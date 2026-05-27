Toy Story 5, il trailer finale ha confermato la teoria dei fan più sconvolgente?

Cosa ci aspetta nel nuovo Toy Story 5? Il ritorno di Woody e Buzz accontenterà anche i fan (tra cui Quentin Tarantino e Jack Black) che hanno storto il naso di fronte al quarto capitolo o confermerà la china discendente dell'amatissimo franchise?

Per scoprirlo non ci resta che attendere il 17 giugno, giorno dell'uscita italiana del film d'animazione. Ma nel frattempo il trailer finale lanciato poche ore fa ha subito catturato l'attenzione del pubblico per via di una scena, che confermerebbe una popolare teoria dei fan Pixar.

Woody e Buzz terrorizzati di fronte a Lilypad

Che cosa sostiene la teoria dei fan della Pixar

Al minuto 1:20 del trailer finale di Toy Story 5 vediamo la cavallerizza Jessie (Joan Cusack) intenta a domare un vero cavallo con l'aiuto del fedele Bullseye, personaggio oggetto di una rivoluzione nel film in arrivo. Quando Jessie tira la criniera del cavallo imbizzarrito, sembra averne preso il controllo.

I fan più attenti hanno visto in questa mossa un richiamo a Ratatouille, film del 2007 in cui il protagonista, il topo Remy, tirava i capelli dello chef per controllarlo. Jessie a cavallo potrebbe potenzialmente collegare Toy Story 5 alla popolare teoria dei fan secondo cui tutti i film Pixar sono ambientati nello stesso universo.

Come ricorda Comimngsoon.net, la teoria in questione è stata formulata nel 2013 da Jon Negroni dopo aver osservato che il film Ribelle - The Brave, del 2012, conteneva alcuni interessanti easter egg, tra cui una scultura in legno di Sulley di Monsters & Co. e un modellino in legno dell'iconico camioncino di Pizza Planet di Toy Story. In virtù di questa teoria, che ha anche un sito web dedicato, www.pixartheory.com, i fan hanno iniziato ad analizzare tutti i film Pixar alla ricerca di potenziali collegamenti. Una delle speculazioni più popolari ruota attorno alla misteriosa identità della strega di Ribelle che, secondo alcuni, potrebbe essere Boo, la bambina di Monsters & Co., il che spiegherebbe gli easter egg Pixar trovati nel film.

Trama completa di Toy Story 5

Toy Story 5, Woody torna a casa di Bonnie nel trailer

La nuova avventura animata diretta da Andrew Stanton e McKenna Harris, che arriva a sette anni di distanza da Toy Story 4, dovrà fare i conti con le nuove tecnologie che minacciano di prendere il posto dei giocattoli tradizionali. Bonnie (Scarlett Spears), che adesso ha otto anni, è ossessionata da Lilypad (Greta Lee), un tablet a forma di rana che monopolizza tutta la sua attenzione. Questo mette giocattoli come Jessie (Joan Cusack) e Buzz Lightyear (Tim Allen) in diretta competizione con il tempo trascorso sul tablet di Bonnie, con i giochi tradizionali che temono di essere diventati obsoleti. La nuova missione di Woody (Tom Hanks) sarà, dunque, quella di aiutare la bambina a riscoprire i suoi giocattoli e salvarli dall'oblio.

"La tecnologia ha la meglio", ha recentemente dichiarato il regista Andrew Stanton a Empire affrontando la minaccia tecnologica al centro di Toy Story 5. "Succede sia agli adulti che ai bambini. Semplicemente vince. Quindi questo era l'approccio più interessante: non c'è competizione. Immaginate un bambino che gioca con i suoi giocattoli, inserite un dispositivo con schermo e vedete cosa succede. E così abbiamo colto al volo questa realtà, rappresentandola in modo giocoso Il problema principale che ci assillava da tempo è il modo in cui la tecnologia ha soppiantato il gioco nella vita reale. Lilypad rappresenta proprio il problema che dobbiamo affrontare".