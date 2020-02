The Irishman snobbato agli Oscar 2020, Martin Scorsese svela su Instagram l'unico trofeo vinto

The Irishman è stato snobbato agli Oscar 2020, ma non per questo Martin Scorsese ha perso il sense of humor, come dimostra una sua esilarante foto pubblicata su Instagram con l'unico trofeo vinto dal film.

The Irishman è stato snobbato agli Oscar 2020, ma questo non ha minato il senso dello humor di Martin Scorsese, come dimostra una sua esilarante foto pubblicata su Instagram con l'unico trofeo vinto dal film.

Lo scatto mostra Martin Scorsese che brandisce in una mano il volpino della figlia Francesca, Yeti, e nell'altra, un premio, il curioso Sonny Bono Visionary Award, trofeo conquistato da The Irishman al Palm Springs International Film Festival a novembre. La foto non è accompagnata da nessun testo, ma è proprio Francesca Scorsese, nei commenti, a invitare i fan a darle un titolo.

Nonostante le dieci candidature raccolte, The Irishman, prodotto da Netflix, è tornato a casa a bocca asciutta. Il film aveva ricevuto, tra le altre, candidature per la miglior pellicola, miglior regia (Scorsese), miglior attore non protagonista (Joe Pesci e Al Pacino), miglior sceneggiatura non originale (Steven Zaillian) e miglior montaggio (Thelma Schoonmaker).

L'unica consolazione, la dedica del vincitore della serata il coreano Bong Joon-ho, che ha ringraziato Scorsese nel suo discorso dichiarando:

"Quando ero giornale e studiavo cinema, c'era un detto che ho fatto mio secondo cui 'La cosa più personale è la più creativa'. Questa citazione è del grande Martin Scorsese. Quando ero a scuola, ho studiato i film di Martin Scorsese. Essere candidato con lui è stato un enorme onore, non credevo che avrei mai potuto vincere."

