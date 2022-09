Venezia 2022: arrivano The Whale di Darren Aronofsky e L'immensità di Emanuele Crialese

Promette di essere scioccante The Whale di Darren Aronofsky, vero e proprio habitué della Laguna che torna in Concorso con la sua nuova opera,oggi sfiderà L'immensità di Emanuele Crialese, terzo film italiano in concorso, e il francese I figli degli altri di Rebecca Zlotowski.

L'immensità: Penelope Cruz durante una scena

Il protagonista Brendan Fraser ha definito The Whale di Darren Aronofsky "qualcosa di mai visto prima". Nel film che si preannuncia raccapricciante l'attore interpreta un insegnante affetto da una gravissima forma di obesità che gli impedisce di uscire di casa il quale tenta di riallacciare i rapporti con la figlia che non vede da tempo. a interpretare la figlia sarà la Sadie Sink di Stranger Things.

The Whale: Brendan Fraser ha indossato una tuta prostetica che aggiungeva 130 chili al suo peso

L'immensità offre, invece, l'ennesima grande prova d'attrice a Penelope Cruz affidandole il ruolo di una madre alle prese con un divorzio e con l'immenso amore per i figli nella Roma degli anni '70. Nel film Emanuele Crialese tocca il tema del gender visto che la figlia della Cruz vuole essere un maschio. Genitori e figli al centro anche del terzo film in concorso, I figli degli altri, che vede Virginie Efira nei panni di una donna di quarant'anni, senza figli, che stringe un legame profondo con la figlia del nuovo compagno.

Nel Fuori Concorso oggi è il giorno di The Kiev Trial, documentario di Sergei Loznitsa che ricostruisce il processo di Kiev, anche noto come la 'Norimberga di Kiev', che ebbe luogo nel gennaio del 1946 in Unione Sovietica e fu uno dei primi processi postbellici a condannare i nazisti tedeschi e i loro collaboratori.

In Orizzonti verranno presentati l'indonesiano Autobiography di Makbul Mubarak e lo spagnolo Blanquita di Fernando Guzzoni, ma il più atteso è il nuovo film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, che vede il debutto della cantante Elodie come attrice.

In concorso alla settimana della Critica l'austriaco Eismayer, di David Wagner, tocca il team dell'omosessualità nell'esercito, mentre alle Giornate degli Autori è la volta dell'algerino The Last Queen.