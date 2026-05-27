Supergirl e Superman insieme per la prima volta in una foto dal set

Il regista James Gunn ha pubblicato online uno scatto realizzato durante le riprese di Superman che ritrae insieme Milly Alcock e David Corenswet.

James Gunn ha condiviso sui social una foto che ritrae insieme i due cugini Superman e Supergirl sul set del primo film delle avventure di Clark Kent, il cui successo ha portato al via libera alla produzione di Man of Tomorrow.

Il regista ha colto inoltre l'occasione per ricordare che il film con star Milly Alcock nella parte della supereroina sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

La prima foto dei 'super cugini'

Il post pubblicato da James Gunn permette di vedere David Corenswet mentre era alle prese con il ruolo di Superman. L'attore, come rivela il trucco sul volto, sembra fosse impegnato in una scena d'azione. Milly Alcock, invece, appare sorridente e indossa una semplice felpa blu, non il suo costume da supereroina.

Il filmmaker ha scritto: "La prima foto in assoluto dei cugini insieme sul set di Superman. Supergirl arriva nei cinema tra un mese".

Chi ha realizzato Supergirl

Alla regia del film con protagonista Supergirl, che tornerà in azione in Man Of Tomorrow, è stato impegnato Craig Gillespie, basandosi su una sceneggiatura di Ana Nogueira.

La sinossi ufficiale diffusa dallo studio anticipa: "Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, è costretta a stringere un'improbabile alleanza intraprendendo un'epica avventura interstellare all'insegna della vendetta e della giustizia".

Tra i protagonisti ci sono sono NCHE Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham e Jason Momoa.

Il film è prodotto dai responsabili dei DC Studios Peter Safran e James Gunn, basato sui personaggi DC, con Supergirl ispirata ai personaggi creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo e Lars P. Winther sono i produttori esecutivi. Dietro la macchina da presa, Gillespie è affiancato dal direttore della fotografia Rob Hardy, dallo scenografo Neil Lamont, dalla montatrice Tatiana S. Riegel, dalla costumista Anna B. Sheppard, dal supervisore agli effetti visivi Geoffrey Baumann e dal compositore Tom Holkenborg.