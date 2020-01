Writers Guild Awards 2020: The Irishman e Parasite tra i nominati

Le nomination ai Writers Guild Awards 2020 vedono in corsa anche Parasite e The Irishman, due dei film più apprezzati di questa stagione cinematografica.

Il sindacato degli sceneggiatori americani ha infatti rivelato quali opere sono in corsa per conquistare i riconoscimenti che verranno assegnati sabato 1 febbraio a Beverly Hills e Manhattan. In corsa nella categoria dedicata alle sceneggiature originali ci sono 1917, trionfatore quasi a sorpresa dei Golden Globe, le commedie La rivincita delle sfigate e Cena con delitto - Knives Out, Storia di un matrimonio e Parasite.

Per quanto riguarda invece gli adattamenti per il grande schermo a contendersi un Writers Guild Award ci saranno Un amico straordinario, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker e Piccole Donne.

Gli sceneggiatori assegneranno anche un riconoscimento alle migliori sceneggiature ideate per i documentari.

Tra gli esclusi ci sono Quentin Tarantino, che non si è mai iscritto al sindacato, che proprio poche ore fa ha ottenuto il premio come Miglior Sceneggiatura Originale grazie ai voti assegnati dall'associazione della stampa straniera che lavora a Hollywood.

Miglior Sceneggiatura Originale

1917, Scritto da Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns; Universal Pictures

La rivincita delle sfigate, Scritto da Emily Halpern & Sarah Haskins e Susanna Fogel e Katie Silberman; United Artists Releasing

Cena con Delitto - Knives Out, Scritto da Rian Johnson; Lionsgate

Storia di un matrimonio, scritto da Noah Baumbach; Netflix

Parasite, sceneggiatura di Bong Joon Ho e Han Jin Won, storia di Bong Joon Ho; Neon

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Un amico straordinario, scritto da Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster, ispirato dall'articolo Can You Say...Hero? di Tom Junod; TriStar Pictures

The Irishman, sceneggiatura di Steven Zaillian, basata sul libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandt; Netflix

Jojo Rabbit, sceneggiatura di Taika Waititi, basata sul libro Caging Skies di Christine Leunens; Fox Searchlight

Joker, scritto da Todd Phillips & Scott Silver, basato sui personaggi dei fumetti DC Comics; Warner Bros. Pictures

Piccole donne, sceneggiatura di Greta Gerwig, basata sul romanzo di Louisa May Alcott; Sony Pictures

Miglior Sceneggiatura di un documentario

Citizen K, scritto da Alex Gibney; Greenwich Entertainment

Foster, scritto da Mark Jonathan Harris; HBO Documentary Films

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, scritto da Alex Gibney; HBO Documentary Films

Joseph Pulitzer: Voice of the People, scritto da Robert Seidman & Oren Rudavsky; First Run Features

The Kingmaker, scritto da Lauren Greenfield; Showtime Documentary Films