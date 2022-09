The Whale: Brendan Fraser ha indossato una tuta prostetica che aggiungeva 130 chili al suo peso

Per The Whale, il protagonista Brendan Fraser ha dovuto usare una tuta prostetica che aumentava il suo peso di 130 chili e richiedeva sei ore di tempo per essere indossata.

Novità in arrivo da uno dei film più attesi del Concorso di Venezia 2022, The Whale di Darren Aronofsky. Il protagonista Brendan Fraser ha svelato nuovi dettagli sul trucco prostetico da lui usato per aumentare di peso, l'attore ha fatto ricorso a una tuta del peso di oltre 130 chili che richiedeva sei ore di tempo per essere indossata.

The Whale: Brendan Fraser in una scena del film

Al centro di The Whale, tratto dalla pièce di Samuel D. Hunter, un uomo affetto da una gravissima forma di obesità. Brendan Fraser ha rivelato a Vanity Fair l'uso della tuta prostetica creata da Adrien Morot, già collaboratore di Aronofsky in Noah, utilizzando una scultura digitale e una stampante 3D:

"Ho guardato gli altri corpi finti usati nelle commedie nel corso degli anni, di solito per una singola gag. Che sia voluto o meno, lo scherzo è che sfida la gravità. Questo non era il caso".

Brendan Fraser ha definito la tuta "bella e piena di sorprese", ma indossarla sul set ogni giorno delle riprese non è stata una passeggiata. L'attore ha spiegato che trasformarsi nel personaggio di The Whale è stato "ingombrante, non proprio comodo", aggiungendo: "Il busto era quasi come una giacca dritta con maniche che continuava, dipinta a mano per sembrare identica alla pelle umana, fino ai peli tagliati a mano".

The Whale di Darren Aronofsky, per Brendan Fraser è "qualcosa di mai visto prima"

Fraser ha lavorato con la Obesity Action Coalition per prepararsi a The Whale e si è anche consultato con persone che avevano subito interventi chirurgici per ridurre il loro peso:

"Ho imparato rapidamente che ci vuole una persona incredibilmente forte dentro quel corpo per essere quella persona. Mi è sembrato appropriato, poetico e pratico, tutto in una volta."

Nel cast di The Whale troviamo anche Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton e Ty Simpkins. Aronofsky ha collaborato ancora una volta col il direttore della fotografia Matthew Libatique.