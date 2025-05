Elio: il nuovo film Pixar tra riscritture, cambio di regista e un budget di 300 milioni di dollari

Tanti problemi per Elio in fase di lavorazione e radicali cambiamenti narrativi in vista per la pellicola Pixar arrivata a sfiorare i 300 milioni di budget.

Gli ultimi anni non sono stati facili per la Pixar. Tra flop, uscite in streaming, scandali interni e cambi di programma repentini, lo studio che ha creato capolavori come Wall-E, Up e Inside Out ha dovuo faticare per rimettersi in carreggiata. L'attenzione è ora concentrata su Elio, nuova avventura animata, in uscita nei cinema il 18 giugno.

Inizialmente previsto per marzo 2024, Elio è stato posticipato di oltre un anno per permettere ai creativi di apportare sostanziali cambiamenti che si configura come vere e proprie riscritture. Il tutto accompagnato da un cambio di regista. Inizialmente avrebbe dovuto essere diretto da Adrian Molina, che nel 2024 è stato sostituito a causa di un "conflitto di impegni" a cui nessuno crede, come specifica World of Reel. Nonostante il suo abbandono, Molina rimane accreditato come co-regista. Il film è ora diretto da Domee Shi e Madeline Sharafian.

La storia è incentrata su un ragazzino di nome Elio (doppiato da Yonas Kibreab) che viene accidentalmente trasportato nello spazio e scambiato per l'ambasciatore della Terra. Il cast vocale originale comprende Jameela Jamil, Brad Garrett e Zoe Saldaña.

Una scena di Elio

I problemi di Elio

La produzione del film d'animazione ha subito numerosi sconvolgimenti durante il suo lungo sviluppo, al punto che il budget è arrivato a sfiorare l'incredibile cifra di 300 milioni di dollari. Una parte significativa del team creativo è stata sostituita a metà produzione, il che spiega il drastico cambiamento di tono e stile tra il primo trailer e i successivi. Mentre la maggior parte dei character design è rimasta invariata, l'ultimo trailer, pubblicato il mese scorso, ha rivelato che alcuni eroi e cattivi si sono scambiati completamente i ruoli.

Elio: una scena del film d'animazione

Oltre al cambio di regista, il film ha subito ampie revisioni sia nella narrazione che nello sviluppo dei personaggi. Il trailer ha anche confermato che Zoe Saldaña avrebbe prestato la voce alla zia di Elio, Olga Solis, in sostituzione di America Ferrera, che era stata originariamente scelta per il ruolo della madre, ma che ha abbandonato il progetto a causa di problemi di schedule (anche lei).

Mentre i primi trailer avevano toni più cupi, i nuovi promo hanno evidenziato un tono più leggero e allegro grazie al tocco di Domee Shi, che ha avuto il compito di infondere momenti di comicità nella pellicola. L'attenzione dei fan è dunque rivolta all'attesa uscita per capire quale direzione intraprenderà la compagnia.