscita di scena di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, arriva Scarlett Johansson a rivitalizzare nuovamente il franchise sui dinosauri con Jurassic World - La Rinascita. Scarso lo spazio riservato a progetti originali come il nuovo lavoro di Alex Garland, Warfare - Tempo di guerra, in uscita il 21 agosto, che torna a raccontare il conflitto stavolta attraverso gli occhi di un vero marine coinvolto nell'invasione dell'Iraq.

Brad Pitt e il giovane collega Damson Idris

Ma a giudicare dalla lista dei film al cinema più attesi dell'estate 2025, è l'horror a farla da padrone. Alzi la mano chi non sta nella pelle l'idea di ritrovare sul grande schermo gli zombie ipercinetici di Danny Boyle e Alex Garland in 28 Anni Dopo. L'appuntamento è per il 18 giugno con il capitolo horror che chiude idealmente una trilogia iniziata ventitre anni fa e rilanciarne una seconda. In Italia se ne parla ancora poco, ma la sorpresa dell'estate potrebbe arrivare da Weapons di Zach Cregger, horror nerissimo e misterioso che si apre con la scomparsa di un gruppo di bambini, tutti usciti dalle loro case nello stesso momento nel cuore della notte. E se il ritorno di So cosa hai fatto costringerà vecchi e nuove glorie a fare nuovamente i conti con un nemico di cui sembra impossibile liberarsi, The Conjuring - Il rito finale, in uscita il 4 settembre, darà degna conclusione alla caccia ai demoni dei coniugi Warren ponendo fine a un'estate da brividi.

La classifica dei migliori film al cinema nell'estate 2025

15 - I Roses

Benedict Cumberbatch e Olivia Colman nel remake de La guerra dei Roses

Come rileggere un cult? Ci prova coraggiosamente, o incoscientemente, Jay Roach che rimette mano alla guerra matrimoniale tra Michael Douglas e Kathleen Turner magistralmente narrata da Danny DeVito nel 1989 con La guerra dei Roses. In uscita il 27 agosto, I Roses sembrerebbe voler adottare un approccio decisamente diverso rispetto ai toni grotteschi dell'originale, visto il cambio di nome dei protagonisti e la svolta per cui a concentrarsi sulla propria carriera, stavolta, è la donna, Ivy, come mostra il primo esplosivo trailer. Questa scelta sembra voler rimodernare il concept alla base del film di culto rendendolo più appetibile per un pubblico contemporaneo grazie alla presenza dei talentuosi interpreti britannici Benedict Cumberbatch e Olivia Colman.

14 - Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo

L'urlo allo specchio di Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

L'occasione era ghiotta per la reunion tra Lindsay Lohan, oggi mamma e moglie devota dopo decenni di eccessi, e la splendida 66enne Jamie Lee Curtis. Ventidue anni dopo Quel pazzo venerdì, a partire dal 6 agosto le due dive, nei panni di madre e figlia, torneranno a scambiarsi i corpi in una nuova folle avventura comica diretta da Nisha Ganatra. Pioggia di gag ed quivoci per la pellicola interpretata anche dall'affascinante Mark Harmon e dalla star di Dawson's Creek e One Tree Hill, Chad Michael Murry in un gioco di specchi tra realtà e finzione visto che, anche nel film, il personaggio della Lohan avrà una figlia e perfino una figliastra.

13 - I Puffi - Il film

Nonostante la presenza di Rihanna a dar voce a Puffetta, la nuova avventura live action dedicata ai personaggi blu di Peyo finora non ha riscosso l'attenzione sperata. Fagocitata da uscite più appetibili e da marketing più prepotenti, la pellicola diretta da Chris Miller con un misto di CGI e animazione 2D risulta forse troppo "tradizionale" agli occhi del pubblico più giovane, ma i conti li faremo al momento dell'uscita de I Puffi - Il film, prevista per il 27 agosto. La storia, incentrata su un Puffo senza nome che cerca di scoprire la sua identità unica, aiutato da Puffetta e dal resto del villaggio, vedrà l'ingresso del villain Razamella, fratello di Gargamella ancora più perfido.

12 - The Conjuring - Il rito finale

Vera Farmiga e Patrick Wilson nei panni dei coniugi ed e Lorraine Warren

Come tutte le cose belle, anche il franchise di The Conjuring è arrivato alla fine. La caccia al maligno, condita di esorcismi vari, dei coniugi Ed e Lorraine Warren sembra ormai prossima all'epilogo come ha confermato Vera Farmiga, co-protagonista insieme a Patrick Wilson. The Conjuring - Il rito finale, al cinema dal 4 settembre con Warner Bros., vedrà gli Warren richiamati dal loro ritiro per indagare sulla famiglia Smurl e sulla possessione demoniaca della loro dimora, un caso paranormale ben documentato avvenuto tra gli anni '70 e '80. Spazio, quindi, a terrificanti apparizioni, possessioni ed eventi inspiegabili.

11 - So cosa hai fatto

Lo sguardo perplesso di Jennnifer Love-Hewitt in So cosa sai fatto

Dato il binomio solidissimo tra orrore ed estate, è fissata al 16 luglio l'uscita di So cosa hai fatto, seguito del longevo franchise inaugurato nel 1997 dal film con Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr. Dopo tre film e una serie tv, ma senza la firma del vate Kevin Williams, il reboot riporta Hewitt e Prinze sul luogo del delitto. E visto che la storia si ripete, dopo che cinque amici hanno inavvertitamente investito e ucciso un pedone, nascondendo le tracce dell'incidente, e che un anno dopo vengono minacciati da un misterioso stalker che prova a farli fuori uno ad uno per vendicarsi, i superstiti chiederanno aiuto proprio ai sopravvissuti dell'infausto massacro di Southport del 1997.

10 - Weapons

Josh Brolin alza la voce in Weapons

Sulla carta, il nuovo horror del regista di Barbarians Zach Cregger è uno dei titoli più intriganti dell'anno. Vuoi per la trama agghiacciante, vuoi per la presenza delle star Josh Brolin e Julia Garner nel cast, vuoi per il potenziale legame con Barbarians, Weapons sta già facendo ampiamente parlare di sé negli USA. Ambientato nella cittadina di Maybrook, dove 17 bambini lasciano la propria casa simultaneamente alle 2:17 del mattino... e non vi fanno più ritorno, il film indaga sull'inspiegabile scomparsa, che ha scosso la comunità. In Italia Weapons uscirà il 6 agosto con Warner Bros.

9 - Ballerina

Ana De Armas in azione in Ballerina

La saga di John Wick si espande con un capitolo al femminile che non segna alcuna flessione in termini di violenza e omicidi, come conferma la nostra recensione di Ballerina. Nei cinema dal 12 giugno, la pellicola mostra una scatenata Ana De Armas nei panni di Eve, giovanissima ballerina accolta dalla Ruska Roma e addestrata a diventare una killer. La giovane metterà a frutto le sue abilità per vendicarsi di coloro che le hanno distrutto l'esistenza uccidendo la sua famiglia. A rafforzare il legame tra lo spinoff e il franchise principale, si segnala la presenza del John Wick di Keanu Reeves che, a detta di Ana De Armas, ha reso molto più complicata la sequenza che lo vede coinvolto.

8 - Elio

Una scena del film Pixar Elio

Fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e un'ossessione per gli alieni, quando il piccolo Elio viene teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, è pronto per un'impresa epica. Identificato per errore come leader della Terra, Elio dovrà stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire in qualche modo chi è, e dove è veramente destinato a stare. Diretto da Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina, il nuovo gioiellino Pixar torna a riflettere su alienazione e infanzia solitaria, ma anche sul potere della fantasia come via di fuga dalla depressione e dall'isolamento. Al cinema dal 18 giugno.

7 - Bring Her Back - Torna da me

Un intenso primo piano di Jonah Wren Phillips in Bring Her Back

Che cosa aspettarsi da Bring Her Back - Torna da me, opera seconda dei fratelli australiani Danny e Michael Philippou, dopo l'exploit di Talk to Me? Titolo caldissimo, già sulla bocca degli appassionati di horror da mesi, la pellicola in arrivo il 30 luglio racconta la raccapricciante scoperta di due fratelli adolescenti, il cui patrigno è perito in un orribile incidente nella doccia, i quali si imbattono in un rituale satanico che ha lo scopo di riportare in vita i defunti. Atmosfere terrificanti e sequenze tanto raccapriccianti da inorridire gli stessi registi. Per i fan del genere l'orrore è servito. Si segnala nel cast la presenza dell'attrice inglese Sally Hawkins in un ruolo fuori dagli schemi.

6 - Jurassic World - La rinascita

Scarlett Johansson e Jonathan Bailey si nascondono nella vegetazione

Scarlett Johnasson ha confessato che sognava da anni di combattere i dinosauri in un capitolo della saga creata da Steven Spielberg. Eccola accontentata. In Jurassic World - La rinascita, nei cinema italiani dal 3 luglio, la star dell'MCU veste i panni di Zora Bennett, esperta di operazioni segrete assunta per guidare una squadra che deve estrarre il DNA da tre delle più grandi specie di dinosauri esistenti. A darle manforte il premio Oscar Mahershala Ali e la star di Wicked Jonathan Bailey. Il film diretto da Gareth Edward si svolge cinque anni dopo dopo gli eventi di Jurassic World - Il dominio, dove abbiamo compreso che l'ambiente terrestre non è ospitale per i poveri dinosauri, isolati nelle poche aree con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici all'umanità, ma che (scommettiamo) creerà un sacco di guai ai bestioni.

5 - 28 anni dopo

Aaron Taylor-Johnson e il figlio in esplorazione in 28 anni dopo

Scatta il conto alla rovescia in vista del 18 giugno, giorno in cui 28 anni dopo arriverà finalmente nel cinema. Cast nuovo di zecca, capitanato da Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e Ralph Fiennes, per scoprire che fine ha fatto l'umanità dopo l'epidemia zombie che ha infettato l'Inghilterra. Il film di Danny Boyle ci mostra che i superstiti si sono ritirati su un'isola unita alla terra ferma da un unica via controllata costantemente finché Johnson e il figlioletto non decidono di farsi un giro nel mondo popolato da walker più veloci e letali che mai. Segreti e orrori a gogo per un titolo che si preannuncia caldissimo.

4 - Dragon Trainer

Una scena di Dragon Trainer

Le avventure dell'incerto vichingo Hiccup (Mason Thames) e del suo amico Sdentato tornano a scaldare il cuore nel fedelissimo remake live-action di Dean DeBlois. L'action fantasy conserva l'appeal dell'originale animato, assicurandosi la presenza di gerard Butler, già voce dell'originale, ma sfida con coraggio la tradizione proponendo nel ruolo della biondissima Astrid l'attrice nera Nico Parker. Il pubblico sarà il giudice supremo della pellicola in uscita il 13 giugno.

3 - F1

Brad Pitt nell'abitacolo di un bolide di Formula 1

In arrivo il 25 giugno, il solido e spettacolare dramma sportivo F1 vedrà Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula Uno in pensione, che decide di tornare in pista e deve venire a patti col giovane e ribelle compagno di team (Damson Idris). A guidare la squadra un altro talento, la star spagnola Javier Bardem. Girato durante veri Gran Premi e realizzato in collaborazione con la FIA, il film include anche veri team e piloti di Formula Uno ed è prodotto dal campione Lewis Hamilton. In attesa dell'uscita, ecco cosa ne pensano i piloti dopo la visione del film in anteprima a Monte Carlo.

2 - I Fantastici 4 - Gli inizi

Una scena corale de I Fantastici 4: Gli Inizi

Un universo retro-futuristico che occhieggia alla New York anni '60 farà da sfondo all'ingresso della Prima Famiglia Marvel nell'MCU. Il momento atteso a lungo dai fan sta per arrivare, resta da capire se le star pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach saranno all'altezza della missione "spaziale" il cui lancio è previsto nei cinema italiani il 23 luglio. Tra le anticipazioni si parla già di un figlio in arrivo per Mr. Fantastic e la Donna Invisibile che potrebbe rivestire un ruolo chiave per il futuro dell'MCU, ma la conferma l'avremo solo dopo la visione.

1 - Superman

Superman crollato nella neve ferito

Il 9 luglio l'Uomo d'Acciaio di David Corenswet atterrerà sul Pianeta Terra per rilanciare la saga di Superman grazie all'impegno totalizzante di James Gunn. Dettagli vaghi riguardo alla trama del film, che racconterà i tentativi del supereroe di conciliare la sua identità terrena e quella aliena mentre si troverà ad affrontare vecchi e nuovi nemici. Uno per tutti, il villain calvo Lex Luthor che ha ora il volto di Nicholas Hoult, ma a dargli manforte troveremo la Lois Lane di Rachel Brosnahan e il cane Krypo, modellato sul vero cagnolino di James Gunn, Ozu, che prossimamente avrà anche una serie tv animata a lui dedicata.