The Fabelmans: nel film di Steven Spielberg l'ultima interpretazione di una leggenda del cinema

Stasera in tv la prima visione in chiaro del film semi-autobiografico diretto dal regista di Jurassic Park e Schindler's List.

La storia semi-autobiografica di Steven Spielberg sbarca per la prima volta sulla tv in chiaro questa sera, alle ore 21.30 su Rai 1. The Fabelmans è il racconto della crescita del giovane Sammy e del suo amore per il cinema.

Nel film è incluso un cameo che ha appassionato milioni di fan nel mondo e che oggi rappresenta l'ultima apparizione sul grande schermo di una leggenda del cinema.

L'ultima performance di David Lynch al cinema

Al termine di The Fabelmans, il giovane e aspirante regista Sammy incontra a Hollywood uno dei suoi idoli, John Ford, leggenda della macchina da presa. Per interpretare un personaggio così importante, seppur relegato in pochi minuti, Spielberg optò per un altro regista leggendario.

Primo piano di David Lynch

David Lynch, autore di alcuni dei più grandi capolavori del cinema e della tv come Mulholland Drive e I segreti di Twin Peaks, venne scelto per una delle scene maggiormente ricordate del film.

Il motivo per cui David Lynch accettò l'offerta di Spielberg

"All'inizio non volevo farlo" disse Lynch sulla scelta di interpretare Ford nel film "e la ragione è che cerco di stare sempre lontano dalla recitazione, per dare la possibilità a tipi come Harrison Ford e George Clooney di avere una possibilità nella sua carriera".

The Fabelmans è stato candidato a sette premi Oscar come miglior film, miglior regista, miglior attrice a Michelle Williams, miglior attore non protagonista a Judd Hirsch, miglior sceneggiatura originale, miglior colonna sonora e miglior scenografia.

Primo piano di Michelle Williams in The Fabelmans

Il film include nel cast anche Paul Danoe Seth Rogen.