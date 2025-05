Superman, James Gunn svela la reazione del suo cane alla vista di Krypto: "Ogni volta prova a suicidarsi"

Il marketing di Superman finora ha dato ampio spazio al super cane Krypto, rivelando che il personaggio canino è modellato direttamente sul cane di James Gunn, Ozu. Lo stesso regista ha svelato la curiosa reazione del cane ogni volta che vede la sua controparte cinematografica.

"Questo è il mio cane Ozu che abbaia allo schermo", spiega Gunn in un video pubblicato sui social media che mostra Ozu in preda a un accesso d'ira mentre guarda l'ormai familiare scena del trailer in cui Krypto cerca di giocare con un Superman ferito, per poi salvarlo riportandolo alla Fortezza della Solitudine.

"Krypto è stato in realtà modellato in 3D sul corpo di Ozu", prosegue il regista. "Abbiamo catturato Ozu in 3D e lo abbiamo trasformato in Krypto. Lo abbiamo reso bianco. E comunque, ogni volta che si vede apparire sullo schermo, cerca di suicidarsi."

Il migliore amico di James Gunn

In precedenza, il co-Ceo dei DC Studios aveva rivelato che Ozu era stato l'ispirazione per Krypto, narrando la storia dell'adozione del cagnolino (che presumibilmente prende il nome dal regista giapponese Yasujirō Ozu), e le difficili circostanze che lo hanno ispirato a includere Krypto nel film.

Superman e Krypto

"Krypto è stato ispirato dal nostro cane Ozu, che abbiamo adottato poco dopo che ho iniziato a scrivere Superman", ha svelato James Gunn a ottobre. "Ozu, che proveniva da una situazione di accumulo compulsivo in un cortile con altri 60 cani e non aveva mai conosciuto esseri umani, era a dir poco problematico."

"È entrato e ha distrutto la nostra casa, le nostre scarpe, i nostri mobili. Ha persino mangiato il mio portatile", ha spiegato Gunn. "Ci è voluto molto tempo prima che si lasciasse toccare. Ricordo di aver pensato, 'Caspita, quanto sarebbe difficile la vita se Ozu avesse i superpoteri?' - e così Krypto è entrato nella sceneggiatura e ha cambiato la forma della storia proprio come Ozu stava cambiando la mia vita."

L'uscita italiana di Superman è fissata per il 9 luglio.