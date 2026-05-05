Superman, la sorpresa dal set di Man of Tomorrow: svelato il ritorno di un personaggio amatissimo

James Gunn, immerso nella lavorazione di Man of Tomorrow, si è ritagliato il tempo per tornare ad alimentare l'hype dei fan pubblicando una nuova foto dal set del sequel di Superman_ che sembra anticipare un gradito ritorno.

La pellicola attualmente in fase di ripresa uscirà nei cinema nel 2027, ma prima, il 25 giugno 2026 per l'esattezza, il principale franchise DC sarà ampliato dall'uscita di Supergirl, pellicola standalone al femminile dedicata al personaggio di Milly Alcock che ha fatto la sua comparsa nel finale di Superman.

David Corenswet nei panni di Superman ferito nella neve

Cosa rivela la foto dal set di Man of Tomorrow

La foto in questione ritrae una targa nera con su scritto, in caratteri bianchi, Mr. Handsome's Fan club, accompagnata da una riproduzione della creatura mostruosa di cui abbiamo fatto la conoscenza in veste di schiavo di Lex Luthor nel suo Universo Tascabile. Il personaggio ha subito incuriosito i fan e in molti hanno ipotizzato che potesse essere un Marziano Bianco. Invece, è una creatura interamente umana generata da un dodicenne Lex Luthor in una capsula di Petri nel tentativo di creare vita umana.

In precedenza, James Gunn aveva spiegato a Comicbookmovie.com: "Lex ha creato Mr. Handsome in una capsula di Petri quando aveva 12 anni: stava cercando di creare un essere umano. Non è venuto molto bene, ma potrebbe essere l'unico al mondo per cui Lex provi un vero affetto, come dimostra la foto sulla sua scrivania."

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Il regista e Co-Ceo dei DC Studios ha poi anticipato che avremmo scoperto cosa ne è stato di Mr. Handsome dopo il collasso dell'Universo Tascabile di Lex Luthor, e questa immagine dal dietro le quinte sembra proprio anticipare il suo ritorno.

Che cosa sappiamo del sequel di Superman

In Man of Tomorrow, Superman sarà costretto ad allearsi con Lex Luthor per combattere Brainiac, una minaccia non solo per Metropolis ma per il mondo intero.

Scritto e diretto da James Gunn, il sequel vedrà il ritorno di David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman e di Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor. Con loro, Lars Eidinger interpreterà il villain Brainiac, Rachel Brosnahan tornerà nei panni di Lois Lane, Skyler Gisondo in quelli di Jimmy Olsen, Sara Sampaio in quelli di Eve Teschmacher, Frank Grillo sarà ancora Rick Flag Sr., Aaron Pierre si calerà nel ruolo di John Stewart e Nathan Fillion in quello di Guy Gardner, mentre Edi Gathegi sarà Mister Terrific. Adria Arjona e Andre Royo si sono recentemente uniti al cast, anche se non sappiamo ancora con certezza se la prima interpreterà Maxima o Wonder Woman.

L'uscita di Man of Tomorrow è prevista per il 9 luglio 2027.