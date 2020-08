Zack Snyder's Justice League, Zack Snyder contro i critici: "Questo è un film per adulti!"

Zack Snyder scatenato contro i critici che hanno commentato negativamente il lungo teaser trailer del suo Zack Snyder's Justice League lanciato nel corso del DC FanDome: il regista ha risposto piccato alle critiche specificando che il suo film è "per adulti".

You said you enjoyed the theatrical cut of Justice League like you enjoy your Saturday morning cartoons… Well this is made for grownups, so you’re not in the demographic. Also, cool of you to comment on a leaked teaser. @ScottMendelson https://t.co/Zsu2O2oixb — Zack Snyder (@ZackSnyder) August 22, 2020

Di fronte all'obiezione del critico di Forbes Scott Mendelson, il quale ha commentato su Twitter che molto del materiale mostrato nel teaser trailer era già stato visto nella versione cinematografica di Justice League, Zack Snyder ha così ribattuto:

"Hai detto di esserti divertito di fronte alla versione cinematografica di Justice League come ti diverti di fronte ai cartoni animati del sabato matina... Bene, questo film è per gli adulti, perciò non sei nel target. Inoltre complimenti per aver commentato un teaser leaked."

Naturalmente i fan di Snyder sono accorsi in massa su Twitter per dar manforte al regista nella discussione, visto che in molti ritengono che il peggior insulto sia paragonare lo Snyder Cut alla versione di Justice League del 2017.

Il DC Fandome non è la prima volta in cui Zack Snyder difende certi cinecomic definendoli una forma di intrattenimento serio per adulti. in precedenza il regista aveva intrapreso questa discussione in riferimento ai suoi L'uomo d'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice. Ecco le sue parole:

"Qualcuno si è stupito esclamando 'Batman ha ucciso un uomo'. Svegliatevi, maledizione! Una volta che avete perso la vostra verginità con questo fottuto film venite da me per dirmi, 'Il mio supereroe non farebbe mai questo'. Siete seri? Capisco che riteniate i vostri eroi innocenti e sinceri, mi sta bene ma sappiate che state vivendo in un fottuto mondo dei sogni".