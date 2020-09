Zack Snyder's Justice League: il riferimento a Batman v Superman nell'incipit

Zack Snyder's Justice League conterrà un importante riferimento all'arco narrativo di Batman in Batman v Superman in apertura.

Zack Snyder's Justice League omaggerà esplicitamente l'arco narrativo del Batman di Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice con una scena nell'incipit della nuova versione.

Batman v Superman: Dawn of Justice - Ben Affleck parla con il regista durante una pausa delle riprese

La scena in questione rivisiterà la battaglia tra Batman e Doomsday dal punto di vista dell'Uomo Pipistrello. La versione di Justice League ultimata da Joss Whedon è risultata assai diversa da quanto Zack Snyder aveva in mente, così il regista ha deciso di riprendere in mano il lavoro realizzando un director's cut lungo 4 ore che vedremo in streaming su HBO Max nel 2021.

Nella sua versione di Justice League, Whedon ha rimosso molte delle connessioni dirette ai precedenti Batman v Superman: Dawn of Justice e L'uomo d'acciaio. Questo è particolarmente evidente nella storyline su Batman e nel climax in cui vediamo la battaglia di Batman, Superman e Wonder Woman contro Doomsday che, nella versione pensata da Snyder, serviva a ricostruire la fiducia di Bruce Wayne nell'umanità. La versione cinematografica di Justice League esclude ogni riferimento a questo tema, ma si apre, invece, con il Cavaliere Oscuro che dà la caccia a uno dei parademoni di Steppenwolf a Gotham City e capisce che è giunto il momento di assemblare i meta-umani del mondo, visto che Superman non è più lì per proteggere la Terra.

Zack Snyder's Justice League, il regista contro i critici: "È un film per persone adulte"

Il trailer di Zack Snyder's Justice League include una clip della morte di Superman vista in Batman V Superman, e pare che provenga direttamente dalla sequenza d'apertura. Notizia confermata dallo stessoZack Snyder in un'intervista a Reel Anarchy in cui dichiara:

"C'è un altro momento in cui vedi Batman che abbassa il lanciagranate che ha usato per sparare la sua ultima pallottola di kryptonite contro Doomsday. Lo abbassa e si trova ad assistere al sacrifico compiuto da Superman. e io credo che si tratti di un cerchio, se ci pensi. La prima volta che ha visto Superman, è rimasto stupito. E adesso pensa 'Questo tizio si è sacrificato per salvare tutti noi'".