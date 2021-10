The Whale di Darren Aronofsky, per Brendan Fraser è "qualcosa di mai visto prima"

Brendan Fraser, star di The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky, ha definito la pellicola prodotta da A24 "qualcosa di mai visto prima" e visti i precedenti nella carriera del cineasta non possiamo che credergli sulla parola.

Brendan Fraser oggi, a cinquant'anni

The Whale sarà un adattamento dello spettacolo teatrale scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, che si occuperà della sceneggiatura. Protagonista della storia è un insegnate sovrappeso e che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, e la cui vita sta per finire. L'uomo cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, scoprendo però di avere a che fare con una teenager infelice. La storia segue un tentativo di redenzione per trovare la bellezza in luoghi inaspettati.

Parlando del film a Movieweb, Brendan Fraser ha dichiarato:

"Sarà qualcosa che non avete mai visto prima. Questo è davvero tutto quello che posso anticipare."

Madre!: perché il controverso thriller di Aronofsky è un film da difendere a spada tratta

The Whale rappresenta la prima collaborazione tra A24 e Protozoa Pictures di Darren Aronofsky per realizzare il lungometraggio. Nel cast Hong Chau, Sadie Sink, Samantha Morton e Ty Simpkins oltre al protagonista Brendan Fraser, che ha anticipato l'uso esteso di trucchi prostetici nel film:

Il drammaturgo e sceneggiatore di The Whale Samuel D. Hunter ha dichiarato: "Questa storia è profondamente personale e sono davvero grato che avrò l'occasione di raggiungere un pubblico più ampio. Sono un fan di Darren Aronofsky fin da quando ho visto Requiem for a Dream quando ero una matricola e stavo scrivendo i miei primi spettacoli e sono grato che porterà il suo talento unico e la sua visione per realizzare questo film".