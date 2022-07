Spielberg, Scorsese, Moretti, Garrone: ecco il ricco listino 01 Distribution per il 2022

Il nuovo listino di 01 Distribution promette di essere all'insegna della qualità, con una sequenza di titoli davvero attesi da tutti gli spettatori. Ci aspettano le nuove pellicole di Martin Scorsese, Steven Spielberg, Roman Polanski, oltre agli italianissimi Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Gianni Amelio, Matteo Garrone, Pupi Avati, Michele Placido e Manetti Bros. Volete saperne di più sulla nuova stagione cinematografica di 01 Distribution? Ecco i film in uscita nel 2022.

A tutta Italia 1: da Moretti a Garrone

Locandina di Dante

Ce n'è davvero per tutti i gusti per il cinema italiano nel 2022 grazie a 01 Distribution. Ritorna l'8 settembre Gianni Amelio con Il signore delle formiche, con Luigi Lo Cascio nei panni di Aldo Braibanti, uno scrittore italiano accusato e condannato - ingiustamente - per plagio nel 1968, ma l'imputazione serviva a coprire la vera accusa, quella di omosessualità. A fine ottobre Francesca Archibugi presenta Il colibrì con Pierfrancesco Favino, preceduto a fine settembre da Dante, l'ambizioso biopic diretto da Pupi Avati, con Alessandro Sperduti nei panni del sommo poeta e Sergio Castellitto in quelli di Giovanni Boccaccio. Atteso anche il ritorno di Matteo Garrone con Io capitano, tre anni dopo il suo Pinocchio: il lungometraggio racconta la storia di due giovani senegalesi, Seydou e Moussa, che partono da Dakar per affrontare un lungo e difficile viaggio per arrivare finalmente in Europa, attraverso le insidie del deserto, del mare e - soprattutto- dell'essere umano.

Locandina di Diabolik - Ginko all'attacco!

Il 17 novembre 2022 sarà l'ora di Diabolik 2 - Ginko all'attacco!, sequel del fortunatissimo action drama dei Manetti Bros, candidato a 11 David di Donatello nel 2021. La pellicola seguirà Diabolik (stavolta interpretato da Giacomo Gianniotti) e Eva Kant in una nuova avventura, e vedremo finalmente il volto di Altea, la nobile compagna dell'ispettore Ginko, interpretata da Monica Bellucci. Molto atteso è il ritorno di Nanni Moretti con Il sol dell'avvenire, a poca distanza dal suo Tre piani, che vede un cast importante formato da Mathieu Amalric, Margherita Buy, Silvio Orlando e tantissimi altri. Massimo riserbo, per ora, sulla trama. Tramite amicizia di Alessandro Siani invece racconterà le vicende di Lorenzo, interpretato dallo stesso comico, un ragazzo che ha un'agenzia molto particolare: offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per lo shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te. Anche il nuovo di Marco Bellocchio, La conversione, arriverà con 01 Distribution e porterà sullo schermo la storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo che a metà 1800 fu allontanato dalla sua famiglia di origine per essere cresciuto da cattolico sotto l'ala protettiva di Papa Pio IX.

Pupi Avati, un poeta fuori da coro, anche in tv

A tutta Italia 2: da Placido a Sibilia

L'ombra di Caravaggio: un primo piano di Riccardo Scamarcio

A ottobre arriverà in sala Quasi orfano di Umberto Carteni (Diverso da chi?) con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini nei panni di Valentino e Costanza, due professionisti del design che dovranno fare i conti con la famiglia pugliese originaria del ragazzo. Susanna Nicchiarelli torna con Chiara, il film che racconta la vita di Santa Chiara d'Assisi - interpretata da Margherita Mazzucco de L'amica geniale - e conclude un'ideale trilogia di biografie femminili dopo Nico, 1988 e Miss Marx. Il 3 novembre 2022 torna in sala Michele Placido con L'ombra di Caravaggio, che racconterà genio e sregolatezza del celebre artista. Il cast è di quelli importanti, comprendendo Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Vinicio Marchioni e molti altri.

Educazione fisica: una scena del film

Dopo il successo della saga di Smetto quando voglio, Sydney Sibilia torna alla regia con Mixed By Erry, ambientato nella Napoli degli anni '80, in cui si racconta l'attività illegale di doppiaggio di mixtape portata avanti da Enrico e i suoi fratelli Peppe e Angelo, che ne perderanno presto il controllo a livello internazionale! Anche Ivano De Matteo (Gli equilbiristi) ritorna con 01 Distribution grazie a Mia, con Edoardo Leo, che racconta la storia tragica di un padre e una figlia in cui entra violentemente una figura di un ragazzo che stravolgerà le loro vite. Dopo Mio fratello rincorre i dinosauri torna Stefano Cipani con Educazione fisica, che porterà un gruppo di genitori a essere convocati in una palestra dal preside della scuola per discutere di un brutto fatto avvenuto tra le mura scolastiche: nel cast Giovanna Mezzogiorno, Angela Finocchiaro, Sergio Rubini e Claudio Santamaria.

Spielberg, Scorsese e Polanski

Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nella prima foto

Il 15 dicembre 2022 ci sarà il grande ritorno di Steven Spielberg con 01 Distribution grazie a The Fabelmans, un film semi-autobiografico sulla sua giovinezza nell'Arizona post Seconda Guerra Mondiale: nel cast nomi di un certo peso, da Michelle Williams a Paul Dano, da Seth Rogen a David Lynch. A gennaio 2023 torna, finalmente. Martin Scorsese col suo atteso Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro: al centro della storia la cronaca degli omicidi avvenuti tra i membri di una tribù indiana in Oklahohma dopo che nel loro territorio è stato trovato del petrolio. Tra cospirazioni, omicidi e complotti, la situazione è rapidamente degenerata, obbligando il governo a prendere il controllo. Il caso ha segnato l'ascesa di J. Edgar Hoover, a capo delle indagini.

John Wick 3 - Parabellum: Keanu Reeves in una scena del film

A gennaio tornerà anche un altro maestro del cinema, Roman Polanski, col suo The Palace, arricchito da un cast importante, con Mickey Rourke, John Cleese e Fanny Ardant. Il film è ambientato in un grande hotel di lusso nel 1999, durante la vigilia di Capodanno: le vite degli ospiti e dei lavoratori dell'albergo si intrecceranno in modo irreversibile. Dal successo di The Father, torna anche il regista Florian Zeller con The Son, nuovo dramma che ha come protagonisti Hugh Jackman, Laura Dern, Anthony Hopkins e Vanessa Kirby: poco dopo il divorzio dei suoi genitori, il giovane Nicholas decide di andare a vivere con il padre Peter e la nuova compagna, già alle prese con un nuovo figlio appena nato. A marzo 2023, per concludere i titoli oltreoceano di 01 Distribution, spazio all'atteso John Wick 4, sempre interpretato da Keanu Reeves.

Ecco il listino 2022 di 01 Distribution: