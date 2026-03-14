The Whale: trama, cast e durata del film con Brendan Fraser stasera su Rai 3

Il film di Darren Aronofsky arriva in prima visione TV. Uscito nel 2022, si è aggiudicato due Premi Oscar, uno per l'interpretazione di Fraser e l'altro per il lavoro sul trucco

Approfittando dell'avvicinarsi della notte degli Oscar, arriva in prima visione TV il pluripremiato The Whale, il film di Darren Aronofsky con un grande Brendan Fraser come protagonista assoluto.

La pellicola, che all'epoca si era aggiudicata due Oscar - uno per l'interpretazione di Fraser e l'altro per il lavoro sul trucco - andrà in onda stasera su Rai 3 alle 21:25. Quindi, preparate i fazzoletti perché si tratta di una storia profondamente commovente.

The Whale: Brendan Fraser nella prima foto del film

The Whale: la trama completa del film

Il film racconta una storia intensa e molto intima ambientata quasi interamente in un appartamento. Il protagonista è Charlie, un professore di letteratura che insegna online senza mai accendere la videocamera. Vive isolato e soffre di obesità grave, una condizione che lo sta lentamente portando verso la morte. Charlie mangia in modo compulsivo come forma di autodistruzione, dovuta soprattutto al senso di colpa e al dolore per la perdita del suo compagno Alan, morto anni prima.

Sapendo che la sua salute sta peggiorando rapidamente, Charlie cerca disperatamente di ricucire il rapporto con sua figlia Ellie, che non vede da molti anni dopo aver abbandonato la famiglia. Ellie è una ragazza arrabbiata, cinica e profondamente ferita dall'abbandono del padre. Charlie le offre il denaro che ha messo da parte per convincerla a passare del tempo con lui e, forse, a permettergli di rimediare almeno in parte ai suoi errori.

Attraverso dialoghi intensi e incontri sempre più emotivi, The Whale mostra il tentativo di Charlie di trovare redenzione e riconciliazione prima che sia troppo tardi. Il titolo del film richiama anche un tema centrale: Charlie è ossessionato da un tema scolastico sul romanzo "Moby-Dick", che considera l'esempio perfetto di scrittura onesta e pura.

The Whale: un'immagine del film

Brendan Fraser guida un grande cast in The Whale

Il cast principale è relativamente ristretto, perché la storia si svolge quasi interamente in un unico luogo e si concentra su pochi personaggi molto importanti per il protagonista. Il ruolo centrale è interpretato come detto da Brendan Fraser, che veste i panni di Charlie. Fraser ha ricevuto enorme apprezzamento per questa interpretazione intensa e fisicamente impegnativa, tanto da vincere l'Oscar come miglior attore protagonista.

Accanto a lui c'è Sadie Sink, celebre star di Stranger Things, che interpreta Ellie, la figlia adolescente di Charlie. Un altro personaggio fondamentale è Liz, interpretata da Hong Chau. Liz è un'infermiera e la migliore amica di Charlie, nonché la persona che si prende cura di lui quotidianamente. Nel film compare anche Ty Simpkins nel ruolo di Thomas e Samantha Morton nei panni di Mary, l'ex moglie di Charlie e madre di Ellie.

The Whale: Sadie Sink in un'immagine

Quanto dura e come guardare The Whale

Il film di Darren Aronofsky dura 117 minuti in totale: l'orario di inizio previsto sono le 21:25, per una conclusione alle 23:25, quando la linea passerà a Blob.

The Whale andrà in onda su Rai 3, in prima visione, ma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, sia in contemporanea alla messa in onda televisiva sia on demand nei giorni successivi.