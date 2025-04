I Roses, Olivia Colman e Benedict Cumberbatch sono esplosivi nel primo trailer del film

Searchlight Pictures ha rilasciato il primo trailer de I Roses, la nuova dark comedy diretta da Jay Roach con protagonisti Olivia Colman e Benedict Cumberbatch. Il film, in arrivo nelle sale italiane il 27 agosto, rilegge con tono satirico e contemporaneo il classico del 1989 La guerra dei Roses. E i protagonisti sembrano funzionare come una macchina ben oliata, perfetti per dare corpo all'escalation della coppia Ivy e Theo Rose.

I Roses: Olivia Colman e Benedict Cumberbatch in una commedia nera sull'amore che implode

La storia segue Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch), coppia all'apparenza perfetta: lui brillante professionista, lei donna in ascesa, una famiglia da catalogo.

Ma dietro la patina di perfezione, si cela una tensione crescente. Quando la carriera di lui crolla e quella di lei decolla, si scatena una battaglia fatta di risentimenti, vendette e rivalità domestiche. Il risultato è una satira feroce sull'amore tossico e sulla competizione coniugale.

Il film, scritto da Tony McNamara (già autore di Povere Creature! e La Favorita), sembra essere un equilibrio tra umorismo nero, critica sociale e recitazione d'altissimo livello. Olivia Colman, premio Oscar per La favorita, e Benedict Cumberbatch, nominato all'Oscar per Il potere del cane, si cimentano nei ruoli che furono di Kathleen Turner e Michael Douglas nel cult di Denny DeVito del 1989 e fondono comicità brillante e profondità emotiva.

Il cast de I Roses

A fare da contorno ai due protagonisti c'è un cast da urlo: Andy Samberg, Allison Janney, Ncuti Gatwa, Kate McKinnon, Sunita Mani, Zoë Chao, Jamie Demetriou e Belinda Bromilow.

Jay Roach, regista di cult come Austin Powers e Ti presento i miei, torna alla commedia dopo l'impegno più drammatico di Bombshell - La voce dello scandalo, e lo fa con uno sguardo tagliente e satirico sulle relazioni moderne.

L'uscita nelle sale italiane de I Roses è fissata per il 27 agosto 2025. Riuscirà Roach a replicare il successo del film originale con questa nuova interpretazione? Gli ingredienti sembrano esserci tutti.