Weapons è ambientato nello stesso universo di Barbarian? Gli indizi nel marketing virale

L'atteso Weapons, nuovo horror di Zach Cregger, potrebbe essere collegato al suo hit del 2022, Barbarian. A lasciarlo intendere sarebbe il marketing virale del film, che alimenta l'hype in attesa dell'uscita della pellicola interpretata dalle star Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich e Benedict Wong.

Warner Bros. Pictures ha lanciato la campagna virale per Weapons attraverso un sito web chiamato Maybrook News, in cui si documentano gli strani avvenimenti accaduti nella città di Maybrook, dove è ambientato Weapons.

L'immagine ufficiale diffusa su X tramite DiscussingFilm mostra semplicemente una sveglia che mostra come ora le 2:17.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Che cosa accade in Weapons?

L'articolo principale sul sito web anticipa la trama dell'horror di Zach Cregger, ambientato in una città dove 17 bambini lasciano la propria casa simultaneamente alle 2:17 del mattino... e non vi fanno più ritorno. Il finto notiziario spiega: "Un agghiacciante mistero ha attanagliato la cittadina di Maybrook dopo che 17 bambini hanno lasciato volontariamente le loro case mercoledì mattina. Le autorità sono sconcertate dall'inspiegabile scomparsa, che ha scosso la comunità."

L'articolo prosegue spiegando che "le riprese della telecamera di sorveglianza della porta d'ingresso hanno mostrato i bambini uscire di casa alle 2:17 di mercoledì mattina senza alcun segno di violenza. Da allora, sono emerse poche informazioni e il caso continua a sconcertare gli investigatori. In risposta, si è tenuta una riunione scolastica dove è emerso chiaramente il crescente disagio tra i genitori. Mentre la città fatica a capire cosa sia accaduto, le autorità continuano a sollecitare la popolazione a fornire qualsiasi indizio, mentre Maybrook è in attesa di risposte".

Il legame con Barbarian

Il sito MaybrookMissing.com rimanda poi a un'altra falsa notizia, la quale sembra suggerire che Weapons sia ambientato nello stesso universo del precedente film horror di Cregger, Barbarian.

L'articolo in questione è intitolato Underground Prison Discovered in Rental Home e fa riferimento agli eventi del film del 2022.

Nel pezzo fake si legge: "Un immobile in affitto nel quartiere Brightmoor di Detroit è diventato il centro di un'indagine agghiacciante dopo che una donna del posto è fuggita dall'abitazione in circostanze sconvolgenti e un attore è stato trovato morto nelle vicinanze. La polizia è stata allertata dopo che Tess Marshall, 28 anni, è stata trovata ferita e disorientata fuori dalla proprietà di Barberry Street. Quello che era iniziato come un semplice controllo medico si è rapidamente trasformato in una scena del crimine su larga scala. Gli investigatori hanno scoperto una rete di tunnel nascosti sotto l'abitazione, sollevando interrogativi sulla storia della proprietà e sul potenziale collegamento con sparizioni irrisolte risalenti a decenni fa."

I gustosi indizi non significano necessariamente che Weapons e Barbarian avranno un collegamento diretto tra loro, ma è probabile che i film saranno ambientati nello stesso universo.