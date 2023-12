The Fabelmans, la richiesta di David Lynch a Spielberg per apparire nel film? Un pacchetto di Cheetos

David Lynch aveva avuto qualche esitazione a recitare in The Fabelmans di Steven Spielberg. Tuttavia, una volta assunto il ruolo di John Ford, ha mosso una semplice richiesta: un pacchetto di Cheetos.

"Beh, le Cheetos, numero uno, le adoro", ha rivelato Lynch alla rivista Empire riguardo la sua richiesta per apparire nel film liberamente basato sulla vita di Spielberg. "E ogni volta che posso, le prendo. Ma so che non sono esattamente un alimento sano. Quindi, quando esco di casa e ne ho la possibilità... Ma non le prendo spesso, onestamente".

Lynch ha continuato: "Se le prendo, ne voglio una busta grande. Perché una volta che inizi... devi averne un bel po' prima di poter rallentare e fermarti davvero. Altrimenti, con un pacchetto piccolo, saresti stato in giro per giorni a cercarne altre [...] Hanno un gusto incredibile".

Il regista di film come Dune, Velluto Blu e Mulholland Drive ha dichiarato di aver inizialmente esitato prima di accettare il ruolo del leggendario regista John Ford nel film di Spielberg.

"All'inizio non volevo farlo", ha proseguito Lynch. "E il motivo è che, quando si tratta di recitare, ho cercato di proposito di starne alla larga, dando una possibilità di carriera a personaggi come Harrison Ford e George Clooney".

Lynch ha scelto di recitare in The Fabelmans perché "gli piaceva molto la sequenza", che appare negli ultimi cinque minuti del film. Un giovane Spielberg incontra Ford, che gli dà consigli sul cinema.

"John Ford probabilmente aveva un mucchio di cose a cui poteva fare riferimento per dare una breve istruzione a quel giovane ragazzo. Ma ha scelto la linea dell'orizzonte", ha aggiunto Lynch. "Però è vero. Un orizzonte nel mezzo è noioso da morire".