Brendan Fraser: "Ecco il 'vero' motivo per cui Darren Aronofsky mi ha voluto in The Whale"

Il drammatico The Whale, diretto da Darren Aronofsky, ha rilanciato la carriera di Brendan Fraser fruttandogli un Oscar come miglior attore protagonista. Da attore di razza, Fraser ha fornito una performance commovente, ma non è stato solo il suo talento a convincere Aronosfky a scommettere su di lui.

Brendan Fraser ingrassato grazie alle protesi in The Whale

Perché Darren Aronosfky ha scelto Brendan Fraser come protagonista

La nostra recensione di The Whale analizza l'acclamata pellicola di Aronosfy che racconta la solitaria esistenza di un uomo obeso, che riversa tutta la sua attenzione sul cibo per curare i drammi esistenziali che lo affliggono e il mancato rapporto con la figlia adolescente (Sadie Sink).

L'attore ha svelato il vero motivo per cui è stato scelto per The Whale durante una conversazione al Red Sea Film Festival. "Aronofsky stava cercando un attore che non si vedeva da un po'" ha spiegato, come riportato da _CinemaExpress. "Me l'ha detto. E quello ero io. Voleva riproporre quell'attore attraverso un'interpretazione che fosse trasformativa e che avesse un elemento di sorpresa. Voleva che il pubblico pensasse 'Questa è l'ultima persona che mi sarei aspettato per questo ruolo'".

The Whale: un'immagine di Brendan Fraser

Dopo il successo de La mummia Brendan Fraser era "scomparso" dai radar

Star action catapultata verso il successo stellare grazie alla saga de La mummia, Fraser ha sottolineato l'importanza di sapersi prendere una pausa dal lavoro e ha spiegato di non aver interpretato come un fallimento il periodo di lontananza da Hollywood. "Prendersi una pausa è importante in qualsiasi ambito lavorativo. Nella mia carriera, è stata una traiettoria simile a un giro sulle montagne russe. È un saliscendi, è un cedimento, è un andamento laterale. È al buio. È emozionante"_, ha osservato, spiegando di aver usato il tempo libero per cucinare, imparare a tirare con l'arco, presenziare a retrospettive e riflettere.

L'ultima fatica dell'attore è Rental Family - Nelle vite degli altri, dove interpreta un attore americano in cerca di fortuna a Tokyo che, per sbarcare il lunario, accetta di lavorare per un'agenzia che fornisce amici, parenti e genitori finti.

"Rental Family è un titolo assurdo e divertente di per sé, ma a Tokyo si può noleggiare praticamente qualsiasi cosa: un cappello, un go-kart e una famiglia" ha spiegato divertito.