The Whale: l'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray del film con Brendan Fraser in sconto su Amazon

L'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di The Whale è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 14,52€ con uno sconto del 19% sul prezzo mediano indicato (17,92€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di The Whale segnalata è venduta e spedita da Amazon.

The Whale in 4K: anatomia di un'anima

Non si guarda The Whale, lo si attraversa. E con l'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray, lo si può fare con un'attenzione generale alle immagini. Il film di Darren Aronofsky, che ha restituito a Brendan Fraser un posto d'onore tra i grandi del cinema, viene ora proposto nel suo formato must have per chi lo ha apprezzato al cinema, ma anche pertutti gli altri. Questo è un film di sguardi, silenzi e sospiri lontani, qui in una resa visiva che amplifica la tensione emotiva e l'intimità claustrofobica dell'ambiente in cui si consuma la storia.

Charlie, insegnante recluso e fragile, combatte una battaglia silenziosa contro se stesso, nella speranza - disperata e autentica - di ritrovare un legame con la figlia. L'adattamento dell'opera teatrale di Samuel D. Hunter prende vita sullo schermo con una forza rara, e questa edizione fisica ne conserva ogni dettaglio con cura invidiabile.