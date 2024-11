The Conjuring: Vera Farmiga annuncia la fine delle riprese di Last Rites, ultimo capitolo della saga

Il film The Conjuring: Last Rites sarà l'ultimo della saga horror e l'attrice Vera Farmiga ha annunciato la fine delle riprese.

Le riprese dell'ultimo film della saga di The Conjuring, intitolato Last Rites, si sono ufficialmente concluse.

A rivelarlo è stata la protagonista Vera Farmiga con un post su Instagram in cui celebra la fine della sua esperienza nell'universo horror prodotto da Blumhouse.

L'addio a The Conjuring di Vera Farmiga

L'interprete di Lorraine Warren ha pubblicato una foto che la ritrae accanto a Patrick Wilson, che ha avuto il ruolo di Ed.

Nel post Vera Farmiga ha svelato le sue emozioni nel terminare il proprio impegno sul set di L'Evocazione - The Conjuring.

L'attrice ha scritto: "Circa 5000 anni fa, io e questo tizio abbiamo firmato un contratto con Warner Bros e abbiamo detto 'Lo voglio' nell'incarnare Ed e Lorraine Warren. Oggi, lui conclude le riprese. Ho altre 12 ore di risate e follia con lui e poi, improvvisamente, se ne andrà dal set, si toglierà di dosso gli abiti da demonologo, si raderà le sue basette, farà splendere quel sorriso abbagliante e dirà addio al nostro finto matrimonio".

L'attrice ha sottolineato che è stata una partnership davvero perfetta quella con Patrick Wilson e ha quindi brindato a 12 anni della saga.

Da The Conjuring a The Nun 2: 10 anni di maternità horror

L'ultimo film della saga

The Conjuring: Last Rites sarà il quarto, e ultimo, capitolo della saga horror che ha debuttato nel 2013 nelle sale cinematografiche. Alla regia del nuovo film ci sarà Michael Chaves, che aveva già diretto The Conjuring: The Devil Made Me Do It e The Nun II, arrivato nei cinema nel 2023.

Il nuovo capitolo della saga arriverà nelle sale americane il 5 settembre 2025. Nel cast ci sono anche Taissa Farmiga, Ben Hardy e Mia Tomlinson.

Per ora non è stato svelato quale caso sovrannaturale sarà al centro delle nuove indagini dei coniugi Warren e bisognerà attendere per avere qualche conferma ufficiale da parte dei produttori.