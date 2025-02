Dragon Trainer: stesso script e stesse inquadrature dell'originale per il reboot live action

Il remake di Dean DeBlois sarà per certi versi identico al film d'animazione originale.

Dragon Trainer sta per tornare in una veste completamente nuova con il remake live action diretto sempre da Dean DeBlois, regista anche del franchise animato targato DreamWorks.

Come si può notare dal materiale del film pubblicato sinora, in realtà il nuovo Dragon Trainer somiglierà moltissimo al vecchio al primo film, identico nella sceneggiatura e non solo.

Il live action di Dragon Trainer identico al film animato

Sin dalla regia, con il ritorno di Dean DeBlois, il live action attinge a piene mani al franchise animato. Persino Gerard Butler tornerà per interpretare Stoick l'Immenso.

Una scena del remake live action di Dragon Trainer

Ma persino i dialoghi sono identici al film d'animazione, tanto che si parla già di 'copia e incolla' di DreamWorks. In una recente intervista, Dean DeBlois ha confermato i sospetti dei fan: la sceneggiatura è cambiata pochissimo, così come le inquadrature delle scene. L'obiettivo era proprio quello di realizzare una versione identica al film animato ma in live action.

Le critiche a Dean DeBlois e al remake di Dragon Trainer

Sui social le polemiche sono già divampate, così come le discussioni tra chi ritiene che un'operazione del genere non abbia alcun senso e sia stata realizzata soltanto per fare cassa e chi invece sostiene che l'idea sia ottima.

Dragon Trainer uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 13 giugno.

Mason Thames in una scena di Dragon Trainer

Nel cast del film live action ci sono Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost e Julian Dennison. La saga di Dragon Trainer è stata inaugurata nel 2010, con l'uscita dell'omonimo film d'animazione, seguito dai sequel Dragon Trainer 2 e Dragon Trainer - Il mondo nascosto.