Zack Snyder's Justice League: il trailer ufficiale e nuove anticipazioni

Zack Snyder ha presentato la sua versione di Justice League che arriverà nel 2021 su HBO Max e, durante il pandel del DC FanDome, è stato presentato il trailer ufficiale del progetto, di cui sono state condivise molte anticipazioni come la suddivisione in quattro parti.

Nel video, che era stato anticipato da un filmato leaked, si vedono i villain contro cui combatterà l'eroico team e Clark Kent, ovvero Superman, di nuovo in scena e con il costume nero. Il filmato si conclude con una battuta in cui si sottolinea come nessuno abbia mai combattuto contro tutti gli eroi uniti.

Justice League sarà quindi suddiviso in quattro parti della durata di un'ora e sarà distribuito anche a livello internazionale grazie a degli accordi attualmente in fase di definizione.

Zack Snyder, rispondendo alle domande dei fan, ha spiegato che per lui è importante mostrare come tutti gli eroi, che hanno una storia diversa e delle esperienze traumatiche di vario genere, riescono a unire le forze e diventano quasi una famiglia.

Nella sua versione di Justice League , inoltre, Cyborg sarà il cuore del film e della storia proposta sul grande schermo.

Il filmmaker ha poi paragonato il team ai Cavalieri della Tavola Rotonda, sottolineando che l'idea di eroi che uniscono le forze è un concetto quasi mitologico.

Nel montaggio inedito ci saranno poi molte scene inedite con star Ezra Miller, interprete di Flash, seguendone l'arco narrativo dal punto di vista emotivo.

Il filmmaker ha poi voluto ringraziare i fan che hanno dato vita al movimento che ha chiesto per anni la distribuzione della versione Snyder's Cut di Justice League, ripercorrendo con alcuni di loro le tappe che hanno portato finalmente all'accordo necessario a ottenere il via libera al progetto, sottolineando quanto sia stato positivo.