Venezia 2022: Bones and All di Guadagnino, Athena e Wiseman in Concorso, spazio a Padre Pio e al punk Margini

Giornata ricca alla Mostra di Venezia 2022 con tre film in concorso tra cui Bones and All di Luca Guadagnino, con il toscano Margini della Settimana della Critica, con Isabelle Hupper e il padre Pio di Shia LaBeouf.

Oggi il Concorso veneziano offre uno dei film più attesi, la storia d'amore cannibale di Luca Guadagnino, Bones and All, che vedrà l'arrivo al Lido della star Timothee Chalamet. Gli alti film in competizione sono Un Couple del grande Frederick Wiseman e Athena di Romain Gavras, ma c'è spazio anche per un piccolo film toscano, Margini, presentato nella Settimana della Critica.

Bones and All è incentrato sulla storia d'amore tra Maren, una ragazza che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo disilluso. Nel cast troviamo Timothée Chalamet. Taylor Russell, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Guadagnino giura che il film non c'entra niente con l'attore Armie Hammer, a sua volta accusato di cannibalismo da una sua ex, con cui ha ccollaborato in passato.

Punta al palmares anche Un couple del veterano Frederick Wiseman, pellicola ineditamente corta che contiene un monologo di Sofia (Nathalie Boutefeu), moglie dello scrittore Leone Tolstoj, che parla delle gioie e dei dolori della loro vita insieme, liberamente tratto dalle lettere che si scrivevano e dalle pagine dei loro diari. La pellicola è stata girata in un bellissimo giardino di Belle Île, un'isola al largo delle coste della Bretagna.

Athena di Romain Gavras, figlio di Costa-Gavras, uscirà su Netflix il 23 settembre. Nel film Athena si racconta quello che accade quando, richiamato dal fronte dopo la morte del fratello più piccolo deceduto a causa di un presunto intervento della polizia, Abdel (Dali Benssalah) ritrova la famiglia a pezzi. L'uomo cerca di placare le tensioni crescenti, tra il desiderio di vendetta del fratello minore Karim (Sami Slimane) e gli affari criminali di quello maggiore Moktar (Ouassini Embarek). Mentre la situazione precipita, il quartiere periferico della cité di Athena si trasforma in una roccaforte, teatro di un'imminente tragedia familiare e collettiva.

Alle Giornate degli Autori è la volta dell'iraniano Alone di Jafar Najafi e soprattutto al Padre Pio di Abel Ferrara, che racconta la vita del Santa. la preparazione per il ruolo ha spinto il protagonista Shia LaBeouf a convertirsi al Cattolicesimo.

Unico titolo italiano in concorso alla Settimana della Critica, Margini racconta la storia di Edoardo, Iacopo e Michele, giovani musicisti di un gruppo punk rock locale ai quali viene data finalmente l'occasione di riscattarsi, andando a suonare a Bologna, per aprire il concerto de I Defense, famosa band hardcore americana. Diretto dal grossetano Niccolò Falsetti e girato a Grosseto, il film è interpretato da Francesco Turbanti, Matteo Creatini, Emanuele Linfatti e Silvia D'Amico.

Tra i film più interessanti della sezione Orizzonti, La syndicaliste con Isabelle Huppert nei panni di Maureen Kearney, rappresentante sindacale della centrale nucleare di una multinazionale francese, che divenne un'informatrice, denunciando accordi top-secret che scossero il settore nucleare francese. La sua vita venne sconvolta quando fu assalita violentemente in casa sua.