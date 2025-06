F1, prime reazioni: il film sportivo con Brad Pitt è un "blockbuster vecchia scuola dannatamente buono"

Brad Pitt risulterà convincente all'interno di un abitacolo di Formula Uno? A quanto pare secondo le prime reazioni a F1, pellicola ad alto numero di ottani che approderà nei cinema italiani con Warner Bros. a partire dal 25 giugno.

Diretto da Joseph Koskinski, il film vede Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes, il fenomeno più promettente della Formula Uno degli anni '90 fino a quando un drammatico incidente ha segnato la fine della sua carriera. Trent'anni dopo, Hayes è un pilota nomade a pagamento quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di un team di F1 sull'orlo del collasso. Cervantes convince Hayes a tornare in pista per un ultimo tentativo di gloria, ma il pilota entra in conflitto col compagno di squadra Joshua Pearce (Damson Idris), una recluta promettente intenzionata a diventare un campione.

Brad Pitt e Damson Idris insieme a veri piloti

Le reazioni della critica

Jazz Tangcay, caporedattrice di Variety, ha sottolineato la qualità "impeccabile" di F1, specialmente del suono, colonna sonora e fotografia.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Anche Clayton Davis, caporedattore di Variety, ha elogiato molto il direttore della fotografia Claudio Miranda, che ha ottenuto una nomination ai BAFTA per il suo lavoro nel precedente film di Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Maude Garrett, collaboratrice di Nerdist e Breakroom, ha definito il film "davvero bello" e ha ipotizzato che le sarebbe piaciuto ancora di più se fosse stata una fan delle corse di F1.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Qualche mese fa, nel corso di una conferenza stampa virtuale, il regista Joseph Kosinski ha spiegato di essere diventato un appassionato di corse di Formula 1 dopo aver scoperto la serie Netflix Drive to Survive nel corso dell'emergenza sanitaria.

"Mi è piaciuto molto il modo in cui la prima stagione della serie si è concentrata sulle ultime posizioni, le sfavorite, piuttosto che su Ferrari, Mercedes, Red Bull, le squadre che guidano la classifica", ha spiegato. "Ho pensato che ci fosse una storia interessante da raccontare su una squadra sfavorita che cerca - non di vincere il campionato - ma solo di vincere una gara contro questi titani dello sport".

Kosinski e i suoi attori hanno bazzicato il circuito di F1 per un anno per filmare le gare vere. "Avevamo questi slot di 10 o 15 minuti in cui dovevamo avere Brad e Damson pronti in macchina, con le gomme calde e pronti per la partenza, e non appena finite le prove, scendevano in pista. Avevamo 24 o 30 telecamere pronte, in funzione, e dovevo girare queste scene con estrema rapidità. Ma il pubblico che vedete era davvero lì sugli spalti. Non credo che il pubblico si fosse reso conto che Brad Pitt fosse nel bolide che stavano osservando".