I 10 migliori film del 2023 secondo i Cahiers du Cinéma

Diamo alla fine dell'anno ed è tempo di classifiche. Tra i primi ci sono sempre i Cahiers du Cinéma, la prestigiosa rivista specializzata francese che anche quest'anno ha stilato la classifica dei migliori dieci film dell'anno.

Anatomia di una caduta: una scena del film

Vista la tendenza iconoclasta della storica rivista, non solo nella top 10 del 2023 non trovano posto titoli iperpubblicizzati come Barbie o Oppenheimer, ma neppure l'acclamato Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese compare nella lista dei film votati dai redattori dei Cahier.

A guidare la classifica è, invece, Trenque Lauquen di Laura Citarella, presentato in anteprima ala Mostra del Cinema di Venezia del 2022. Il film, una coproduzione tedesco-argentina, è un mistery di quattro ore sulla ricerca di un botanico scomparso. Vale la pena notare che lo scorso anno Trenque Lauquen è arrivato al terzo posto nella lista dei 10 migliori film non distribuiti del 2022 di Film Comment.

The Fabelmans: una scena del film

Tra i titoli americani nella classifica dei Cahier spiccano al quarto posto il biopic di Steven Spielberg The Fabelmans e al decimo posto il nuovo film di Kelly Reichardt, Showing Up. Tra i titoli più noti a chi frequenta il circuito dei festival spicca la Palma d'oro di quest'anno Anatomia di una caduta di Justin Triet al terzo posto, mentre il malinconico Foglie al vento di Aki Kaurismaki è quinto. Anche l'ultimo lavoro di Catherine Breillat, Last Summer, entra nella top 10 al nono posto.

La classifica dei 10 migliori film del 2023 secondo i secondo i Cahiers du Cinéma